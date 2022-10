Afacerea nouă cu care Elon Musk a dat lovitura. Produsul costă în jur de 500 de lei, a făcut 1 milion de dolari în doar câteva ore

Despre Elon Musk se cunoaște faptul că este cel mai bogat om din lume, cu o avere de peste 200 de miliarde de dolari. Mare parte din această sumă se datorează acțiunilor pe care le deține la producătorul auto Tesla.

De-a lungul ultimilor ani, miliardarul a mai investit și în alte tipuri de afaceri. De exemplu, SpaceX se numără printre , ce a atras atenția la nivel mondial în ultimii ani.

Fondată de Musk în anul 2002, aceasta are o valoare de piață de 100 de miliarde de dolari. E a doua cea mai valoroasă companie privată din lume.

În urmă cu o zi, cel mai bogat om din lume a intrat și pe piața parfumurilor. Și nu oricum, ci cu un produs care, în decurs de câteva ore, i-a mai băgat în conturi 1 milion de dolari.

The finest fragrance on Earth!

Musk a avut inspirația de a lansa un parfum intitulat “Burnt Hair” (Păr ars). El a anunțat că a vândut 10.000 de sticle în câteva ore. La un calcul simplu, noul produs, care costă 100 de dolari sticluța, i-a adus un milion de dolari, scrie .

”Cu un nume ca al meu, intrarea în afacerea cu parfumuri era inevitabilă – de ce m-am împotrivit atât de mult timp!?”, a fost mesajul postat de Musk pe Twitter, unde se descrie, la biografie, ca vânzător de parfumuri.

Joi dimineața, , anunță că vânzările noului parfum se ridică la 20.000 de bucăți, adică un profit de 2 milioane de dolari.

Același Musk le-a mai cerut urmăritorilor săi, în glumă, să cumpere masiv produsul pentru că asta l-ar ajuta la rândul său să achiziționeze platforma de social media Twitter.

Please buy my perfume, so I can buy Twitter

— Elon Musk (@elonmusk)