Afacerea pe care a pus-o pe picioare un băcăuan. A revoluționat lumea construcțiilor

pe care a pus-o pe picioare un băcăuan. A revoluționat lumea construcțiilor, după ce a renunțat la locul de muncă unde stătea foarte mult și nu reușea să stea deloc alături de soția sa, Mioara, și de fiica lor.

Business-ul cu care a schimbat domeniul construcțiilor un român din Bacău. A apelat la fonduri europene

Business-ul cu care a schimbat domeniul construcțiilor este legat de casele ridicate din lemn. George Merlușcă a prins gustul afacerilor după ce un german ajuns în România i-a povestit de mobilierul de grădină.

A început să construiasă prima oară foișoare și case pentru unelte în micul său atelier din Comănești, județul Bacău. Pe atunci avea doar 9 angajați, apelând la credite bancare pentru a face export. Toate sumele încasate erau automat reinvestite.

În 2009 a obținut 500.000 de euro, iar în 2019 a câștigat o finanțare de 1,2 milioane de euro pentru utilaje performanțe. Ultima investiție în tehnologi, un utilaj de 600.000 de euro, i-a triplat cifra de afaceri, în 2022 depășind 5,5 milioane de euro.

„A fost inițiativa mea de a schimba concepția de firmă tradițională și un mediu tradițional de lucru. Din punctul meu de vedere, era nevoie de a aduce vibe-ul de IT și al companiilor mari în Comănești Bacău.

Noi am început cu acest proiect din 2015. Cred că l-am depus pe undeva prin 2018 și s-a aprobat 2019 și în ianuarie 2020 deja am început să producem. În timpul ăsta noi am creat această piață, de case în structură.

Am făcut aceste case într-un mod empiric și deja când am început să lucrăm cu utilajele noi, deja piața era deja făcută”, a declarat George Merlușcă la știrile de la .

Afacerea românului, printre cele mai căutate

Afacerea din Bacău este una dintre cele mai căutate în momentul de față, în fabrica lui George Merlușcă de la Comănești construindu-se case perete cu perete. Acestea sunt realizate din lemn certificat adus din Finlanda, Suedia sau Austria.

Locuința este foarte atent lucrată și apoi este împachetată exact ca un joc sau piesele de lego. Montajul de pe șantierUL din Bacău durează câteva zile, apoi produsul final ajunge la destinatar.