Sport

Afacerea pe care frații Pavăl o pun în funcțiune. Proprietarii Dedeman au investit 2 milioane de euro

Cum arată proiectul cu care frații Pavăl vor să dea o nouă lovitură în România. Cei mai bogați patroni de club din fotbalul românesc au cheltuit o sumă uriașă.
Alexa Serdan
12.03.2026 | 14:15
Afacerea pe care fratii Paval o pun in functiune Proprietarii Dedeman au investit 2 milioane de euro
În ce investesc 2 milioane de euro frații Pavăl. Sursa foto: Facebook.com
Dragoș și Adrian Pavăl, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, au plecat de la un chioșc, dar acum învârt banii cu lopata. Care este afacerea pe care o pun în funcțiune cu o investiție ce se ridică la valoarea de 2 milioane de euro.

Proiectul pe care-l au în plan frații Pavăl

Au o poveste de business de mare succes. Au pornit în acest domeniu în anul 1992, în perioada în care Dragoş Pavăl lucra ca informatician la o firmă. Primea cel mai mic salariu din companie, motiv pentru care și-a dorit să pornească pe cont propriu.

I-a propus fratelui său, Adrian, să deschidă o afacere. Acesta din urmă avea strânse 10.000 de mărci. Cu banii adunați au închiriat un spaţiu de 16 metri pătraţi, unde au început să vândă totul felul de produse. În prezent, au o avere considerabilă.

Pentru că banii nu mai sunt o problemă și-au achiziționat un avion de lux cu care se deplasează în străinătate. În plus, fac investiții pe bandă rulantă. După ce au dat lovitura în afara României, în Grecia, recurg la încă un pas important.

Prin intermediul Pavăl Holding au pus bazele unui proiect cu care vor avea mare succes. Potrivit profit.ro, producătorul de energie verde Grunman Energy construiește o centrală electrică fotovoltaică de ultimă generație.

Unde se va găsi proiectul fraților Pavăl

Centrala electrică fotovoltaică a celor doi frați Pavăl urmează să fie susținută de panourile fotovoltaice instalate pe depozitul logistic Dedeman din Pantelimon. Patronii români vor ca proiectul să fie unul grandios.

Planul include instalarea a 2.764 de panouri fotovoltaice, cu o putere de 455W. Acestea au o capacitate totală de 1.257,62 kWp. Mai mult decât atât, miliardarii vor diminua emisiile de dioxid de carbon cu circa 3.000 tone pe an.

„Capacitatea noastră instalată actuală este de 35 MW, iar obiectivul pe termen mediu este să depășim pragul de 400 MW capacitate totală instalată.

Privind spre viitor, planurile noastre includ dezvoltarea de parcuri eoliene și implementarea de microhidrocentrale, ca parte a strategiei de diversificare”, se arată în anunțul companiei, mai arată sursa menționată anterior.

Investiția care se va ridica pe centrul logistic Dedeman din Pantelimon e evaluată la 2 milioane de euro. În acest loc afaceriștii din Bacău au o suprafață de 40.500 de metri pătrați. Centrul logistic a fost construit pe un teren de 12,7 hectare.

Terenul a fost cumpărat cu aproximativ 18 milioane de euro, de la compania Rosal Grup, controlată la momentul respectiv de Silviu Prigoană. Totodată, frații Pavăl doresc să extindă suprafața centrului pentru ultima oară la 52.800 de metri pătrați.

În altă ordine de idei, Grunman Energy a fost fondat în 2022 și produce energie electrică din surse regenerabile, prin centrale fotovoltaice ce sunt instalate pe acoperișurile magazinelor și centrelor logistice Dedeman din țara noastră.

Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
