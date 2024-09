Afacerea pe care au pus-o la cale doi corporatiști din România. Au construit totul într-un sat aflat la două ore de București. Banii le intră acum direct în cont

Doi soți din București, economiști la bază, s-au gândit să își creeze o oază de relaxare în Bertea, județul Prahova. În timp, au observat că oamenii apreciază munca lor, așa că au decis să împărtășească experiența cu cei care își doresc să scape de cotidian.

Afacerea căsuțelor din copac

Andreea și Petro sunt cei care au avut inedita idee de a-și construi o în satul Bertea, județul Prahova. Aceștia au observat potențialul acestei afaceri și au decis să meargă mai departe în această direcție.

În aceeași curte, au mai finalizat alte trei . În mediul online, internauții s-au arătat încântați și interesați de conceptul creat de cei doi. Prima construcție a fost începută în anul 2016.

Atunci, și-au dat seama că din ce în ce mai mulți oameni caută un loc de relaxare în natură, cât mai departe de orașele aglomerate, cu motive tradiționale, dar și amenajat cu originalitate.

„În 2016 am construit prima casă în Bertea, pentru noi, iar construcția și amenajarea au durat aproximativ 6 luni. Am construit-o cu cu scopul de a veni în weekend cu copiii și de a sta cu ei la aer curat, dar invitând prieteni la casă ne-am dat seama ca le place mult locul și ne-am gândit să oferim și altora ocazia să se bucure de sat. Următoarele case, „Mândra Ioana”, „Radu Dragu” și „Blânda Marie” au fost construite în aproximativ un an de zile”, a povestit Andreea pentru Antena 3 CNN.

De asemenea, numele căsuțelor sunt inspirate din numele copiilor și bunicilor lor. Avantajul de a locui într-un sat este acela că poți cumpăra produse naturale chiar de la vecini. În acest fel micii producători își pot vinde din produse, iar cumpărătorii trăiesc mai sănătos și consumă alimente naturale.

„Două dintre case au numele copiilor noștri, Ioana si Radu, iar la a treia casă, numele vine de la bunicile noastre: Maria. Bertea este un sat extraordinar de frumos în care avem rădăcini și în care am copilărit. Aici turismul nu este încă foarte dezvoltat.

Satul este liniștit și, în timp, am reușit să desenăm un mic ecosistem, vecinii noștri vând produse din ograda lor, lapte, ouă și miere, ciobanii brânză și uneori pastramă. Sau servicii, țin diverse ateliere pentru vizitatori sau pot face excursii cu căruța.”, a povestit Andreea”, a adăugat Andreea pentru sursa citată.

Andreea și Petro au realizat acest proiect din materiale naturale, prietenoase cu natura. Din spusele acestora, locațiile sunt potrivite atât vara, cât și iarna. Încăperile sunt răcoroase în lunile fierbinți și călduroase în perioadele reci.

„Am folosit piatră din râu, lemn vechi sau nou, șindrilă pe acoperiș sau țiglă veche. Pereții sunt văruiți iar mobila, ușile și ferestrele sunt realizate manual din lemn de un meșter din sat. Ne-am dat seama, după ce am terminat casele, că nu avem plastic sau pal/pfl în case și puțin ciment. Casele respiră, sunt răcoroase vara, călduroase iarna și sobele fac față destul de bine iernilor din ce în ce mai blânde”, a mai povestit aceasta.