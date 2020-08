Afaceri PNL pe WhatsApp: “Am crezut că vom primi vreun ajutor de la frații noștri”. Ce aranjamente s-au făcut în pandemie

În plină criză se fac afaceri PNL direct pe WhatsApp. Din cauza crizei medicale provocate de pandemia Covid-19, economia României s-a prăbușit în trimestrul al II-lea din 2020 cu 12,3% față de primul trimestru și cu 10,5% față de perioada similară din 2019, conform datelor INS.

Criza economica a determinat o atenție sporită asupra cheltuielilor. În mod firesc au scăzut și achizițiile publice. Dar, pentru că trăim în România, grija asupra finanțelor nu s-a respectat peste tot. Astfel, conform Libertatea, afaceriștii PNL au ajuns să facă aranjamente pe grupuri de WhatsApp.

Conform documentelor de consultate sursa citată, câțiva membrii PNL au cerut ajutor de la “frații“ din partid pentru firmele lor, în timpul pandemiei. Ulterior au primit bani sub forma unor contracte de achiziții publice.

Cine face afaceri PNL pe WhatsApp

Grupurile de WhatsApp au fost inițiate de Ștefan Ilie, primarul comunei Luncavița și președintele organizației județene PNL Tulcea. Din grupuri fac parte membrii Biroului Politic Județean, primarii PNL din județ, candidații noi la primării și alți membri ai partidului.

Grupurile de WhatsApp se intitulau: “BPJ PNL Tulcea” și “Primari liberali 2020”. Al doilea a transformat ulterior în “Primari PNL #SEPOATE!“.

Totul a început în data de 9 aprilie 2020, când Gabriel Radu Filip postează în grupul de WhatsApp “BPJ PNL Tulcea“. El un consilier județean, membru al PNL și administrator al firmei FGR (Filip Gabriel Radu) Birotica Partner. Singurele venituri din declarația de avere a lui Gabriel Radu Filip sunt cele de consilier județean, respectiv 12.775 de lei la nivelul anului 2019.

”Am crezut ca vom primi vreun ajutor de la frații noștri din PNL, primarii, instituții publice unde avem reprezentanți, dar nimic. Fac apel la cei cu funcții de răspundere din partidul din care și eu fac parte și pentru care am pus umărul și eu din 2014 până în prezent, să-și mai aducă aminte colegii noștri care au ajuns în funcții de răspundere și de noi. Eu vând papetărie-birotică. Poate vă mai aduceți aminte și de noi, că și noi avem familii și putem fi ajutați cu comenzi, nu gratis. Am făcut apel de nenumărate ori și am cerut ajutorul dar nimeni nu m-a ascultat,” a scris Gabriel Filip pe WhatsApp, conform Libertatea.

Imediat după mesajele postate, Ștefan Ilie, primarul din comuna Luncavița și președintele organizației județene PNL Tulcea, a sărit în ajutor și l-a rugat pe Gabriel Filip să îl sune a doua zi. Același lucru i l-a cerut și Nicolae Mocanu, primarul din comuna Greci.

Ulterior firma lui Gabriel Filip a primit mai multe contracte. Conform Sistemului Electronic de Achiziții Publice, lista include:

primăriile Luncavița, Văcăreni și Greci (toate sunt conduse de primari PNL);

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, condus de Viorica Pavel, consilier local PNL la data numirii, în ianuarie 2020;

Școala gimnazială din Babadag și de la școala din Nufăru;

Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, condusă de liberalul Mihai Tuchilă;

comuna Văcăreni și comuna Casimcea.

O altă poveste se petrece pe grupul de WhatsApp “Primari PNL #SEPOATE!”, deputatul PNL George Șișcu încearcă să dea o mână de ajutor companiei Vodafone.

”Băiatul colegului nostru de la Dorobantu, este reprezentant al Vodafone în zona noastră. Dacă aveți nevoie vă rog să-l contactați,” a scris pe WhatsApp, George Șișcu pe 6 iunie 2020.

Astfel de episoade se petrec de 30 de ani în România. Ele nu sunt anomalii din sistem, ele reprezintă deja o normalitate bolnavă. Nu ar trebui să mai fie nimeni mirat de ce această țară a rămas împotmolită în timp. Atâta vreme căt la ordinea zilei vor fi combinațiile și aranjamentele din banii publici, România nu are nicio șansă să urmeze drumul unui viitor mai frumos, mai luminos.

Toată lumea promite o schimbare și de trei decenii batem pasul pe loc. Gandiți-vă că și dacă printr-un miracol ne apucăm de astăzi să construim o Românie curată, corectă, disciplinată și cu bun simț, tot vom fi la 30 de ani distanță de țări din apropiere precum Croația, Cehia sau Slovenia, care au pornit de mult pe drumul dezvoltării.