Afacerea pe care a deschis-o un român în țară după ce a lucrat 17 ani în Spania. Va da lovitura

Visul unui român care a lucrat departe de țară timp de aproape 2 decenii s-a îndeplinit. Iată ce afacere a deschis el!

Afacerea pe care a deschis-o un român în Maramureș. A lucrat în Spania înainte

Un român care a stat plecat din țară timp de 17 ani, s-a întors acasă și Gheorghe Paşca a văzut totul în Spania și a vrut să deschidă o afacere similară la noi în țară.

Este vorba despre o fermă eco de vaci, pe care a deschis-o acum cinci ani. Atunci, românul se gândea să facă un produs eco și un produs montan.

Poiana Botizii este locul unde bărbatul și familia lui au deschis o fermă ecologică, după ce au muncit ani de zile în Spania.

Principala ocupație a celor circa 200 de locuitori din sat este creșterea animalelor, iar dorința românului care a deschis această afacere a fost să crească vacile așa cum o făceau bunicii. Acum, el are 31 de vaci.

„Am început cu ferma eco acum cinci ani. Noi am venit în 2015 din Spania, unde am lucrat tot în agricultură. Şi am zis hai să facem un produs eco. Apoi am făcut şi un produs montan”, spunea românul, conform .

De ce autorizații are nevoie românul pentru brânza sa montană

Brânza telemea este produsul montan despre care vorbește cu mândrie românul și care se vinde înainte de a ajunge pe rafturi, direct de la producător, de unde și

Gheorghe Paşca explică faptul că este nevoie de autorizații de la Direcţia Sanitară pentru a face un asemenea produs și se fac analize.

„Ai nevoie de o autorizaţie pentru un produs montan, de la Direcţia Sanitară, că vacile sunt clinic sănătoase. Duci lapte să ia probe.

Dar se fac analize din lapte la fiecare încărcare din tanc, se iau probe pentru analiză. Verifică proteine, grăsime, celula somatică, antibiotic – nu ai voie să injectezi un animal când vinzi lapte eco”, mai spune el.

Bărbatul vrea să aibă grijă de vacile lui așa cum făcea „moșul lui” pe timpuri și chiar dacă vor da mai puțin lapte, durata de viață a bovinelor ar fi mai mare, de 15 ani, în loc de circa 6, cât trăiesc cele de la ferme unde sunt forțate să dea lapte mult.