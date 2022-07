Afacerea pusă pe picioare de Daniel Onoriu după ce a fost două luni în comă: ”Fac bani din pasiune”

Daniel Onoriu, campionul la motociclism și raliu care a petrecut 55 de zile în comă și 105 zile pe patul de spital din cauza unei operații ratate de micșorare a stomacului, a pus la punct o nouă afacere. Mai exact, el a decis să încerce să facă bani și din pasiunea pe care o are pentru viteză. Dar nu ca și până acum, din postura de concurent, ci din cea de vlogger.

Daniel Onoriu, afacere din pasiunea pentru viteză

Daniel Onoriu a decis, acum câteva zile, să se apuce de un nou proiect. În exclusivitate pentru FANATIK, el a dezvăluit despre ce este vorba, dar și motivele care stau în spatele unui adevărat serial pe care îl va filma și îl va transforma într-un vlog de amploare.

”Chiar ieri am fost pe pistă, cu motocicleta, am filmat cu drona, cu un GoPro, m-am dat pe circuit vreo trei-patru ture că nu am rezistat fizic mai mult. Încă sunt terminat, e obositor. Dar eu sunt pilotul numărul unu al României.

Sunt singurul pilot din lume care a câștigat titlul de campion național la karting, la moto și la auto, sunt campion de viteză. Ideea e că vreau să mă promovez tare pe acest canal al meu. Ideea este că eu sunt King of Speed (Rege al vitezei, n. red.), știu să merg tare pe orice cu roți, iar proiectul pe care îl derulez sper să prindă la iubitorii de viteză. Este altceva, este un vlog altfel”, ne-a spus Daniel Onoriu.

E adevărat, atunci când s-a trezit din comă nu mai voia să audă de mașini, de motociclete, de viteză. Dar, de ceva vreme, lucrurile s-au schimbat, iar pasiunea pe care o are pentru circuit i-a revenit odată cu recuperarea fizică.

”Ideea de a mă sui din nou pe motor sau pe mașini, deși atunci când m-am trezit din comă nu mai voiam, mi-a venit de ceva timp deja. Mi-a venit cheful, cum s-ar zice. E în sânge, probabil. Eu am 44 de ani și fac curse de la 10 ani, am 34 de ani de curse, de concursuri cu toți nebunii României, pe care i-am umilit”, ne-a mai spus Daniel Onoriu.

Daniel Onoriu vrea să facă bani și din vlogging

Proiectul pentru care filmează, deja, zi de zi, este unul menit să aducă bani în buzunarele campionului pe două sau patru roți. Și, cu sinceritate, explică Daniel Onoriu, este convins că va și reuși să obțină un profit din pasiunea pe care o are pentru viteză.

”În proiect am investit niște bani, și la nivel de echipament, am luat o dronă, combinezonul de motocicletă etc. Câteva mii de euro, plus motocicleta de vreo 12.500 de euro, dar pe care vreau să o și vând.

Sper să prindă vlogul meu, am vorbit cu niște amici să mă ajute și la promovare. Dacă lucrurile vor plăcea, o să fac și bani din acest proiect. Vreau să fac bani din pasiune, fac bani din ceea ce știu să fac și la ce mă pricep mai bine ca oricine”, a mai spus, pentru FANATIK, Daniel Onoriu.

În altă ordine de idei, recunoaște el, încă nu filmează atât de mult pe cât și-ar dori, mai ales că nu este complet recuperat fizic după cele 55 de zile petrecute în comă și cele peste 100 petrecute prin diverse spitale din cauza operației de micșorare a stomacului.

Daniel Onoriu face recuperarea medicală, după ce a fentat moartea

”Fac recuperare, dar mai fumez și câte o țigară, la cafea, lângă o cola. Normal că nu am voie, dar… mai am și eu unele vicii (râde, n. red.). Fac kinetoterapie de 3 ori pe săptămână, am un băiat care face masaj, dar mă simt de parcă bagă curent în mine.

Mă vindecă, băiatul ăsta, Alexandru Marin Zăldoi, îl iubesc pentru ce mi-a făcut. Dar mai iau și pastile, nici nu știu ce sunt, nevasta mea mi le dă. Sunt vreo cinci, în fiecare zi, dar le iau pentru ca să mă vindec și simt că îmi face bine”, a spus, pentru FANATIK, Daniel Onoriu.

Sincer din cale afară, recunoaște campionul, perioada petrecută în spital l-a făcut să cheltuiască bani serioși pe medicamentele de care a avut nevoie. Și, chiar dacă nu a dezvăluit suma totală cheltuită până acum, putem deduce că se învârte în jurul a zecilor de mii de euro.

”În timp ce eram în spital, luam vreo nouă antibiotice pe zi, doctorii nu mai știau pe care să îl oprească pentru că erau multe și îmi făceau și rău. Unul dintre antibiotice, de exemplu, costa 1000 de euro pastila și luam zilnic. A costat destul de mult vindecarea și recuperarea”, a mai spus Daniel Onoriu.

Daniel Onoriu vrea o fetiță alături de Isabela

În altă ordine de idei, ne-a recunoscut . Pe lângă afacerile imobiliare pe care le are la Crevedia, el și-a făcut planuri de viitor cu privire la viața alături de Isabela.

”Soția mea este o femeie minunată, ai cuvântul meu de onoare că ceva mai frumos decât femeia asta nu există pe lumea asta. Cel puțin pentru mine. Am surprins-o cu excursia din Egipt, ea nu știa nimic. Am cea mai frumoasă nevastă din lume și mă face fericit. Da, vreau și un copil cu ea.

Mai trebuie să mergem la un spital, să mai facem niște analize, după care ne punem pe treabă. Și o să începem curând ”producția”. Vreau o fetiță cu Isabela, sincer. Soția mea e atât de frumoasă, este superbă, și vreau să semene cu ea. Iar atunci copilașul meu, fetița mea, dacă seamănă cu ea va fi foarte frumoasă”, a mai spus, pentru FANATIK, Daniel Onoriu.

Cum a ajuns Daniel Onoriu în comă

La sfârșitul anului trecut, Daniel Onoriu a plecat în Turcia pentru ceea ce părea să fie o banală operație de micșorare a stomacului. Din păcate, intervenția suferită s-a transformat într-o adevărată tragedie, pilotul de curse suferind o serie de complicații teribile.

Mai exact, întors în România, Daniel Onoriu ajungea, de urgență, la spital. ”Am vomitat doi litri de sânge. La spital, medicii mi-au mai găsit patru litri de sânge în stomac. Am scăpat ca prin minune, sincer”, spune Daniel Onoriu.

La acea vreme, , medicii din Turcia fiind cei care au greșit operația. Acesta este și motivul pentru care Daniel Onoriu a fost 55 de zile în comă și 105 zile pe patul de spital.

”Cât am fost în comă, nu am visat absolut nimic. E ca și când m-am culcat aseară și m-am trezit azi”, spunea, pentru FANATIK,