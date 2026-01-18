Afacerea prin care Cosmin Olăroiu vrea să dea lovitura în România. Investește sume uriașe și are mai mulți asociați

ADVERTISEMENT

Cosmin Olăroiu este în prezent selecționerul reprezentativei Emiratelor Arabe Unite. Asta nu înseamnă însă că antrenorul nu are planuri și în România. De altfel câteva detalii interesante au ieșit la suprafață recent.

În ce afacere investește Cosmin Olăroiu

Chiar dacă trăiește de ani buni departe de casă, Cosmin Olăroiu e la curent cu tot ceea ce se întâmplă în România. Iar mai nou s-a aflat și de faptul că acesta are în plan un nou proiect grandios.

Selecționerul reprezentativei Emiratelor Arabe Unite vrea să construiască un complex rezidențial într-o zonă importantă din Capitală. Nu este singur în această afacere, ci alături de mai mulți asociați.

Conform celor de la , Cosmin Olăroiu a preluat jumătate dintr-o companie de investiții cu capital israelian. Totodată, acesta s-a mai implicat și într-o majorare de capital prin terenurile pe care le deține în cartierul Obor, unde funcționa în trecut fosta fabrică Izolatorul.

Cum va arăta proiectul imobiliar din Capitală

Cum ar putea arăta însă proiectul? Sursa citată scrie că a fost întocmit un parteneriat între Cosmin Olăroiu și compania Hagag Development Europe. Prin intermediul lui se dorește dezvoltarea ansamblului rezidențial H East Residence.

Acesta este format din 7 clădiri. În total vor exista 568 de apartamente, dar și 824 de locuri de parcare. La acestea se mai adaugă și o zonă de retail cu o suprafață de 5.000 de metri pătrați.

Un alt detaliu important e legat de faptul că, având în vedere implicarea sa, antrenorul s-a ales și cu jumătate din companie, după o majorare de capital în valoare de 14 milioane de euro.

Ce alte afaceri a mai dezvoltat Cosmin Olăroiu în România

Aceasta nu este însă singura afacere în care Cosmin Olăroiu e implicat în România. În ultimii ani, . Cel mai bun exemplu este proiectul Wida Mamaia Residence, care este amplasat lângă hotelul Iaki. Acesta este deținut de Gică Hagi.

În același timp, în anul 2022, antrenorul a finalizat și proiectul Kiseleff 16. Vorbim despre un complex rezidențial care de altfel este și unul dintre cele mai scumpe din Capitală, având în vedere zona.

Și în Dubai, acesta a făcut de asemenea niște investiții interesante.

Spre exemplu, Cosmin Olăroiu deține două restaurante de top în Dubai. Este vorba despre „Amelia” și „Amaru”. Nici în această afacere nu este însă singur, ci alături de câțiva parteneri. Și chiar el recunoaște că nu se ocupă direct de administrarea afacerilor.