Afacerea neconvențională cu care Marius vrea să dea lovitura. Și-a făcut o fermă de insecte

Un român și-a propus să revoluționeze zootehnia românească cu o afacere inedită. Și-a deschis o fermă de insecte, mai exact de larve, și plănuiește să dea lovitura cu ideea sa. Ce presupune, mai exact, aceasta.

Un român și-a deschis o fermă de insecte

Marius Grama a investit într-o fermă de insecte pe care a deschis-o în Belin, județul Covasna. are potențialul de a-i aduce un profit uriaș. Totul depinde, însă, de adoptarea în zootehnie a hranei neconvenționale.

Românul recunoaște că decizia de a crește larve este una nu foarte des întâlnită la noi în țară, dar nu este nici ieșită din comun. La momentul actual, afacerea îi aduce venituri modeste, iar el a ținut să precizeze producția nu se adresează consumului uman, ci celui animal.

De asemenea, Marius Grama are în plan să extindă producția pentru furnizarea de furaj proteic pentru exploatațiile de creștere a animalelor. Ideea i-a venit în urmă cu patru ani, atunci când în camera celor mici, un acvariu cu ouă aduse din Marea Britanie.

Mai târziu, într-o altă cameră, s-a extins cu reproducția. A obținut cu ușurință , mai ales că proiectul venea la pachet cu o achiziție imobiliară importantă. „Locul unde ne desfășurăm noi acum activitatea provine din insolvență – adică era părăsită, nepăzită și nimeni nu o voia și erau și probleme cu actele.

Noi am riscat, am căzut de acord cu banca și cu executorul judecătoresc în niște condiții bune, inclusiv pentru noi, și apoi, încet-încet, am investit în echipamente, în tehnologie”, a spus românul care a fondat ferma de insecte, conform

La ce sumă s-a ridicat investiția inițială

Când vine vorba despre producție, Marius Grama s-a documentat de unul singur și a ajuns să aibă un randament bun în raport cu suprafața amenajată. Inițial, românul a investit 200.000 de euro.

„Partea de reproducție e cea mai dificilă, pentru că trebuiesc îndeplinite niște condiții de luminozitate, umiditate, curenți de aer, densitate – inclusiv culoarea verde, folosită la ambient, vine în urma unor studii.

Am săpat prin tata Google și am aflat lucruri pe care le-am aplicat aici, ajungând la performanța de a recolta cel mai mult un kilogram de ouă pe zi aici, în spațiul acesta, ceea ce înseamnă că noi putem produce dintr-un kilogram de ouă, 4 tone de larve vii pe zi”, a adăugat Marius.

Acum, targetul este să ajungă să producă și să vândă tone de larve pe zi, dar și să ajungă la prețul de 1 euro/ kilogramul de insecte vii. Totodată, el a subliniat că se adresează fermierilor.