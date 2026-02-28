Sport

Afacerile care l-au „curățat în mare parte” pe Cristi Borcea: ”Pachetul era în piață cam 100 de lei”

Care sunt businessurile ce l-au făcut să fie aproape de pragul falimentului pe Cristi Borcea. Fostul acționar de la Dinamo a spus adevărul abia acum.
Alexa Serdan
28.02.2026 | 09:45
Sursa foto: captură video YouTube
Se vehiculează că are o avere estimată la 100 de milioane de euro, dar banii adunați până acum nu l-au împiedicat să facă alegeri neinspirate. Cristi Borcea a vorbit deschis despre afacerile care l-au adus la sapă de lemn.

Cristi Borcea, despre businessurile care l-au falimentat

Cristi Borcea a investit 6 milioane de euro într-un business din care credea că se va îmbogăți. Renumitul om de afaceri a fost înșelat, fiind vorba de o țeapă uriașă pe care și-au luat-o mulți în ceea ce privește domeniul imobiliar din Dubai.

A cumpărat mai multe apartamente, iar acum nu mai ia nici banii pe care i-a dat. Din păcate, aceasta nu este singura afacere care i-a făcut o mare gaură în buget. În urmă cu foarte mulți ani a fost la un pas de faliment.

Totul a plecat de la niște decizii pe care nu le-a cântărit tocmai bine.  A recunoscut că a reușit să se mențină pe linia de plutire datorită buteliilor cu care a început să facă bani imediat după căderea regimului comunist.

„Au fost două momente în viața mea când am rămas fără bani. Prima oară la Caritas, în 1992 sau 1993, când am băgat multe sute de mii de dolari, iar atunci am vândut ce mai aveam de valoare. Am luat-o de la început cu buteliile.

Al doilea moment a fost când am adus țigări, iar atunci am pierdut 500.000 de dolari, că atunci se aduceau multe țigări de contrabandă și eu am lucrat legal”, a spus Cristi Borcea, în podcastul Tare de Tot.

Cristi Borcea: ”În mare parte m-am curățat”

„Eu îl luam cu 270 de lei, pachetul era în piață cam 100 de lei. Și atunci în mare parte m-am curățat, dar tot buteliile m-au scos. Am vândut celei mai mari firme din lume, HPB, de butelii, și în doi ani au dat faliment. 

Dacă nu cunoști și nu ești aici și nu știi despre ce e vorba… Experiența, anii te fac să gândești altfel”, a completat fostul acționar de la Dinamo, în același podcast. În prezent, Cristi Borcea mizează pe mai multe domenii, cum ar fi energie și imobiliare.

Cunoscutul afacerist este om de încredere, dovadă că există mulți care i-ar sări în ajutor la nevoie. Nicolae Dumitru este persoana care i-ar oferi fără să stea pe gânduri 1 milion de euro, pentru a-i investi în Dinamo.

”Leonidas”, așa cum este supranumit Cristi Borcea, susține că nu are niciun motiv să facă acest pas. Nu dorește să se implice în fotbal, deși fiul său din mariajul cu Mihaela, Patrick, ar putea deveni acționar al clubului din Ștefan cel Mare datorită pasiunii sale pentru acest sport.

