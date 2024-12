Afacerile politicienilor „suveraniști”, vizate de boicotul pro-europenilor. Ce profituri au localurile deputatului AUR, Mugur Mihăescu, sau ale mercenarului Cătălin Berenghi

Divizarea societății după alegerile prezidențiale din acest an în pro-europeni și suveraniști, oricât de problematice ar fi aceste distincții, pare să se fi mutat și în zona „boicotului economic”. Pe rețelele de socializare au început să circule informații cu localurile deținute de unii dintre politicienii suveraniști, alături de explicația că preferă să nu „finanțeze” direct acești politicieni.

Boicotul localurilor deținute de politicienii suveraniști

Boicotul economic nu este deloc o strategie nouă în luptele politice. Chiar cei de la după ce Viena s-a opus aderării României la Schengen, asta în ciuda faptului că o astfel de strategie ar fi lovit și în angajații români ai acestor companii. De asemenea, în rândul electoratului USR aceeași strategie era promovată în timpul regimului Dragnea împotriva televiziunilor ostile, apelul vizând atunci companiile care-și făceau reclamă la posturile de televiziune apropiate de guvernarea PSD-ALDE din acei ani.

Astăzi, după ce alegerile prezidențiale par să fi divizat societatea între pro-europeni și pro-suveraniști, ideea boicotului economic nu a întârzia să apară. „Acum niște timp cineva mi-a propus să ieșim la o discuție și am zis „ok, alege tu locul”. A zis „Krishna Caffe” și am zis „hai să nu”. „De ce?”. „Că e afacerea lui Cătălin Berenghi”. „Și?”. „Și n-o să-i bag bani în buzunar unui naționalist, dacopat – fost candidat la Cotroceni din partea partidului DAC (…)

Poate nu putem face multe împotriva ăstora, dar putem să nu le dăm banii noștri. Și e (relativ) ușor să aflăm cine are ce crâșmă. De exemplu, Mugur „Leana lui Pârțag” Mihăiescu are Zest Pizza și trei pub-uri în Centrul Vechi: St. Patrick, Party Room și Killkeny. E păcat să-l murdăriți cu banii voștri, globaliști și legebetiști. Consumați documentați”, este , ce exemplifică acest boicot economic.

Nu toate informațiile din această postare sunt și corecte. Zest Pizza nu este deținută de către Mugur Mihăiescu, viitorul deputat AUR de Olt. Deși privind participarea sa la această afacere, . Datele de pe platforma Termene.ro arată că firma care deține Zest Pizza, Zest Food SRL, nu este deținută de politicianul AUR, singura legătură fiind aceea că fratele său este administrator în firmă, însă fără a deține vreo cotă parte din capitalul social.

Câți bani face Mugur Mihăescu din afaceri

Mugur Mihăescu este însă patronul firmei Irish Pub Concept SRL, care are trei puncte de lucru în Centrul Vechi al Capitalei. Firma este deținută de către Mugur Mihăescu împreună cu fratele său, Liviu Mihăescu, fiecare cu câte 50% din capitalul social al firmei.

Anul trecut, firma care administrează cele trei baruri din Centrul Vechi, plus o casă de producții artistice din Voluntari, a avut o cifră de afaceri de 12,3 milioane lei, cu un profit de 3,2 milioane lei. În total, firma avea anul trecut datorii declarate de 2,4 milioane lei. Firma are o vechime de 16 ani, și circa 48 de angajați.

Profitul firmei nu se regăsește însă și în declarația de avere a politicianului Mugur Mihăescu, care în declarația de avere de candidat la alegerile parlamentare din acest an nu a declarat niciun venit, ceea ce înseamnă că cei doi acționari nu au scos din profitul firmei. Și în conturi, acesta nu are decât 105.000 lei și 6.011 euro, plus alți 260.000 euro, împrumutați unor persoane.

Soții Mihăescu dețin trei terenuri, plus o casă de locuit în Voluntari, construită pe un teren de 795 mp în anul 2004. Acesta mai are declarate bijuterii și tablouri în valoare de 200.000 euro și un ceas Rolex în valoare de 5.600 euro. Singurul venit declarat pe anul trecut a fost salariul soției, profesoară la un liceu din București.

Mugur Mihăescu obținuse un mandat de consilier județean la Olt la alegerile locale din iunie, iar acum, după alegerile parlamentare, un mandat de deputat, tot în județul Olt, pe listele AUR. În campania pentru alegerile prezidențiale, după turul I, s-a declarat un susținător al lui Călin Georgescu. În dezbaterea a susținut programul economic al lui Georgescu, apărând ideea unor naționalizări și criticând firmele străine care operează pe piața din România, pe motiv că „nu plătesc impozit pe profit”. Asta după ce s-a plâns că a „a trăit 35 de ani sub dictatura Soroș”.

Profit uriaș pentru Krishna Caffe

Cătălin Berenghi (foto dreapta jos), despre care presa a scris că a făcut parte timp de 5 ani din Legiunea Străină, a devenit faimos în urma „protestului cu porci” din timpul mandatului lui Victor Ponta față de propunerea construirii unei moschei în Capitală. Ulterior, în anul 2019, avea să candideze la alegerile prezidențiale, în calitate de președinte al partidului DAC.

Acesta a încercat să ia parte și la alegerile din acest an, însă la alegerile europarlamentare BEC a respins protocolul de constituire a Alianței Electorale “Grădina Maicii Domnului” formată din partidele lui Gheorghe Funar și Cătălin Berenghi (partidul Dacismului Autonom Conservator). Potrivit , Berenghi este un susținător al mareșalului Ion Antonescu.

În datele de la registrul comerțului, Cătălin Berenghi nu apare ca patron al firmei ce administrează Krishna Caffe de pe Bulevardul Kogâlniceanu, firma KRISHNA CAFFE SRL fiind trecută pe numele lui Berenghi Diorela Simona Maria. Totuși, atât pe conturile personale de social media, cât și este prezentat ca patron al acestui local, iar pe promovează .

În aceste zile a fost prezentat drept un apropiat al lui Horațiu Potra, pe care Cătălin Berenghi îl numește „camarad”. Într-o postare pe contul personal de Facebook, acesta a îndemnat la revoltă după decizia CCR, pe care a numit-o o lovitură de stat.

„Această justificare puerilă a CCR prin care încearcă să mascheze lovitura de stat. Suntem captivi în sistem . Nu cedați, nu vă lăsați influențați, spiritul strămoșilor, credință ortodoxă și Dumnezeu prin mila Lui și prin Voia Lui și prin Măicuța Domnului și am reușit să batem orice (…) Rupeți lanțurile!!! Pe ei , pe mama lor! Aici e DACIA! Aici e Grădina Maicii Domnului și e pământ Sfânt plătit cu sânge de eroii neamului nostru! Glorie și Slava eroilor Neamului nostru românesc!”, a scris acesta pe Facebook.

Revenind la cafeneaua din centrul Capitalei, ultimele date financiare sunt din anul 2022, când firma a raportat o cifră de afaceri de 1,22 milioane lei și un profit de 648.000 lei, în doar cel de-al doilea an de funcționare.

Alte localuri cunoscute ale politicienilor suveraniști

Poate cel mai cunoscut local din Capitală, care a făcut obiectul unui astfel de război politic în trecut după ce aici a luat masa vicepremierul Dan Barna, este La Copac. Patronul localului, Horațiu Șerb (foto dreapta sus), era la acea vreme un cunoscut membru AUR, devenind în scurt timp ținta atacurilor celor din USR. Astăzi însă, Horațiu Șerb face parte din partidul Dianei Șoșoacă, SOS Ro, unde ocupă funcția de secretar general, începând cu data de 25 iunie.

În ceea ce privește firma care administrează acest restaurant, La Copac – Cârciuma de Jupâni SRL, unde Horațiu Șerb deține 50% din capitalul social, alături de o anume Raluca Man, datele financiare pe anul 2022 arată că localul a înregistrat pierderi de puțin peste 100.000 lei, asta la o cifră de afaceri de doar 150.000 lei. În plus, firma avea datorii declarate de 1,07 milioane lei. Afacerile firmei au început să scadă după anul 2020, în condițiile în care în anul precedent firma raporta o cifră de afaceri de 1,7 milioane lei și un profit de peste 250.000 lei.

Un alt politician din grupul severanist cu afaceri în domeniul HoReCa este senatorul AUR, Andrei Hangan. Acesta deține lanțul de restaurante , cu localuri în Ploiești și Brașov. Potrivit ultimei declarații de avere, are trei firme cu activitate în domeniu, Hangan Food, Hangan Eco Food și Smack Food SRL. Cele trei firme i-au adus un venit de aproape 1,5 milioane lei în anul trecut. Ultima dintre firme, Smack Food, a avut anul trecut o cifră de afaceri de 5,6 milioane lei și un profit de 745.000 lei, potrivit datelor de pe platforma Termene.ro.