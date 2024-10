Afaceri ilegale și iubiri fierbinți: Andreea Cosma, notarul firmei Nordis, a fost împreună cu doi fotbaliști de la FCSB!

Noi detalii ies la iveală despre Andreea Cosma, o persoană apropiată de . Notarul a avut, în trecut, o relație amoroasă cu un fotbalist de la Steaua, actuala FCSB.

Cine este Andreea Cosma, notarul celor de la Nordis. Relația cu fostul fundaș de la FCSB

Jurnaliștii de la au realizat o anchetă în care au evidențiat ilegalitățile comise de firma Nordis. Oamenii au plătit sume enorme pentru apartamente în Mamaia, Brașov și București. Deși au trecut mulți ani de la promisiunea livrării locuințelor, aceștia nu au reușit încă să intre în posesia lor.

ADVERTISEMENT

Rețeaua pare a fi extrem de extinsă, având conexiuni în PSD. Andreea Cosma, unul dintre notarii firmei, este fiica lui Mircea Cosma, fostul baron PSD din Prahova. Aceasta a fost condamnată la 4 ani de închisoare, dar a beneficiat de prescrierea faptelor în urma unei decizii a Curții Constituționale.

Mai puțin cunoscut este faptul că Andreea Cosma a avut o relație amoroasă cu un fost fotbalist de la FCSB. Ea a fost împreună cu fundașul Gabi Matei, care a jucat în tricoul roș-albastru între 2011 și 2015. Se spune că jucătorul ar fi cerut-o în căsătorie, însă Andreea a declarat pentru FANATIK că nu s-a pus problema de așa ceva.

ADVERTISEMENT

„Nu există nici o căsătorie stabilită cu domnul Gabi Matei. Sunt o mamă care își crește singură copilul, iar astfel de informații eronate ne fac rău atât mie, cât și copilului meu”, a declarat Andreea Cosma în 2018 pentru FANATIK.

Andreea Cosma s-a iubit și cu Gabi Iancu

Gabi Matei nu a fost singurul fotbalist cucerit de Andreea Cosma. Notarul a avut o relație și cu un alt jucător care a îmbrăcat în trecut tricoul celor de la FCSB, . Cei doi au fost însă împreună pentru o perioadă scurtă de timp.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali l-a făcut praf pe Gabi Matei. Ce a putut să facă fotbalistul

Gabi Matei a fost un fotbalist problematic la FCSB. Fotbalistul a fost cuplat și cu asistenta TV Mădălina Pamfile. Aceasta l-a acuzat pe jucător că ar fi agresat-o, mai exact că ar fi tăiat-o cu un cuțit.

„Mă sună la 4 dimineața să-mi ureze să mor, mă amenință. Îmi spune că eu i-am stricat imaginea. Parcă eu l-am pus să mă taie cu cuțitul. Eu nu vreau să-i fac rău, niciodată nu am recunoscut că m-a tăiat; dimpotrivă, am zis că am căzut peste o sticlă”, a explicat atunci aceasta.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, patronul echipei, se declara oripilat de gesturile lui Gabi Matei: „Mi-e scârbă de acești țărănoi (n.r. – Matei și Mihai Costea, care atunci era cuplat cu Daniela Crudu). I-am adus la Steaua, le-am dat salarii babane și acum se cred macho. Taie fetele pe mâini. Măcar, săraca, Mădălina, aia, zice: ‘Doamne ajută’ că a scăpat de nebun”, a declarat Becali la vremea respectivă, după cum a scris .