Afaceri profitabile cu banii din PNRR. Firma care a vândut microbuze școlare electrice de 90.000 de euro, cu peste 200.000 de euro bucata

O firmă din Prahova a câștigat peste 50% din contractele de livrare de microbuze școlare electrice la nivel național. O investigație efectuată de o publicație locală arată cum prețurile vehiculelor au depășit chiar și 260.000 de euro bucata și cum totul s-a transformat într-o afacere profitabilă.

Afacere profitabilă pentru o firmă din Prahova, cu autobuze școlare electrice

Din 250 de milioane de euro alocați prin , s-au cumpărat 1.300 de vehicule la prețuri exorbitante, deși ar fi trebuit să fie vorba despre un număr de 3.200 de autobuze, conform .

Este vorba despre firma Aveuro International, din Câmpina, Prahova, care a câștigat licitații în peste 50% din contractele de la nivel național. Compania a luat microbuze, în special Ford, pe care le-a carosat. Aveuro Internațional figurează cu cel puțin 35 de contracte în valoare de peste 135 milioane de euro.

Mai apoi, le-a dat în diferite județe din țară, cu prețuri mai mult decât duble. La Iași a adus 26 de microbuze la un preț de 202.800 euro fără TVA. Probleme au fost și în alte județe.

Cât a costat un microbuz în Olt și Brașov

Deși la Iași un microbuz a costat 1.014.000 lei, la Brașov s-au plătit doar 743.000 lei. În condițiile în care furnizor a fost aceeași firmă, în Iași s-ar fi cumpărat 35 de microbuze, și nu 26. Cu toate acestea, recordul la preț a fost în județul Olt. Un școlar a costat 262.000 de euro, a mai arătat sursa citată.

În Ghidul solicitantului din 2023, bugetul proiectului derulat cu fonduri PNRR era de 250 milioane euro, fără TVA, alocarea financiară per proiect/județ de puțin peste 6 milioane de euro.

Astfel, ar fi trebuit să se achiziționeze 3.200 de microbuze școlare, ceea ce ar fi însemnat un cost de 78.125 euro bucata. Cu toate acestea, s-au luat doar jumătate din numărul estimat.

Cine este patronul firmei Aveuro International

Vlad Papuc, patronul firmei Aveuro International, este fiul Rodicăi Papuc, președinta Organizației Județene de Femei a PNL Prahova și candidat, în 2024, la funcția de senator. În acest context, el recunoaște că a fost o afacere extraordinară.

„A fost un business foarte bun pentru noi. Doamne ajută! Că toată lumea are de câștigat, că banii ăștia se duc și pe orizontală și pe verticală, sute de angajați, foarte mulți oameni implicați. Cu prețul, noi ne-am mulat și funcție de bugetul fiecăruia. Bine că s-au cheltuit banii”, a afirmat Vlad Papuc, pentru sursa menționată.