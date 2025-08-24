Sport

Afacerea secolului pe care Mitică i-o propune lui Gigi Becali. ”Cu 15 milioane iei toată Steaua și Talpan intră în spital”. Exclusiv

Dumitru Dragomir l-a sfătuit pe Gigi Becali la emisiunea ”Profețiile lui DON Mitică” să se gândească la o afacere de răsunet.
Traian Terzian
24.08.2025 | 20:29
Afacerea de milioane pe care Mitică Dragomir i-a propus-o lui Gigi Becali. Sursă foto: colaj Fanatik

Gigi Becali a fost îndemnat de Mitică Dragomir să facă tot posibilul să cumpere Steaua, apoi să unifice cele două cluburi. Mai mult, fost șef de la LPF a spus și ce s-ar întâmpla cu juristul Florin Talpan.

Mitică Dragomir, sfat pentru Gigi Becali să dea lovitura cea mare în afaceri

Toată discuția de la cea mai recentă ediție a emisiunii ”Profețiile lui DON Mitică” a pornit ca urmare a cifrelor dezastruoase înregistrate de posturile de televiziune care au transmis meciul dintre CS Dinamo și Steaua, din Liga 2.

”Ai văzut cifrele alea? Nu s-a uitat nimeni la CS Dinamo cu CSA Steaua în Liga 2. A făcut rating de patru ori mai mare Petrolul cu FC Hermannstadt. Ăia așa zic de la CSA Steaua că au sute de mii de suporteri”, a spus Horia Ivanovici.

”Lumea vrea să vadă ceva de calitate. Ăștia de la CSA Steaua sunt ca Mititelu: ‘că eu, că am’ și veneau 150 de spectatori la meci. Oamenii se duc după calitate, nu se mai duc după nume”, este de părere Dragomir.

Dragomir, plan diabolic pentru Gigi Becali

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii ”Profețiile lui DON Mitică”, dacă există posibilitatea ca echipa de fotbal a clubului Steaua să se desființeze în cazul în care aceste cifre vor fi în continuare la limita de jos, Dragomir a venit cu o variantă și mai explozivă.

”Nu dispare că îi cumpără Becali. Dă 10-15 milioane, îi ia și gata. Cu banii ăștia ia toată baza sportivă, stadionul. Nu-i băiat prost ăsta, dacă aș fi eu… Nu știu nimic, nu mă băgați pe mine. Dacă aș fi în locul lui aș gândi treaba asta. După acea face unificarea și se numește iarăși Steaua. Și Talpan se internează în spital dacă se întâmplă treaba asta”, a declarat Mitică Dragomir.

Deși ambele cluburi au promovat partida ca fiind un derby de tradiție al fotbalului românesc, asistența a fost extrem de redusă pe stadionul Arcul de Triumf. Dacă Peluza Sud a fost prezent cu 2.500 de ultrași, fanii lui CS Dinamo au lipsit cu desăvârșire.

Dragomir i-a făcut planul lui Gigi Becali

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
