Afacerea pe care a pariat un român. Are o producţie de cireșe cât să încarce 100 de vagoane de metrou

, din cauza prețurilor piperate, “fructele bogatului”. Un kilogram costă între 20-45 de lei. Totul depinde și de sezon, dar și de locația din care le cumperi. Dacă vrei să te bucuri de cireșe în lunile aprilie-mai, prețurile pot fi și mai mari. În ciuda vremii extreme din primăvară, România are şansa să rămână în topul ţărilor cu cele mai mari recolte de cireşe din lume. Producem mai mult și decât Japonia, ţara cireşilor înfloriţi. Cum vrea un român să dea lovitura cu afacerea cu cireșe.

Afacerea cu cireșe, mină de aur pentru un român din Capitală

de la tarabele din piețe. Astfel, Adrian Popescu, un bărbat din București, a decis să profite la maximum de perioada propice acestor fructe și să facă bani. Adrian are o livadă de cireşi în comuna 1 Decembrie, din apropierea Capitalei. Bărbatul s-a bucurat de recolte tot mai bogate de la an la an. Acum este convins că va da lovitura anul acesta cu afacerea sa care îi va aduce o mică avere.

ADVERTISEMENT

Românul estimează că va avea peste 250 de mii de kilograme de cireșe

Adrian speră ca cireșii săi, plantați pe o porțiune de 25 de hectare îi vor aduce peste 250.000 de kilograme de cireșe. Toate aceste fructe ar cântări cât 100 de vagoane de metrou, estimează bărbatul. Anul acesta culesul cireșelor a început cu două săptămâni mai târziu din cauza temeprarurilor scăzute. Chiar și așa bărbatul este convins că livada sa nu a fost afectată.

“Noi ne-am apucat pe 26 mai anul acesta. Cu ani în urmă, ne-am apucat pe 17 mai, 14 mai”, a spus Adrian Popescu pentru .

ADVERTISEMENT

România este pe locul nouă la producția de cireșe în Europa

Țara noastră este pe locul nouă la producţia de cireşe în Europa. Pe primele locuri în top se află Spania, urmată de Italia și Grecia. Unii fermieri români vând marfa în marile magazine.

Cu cât a crescut prețul acestor cireșe în ultimii ani

Prețul cireșelor prezintă o tendință de creștere. Astfel, în anul 2023 prețul mediu este de 25 de lei per kilogram, și înregistrează o creștere de peste 200% față de anul 2020. În anul pandemic, prețul a fost de 9.85 lei/kg, în creștere cu 35% comparativ cu anul 2016 (7,26 lei/kg).

ADVERTISEMENT

La poarta fermei cireșele se vor vinde cu 15 lei pe kilogram, dar în magazine și piețe vor fi comercializate și cu 30 de lei.“Este acea pungă specifică, la kilogram, care pleacă de aici cu 22 de lei. La jumătate de kilogram, la caserolă, undeva la 13 lei şi la kilogram 17 lei”, a mai spus Adrian Popescu pentru aceeași sursă menționată anterior.

Românii, mai bogaţi în cireşe decât japonezii

România a avut anul trecut o recoltă de trei ori mai mare decât cea din Japonia, ţară cireşilor înfloriţi. Anual sunt culese aproximativ 40.000 de tone de fructe dulci şi roşii. Producţia de cireșe ne plasează pe locul 14 în lume. Pe primul loc este Turcia, cu 690.000 de tone, urmată de Statele Unite pe locul doi şi Chile pe ultimul loc pe podium.