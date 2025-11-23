Afacerea profitabilă în care a investit Dan Petrescu. ”Bursucul” l-a egalat pe Gică Hagi la capitolul avere

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu nu a fost numai un jucător cu o carieră impresionantă, ci și un antrenor pe măsură, cucerind multe trofee alături de echipele pe care le-a pregătit. Iar succesul său nu se rezumă doar la ”dreptunghiul verde”. Care este afacerea extrem de profitabilă în care a investit ”Bursucul” și care l-a ajutat să-l egaleze pe Gică Hagi la capitolul avere.

Care este afacerea profitabilă derulată de Dan Petrescu în România. ”Bursucul” are o avere impresionantă

În prezent, Dan Petrescu nu traversează deloc cea mai bună perioadă a vieții sale. Tehnicianul de 57 de ani a plecat pe ușa din dos de la CFR Cluj în august, după eșecul absolut umilitor din Conference League cu suedezii de la Hacken, 2-7. În plus, rezultatelor modeste li se adaugă acum și unele probleme de sănătate, care îl afectează în continuare.

”Bursucul” nu și-a spus însă ultimul cuvânt în fotbal și fanii îl așteaptă cu nerăbdare să revină pe bancă. Chiar recent s-a speculat o reîntoarcere la CFR Cluj, echipa alături de care a înregistrat cele mai mari succes pe plan intern. În final, : Daniel Pancu.

În timp ce profesional cariera sa pare într-un moment mai delicat, din punct de vedere financiar lui Dan Petrescu lucrurile îi merg perfect. Averea sa a urcat spectaculos în ultimii ani, iar în prezent se poate compara cu Gică Hagi la acest capitol. Dacă ”Regele” are undeva la 33-34 de milioane de euro, fostul fundaș de la Chelsea vine tare și plusează cu 31 de milioane de euro.

La fel ca mulți alți colegi de generație sau alte nume din sport, Dan Petrescu a investit în piața imobiliară. Încă de când era un jucător activ, a băgat bani în apartamente de lux în Anglia şi România. El ar avea o casă de vacanță în Oliva Nova, un apartament de lux în Anglia, de pe vremea când evolua la Chelsea, și o altă vilă pe Șoseaua Nordului, în București. Ar mai deține o serie de apartamente și vile, care sunt închiriate, conform . Per total, Dan Petrescu a investit cei mai mulți bani în proprietăți de lux.

Ce ”tun” financiar a dat Dan Petrescu recent, în 2024

Cel mai recent ”tun” dat de Dan Petrescu în zona imobiliară a fost raportat cu un an în urmă. În septembrie, Dan Petrescu a parafat documentele cu reprezentanții unui complex rezidențial din nordul Capitalei, din zona Pipera. Acesta a cumpărat aici mai multe apartamente.

La acea vreme, chiar clubul pe care îl antrena, CFR Cluj, a ținut să sublinieze decizia lui Dan Petrescu de a-și investi o parte din economii în zona imobiliarelor. Fosta campioană din prima ligă a făcut anunțul prin intermediul unei postări realizate pe rețelele de socializare: ”Dezvoltatorul și investitorul. Dan Petrescu a investit în mai multe apartamente”, au scris cei de la CFR Cluj în online.

”Au contat 3 factori: încrederea, localizarea și comunitatea care se formează în acel loc”, a afirmat Dan Petrescu, potrivit . Trebuie spus că, în complexul rezidențial din zona de nord a Capitalei, Dan Petrescu va fi ”vecin” cu alte nume grele din sport: Răzvan Raț, fost căpitan al echipei naționale de fotbal, și Cristina Neagu, legenda handbalului românesc.

De ce a ales Dan Petrescu să investească în imobiliare: ”La fel ca în fotbal, nu poți minți în acest domeniu”

”Pasiunea” lui Dan Petrescu pentru imobiliare este una mai veche, după cum spuneam. Afacerea din această zonă profitabilă este una despre care antrenorul vorbea încă din 2009. Atunci, într-un interviu acordat , ”Bursucul” spunea, despre piața imobiliară din țară că: ”Întotdeauna este loc și de mai bine. S-a dezvoltat interesant până acum. Sunt proiecte futuriste, de bun gust, cu atracție pentru mai multe clase sociale”.

Ce l-a determinat pe Dan Petrescu să bage bani în imobiliare? ”Am fost sfătuit din toate părțile, de toți prietenii. Este un domeniu de viitor”, anticipa fostul mare fotbalist. Întrebat dacă fotbalul și piața imobiliară au ceva în comun, Petrescu a oferit un răspuns extrem de interesant: ”Da. În ambele nu poți minți, pentru că adevărul va ieși la iveală. Dacă muncești bine în ambele domenii, apar și rezultatele pozitive”.

Cum a reușit Dan Petrescu să adune bani în carieră: clubul care i-a dat un salariu de 2,5 milioane de euro

Afacerea din zona imobiliară demarată de . ”Bursucul” avea însă deja o avere impresionantă încă de la începuturile sale ca antrenor. El a antrenat, în afară de liga internă, și echipe din Polonia, Rusia, Emiratele Arabe Unite, Qatar, China, Turcia și Coreea de Sud.

Fără îndoială, apogeul financiar l-a atins la rușii de la Dinamo Moscova. În august 2012, Dan Petrescu a semnat un contract pe 3 cu clubul din capitala Rusiei. Avea atunci un salariu colosal: 2,5 milioane de euro pe an. Tot în Rusia, dar la Kuban Krasnodar, ”Bursucul” primea ”doar” 1,5 milioane de euro pe an.