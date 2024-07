Fermierul din România și-a schimbat total afacerea gândită inițial, renunțând la creșterea animalelor în favoarea unei noi strategii care l-a umplut de bani.

Afacerea totală pe care a gândit-o un fermier din România. A renunțat la creșterea animalelor și s-a umplut de bani

Un fermier din România a renunțat la creșterea animalelor în favoarea unei noi idei de afaceri: agroturismul. Astfel, el a lansat conceptul inovator de „Nuntă la fermă”, transformând ferma în locul perfect pentru evenimente speciale.

ADVERTISEMENT

Vorbim este Ferma de la Coadă din Movila Miresii, din județul Brăila. Aceasta este destinația ideală pentru organizarea diverselor evenimente în stil tradițonal românesc. Recent, aici a avut loc o nuntă cu influențe western, unde mireasa a fost furată, fiind urcată pe un cal.

Costul meniurilor pentru nuntă a fost rezonabil, iar ferma s-a ocupat și de un candy bar. Printre alte deserturi, invitații s-au bucurat de prăjituri tradiționale precum plăcinte și cornulețe.

ADVERTISEMENT

Inițial, fermierul a vrut să se ocupe cu creșterea animalelor, dar a realizat rapid nu îi aducea profit. Astfel, a fost inspirat să-și schimbe direcția de business spre agroturism. În prezent, ferma se bucură de un succes masiv.

”Eu am cumpărat ferma în 2018, am tatonat terenul cu creșterea animalelor, dar nu a fost profitabil, am ieșit în pierdere pentru că nu aveam pământ. Deținem ferma de un hectar și atât. Este o fermă mixtă, iar după pandemie ne-am reorientat. Prietenii ne spuneau că vor să vină pe la noi pentru că nu aveau unde merge în altă parte. Ulterior, aveam din ce în ce mai mulți vizitatori, de la școli, familii cu copii, și ne-am axat pe partea aceasta agroturistică”, a spus Marius Coadă, administratorul fermei, pentru

ADVERTISEMENT

Afacerea inovatoare a unui fermier din România: „Ne-am dat seama că potențialul este pentru agroturism”

Ferma de la Coadă din Brăila a primit acest nume deoarece se află la capătul localității. Prin urmare, toți localnicii o cunoșteau drept ferma ”de la coadă”. Fermierul a achiziționat-o în 2018, când era, de fapt, o fermă de legume.

În prezent, Marius se ocupă cu înmulțirea speciilor de la fermă, doar cu scop didactic. de fermă pedagogică. Aici se organizează tururi pentru copiii care vor să descopere animalele din fermă. De asemenea, ferma oferă plimbări cu caii și ateliere de morărit.

ADVERTISEMENT

„În 2022 am dat drumul la conceptul de fermă pedagogică și atunci am înmulțit numărul de specii și am împuținat numărul de capete. Facem evenimente pentru copii, avem un tur prin fermă, iar copiii împreună cu unul dintre fermierii noștri descoperă animalele de fermă. Fac plimbări cu caii, au ateliere de morărit, am deschis primul punct gastronomic din Brăila și avem u ce să producem mâncarea. Nunta pe care am găzduit-o a fost tot pe baza produselor din fermă, adică meniul propriu-zis a conținut produse făcute de noi în fermă”, a mai spus acesta pentru sursa citată.