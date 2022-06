Afacerile vedetelor. Cât costă o noapte de cazare în complexul lui Dan Bittman sau în conacul Monicăi Anghel

În paralel cu activitatea artistică, vedetele autohtone și-au deschis diverse afaceri, unele profitabile, alte mai puțin. Alexandru Arșinel și-a închiriat vila de la 2 Mai, iar Monica Anghel își ajută familia să promoveze conacul de lângă Câmpulung Muscel. În schimb, cântărețul de muzică populară Constantin Enceanu s-a ocupat în pandemie mai mult de complexul său din Filiași în care a investit.

Cât bani trebuie să plătești ca să-ți petreci vacanța în locațiile vedetelor de la noi

Ovidiu Komornyik își așteaptă clienții la 2 Mai, iar Mihai Trăistariu e fericit că-și dublează câștigurile. Doar Dan Bittman spune că i-a mers mai bine în pandemie.

ADVERTISEMENT

Alexandru Arșinel își închiriază vila din stațiunea 2 Mai. Cât costă o noapte de cazare

Alexandru Arșinel, și-a scos la închiriere vila de vacanță din stațiunea 2 Mai. Proprietatea actorului este foarte aproape de cea a regretatei sale colege de scenă, Stela Popescu, și la două minute de plajă.

Vila a fost scoasă pe încă din anul 2018. Imobilul este dotat cu tot ceea ce ai nevoie de la aer condiționat, aragaz și mașină de spălat, iar în curte ai la dispoziție și un grătar.

ADVERTISEMENT

„Casa Andrei se află la aproximativ 2,3 km de plaja Amphora și oferă cazare cu grădină şi balcon. Această vilă cu aer condiționat are 3 dormitoare, TV cu ecran plat, zonă de luat masa și bucătărie cu frigider și cuptor cu microunde.

Prosoapele și lenjeria de pat sunt incluse. La această proprietate există o terasă și facilități de grătar, iar oaspeții pot face ciclism în apropiere.

ADVERTISEMENT

Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, situat la 75 km de vilă. Casa Andrei a întâmpinat clienții Booking.com începând cu 21 apr 2019”, se arată pe site.

Vila actorului, care în ultima perioadă, este închiriată pe aproape toată vara.

ADVERTISEMENT

De menționat este că vila are 3 dormitoare, în care se pot caza mai multe persoane. De aceea, proprietatea lui Alexandru Arșinel de la 2 Mai este închiriată exclusiv numai unui grup. Pentru 4 zile, în perioada 1-5 august, te costă 4458,06 să stai la vila lui Arșinel, iar pentru o săptămână prețul depășește de 7000 de lei. Chiar și așa, vila actorului este rezervată, deja, până la jumătatea lunii august.

ADVERTISEMENT

Dan Bittman: ”Afacerea mergea mai bine în pandemie”

Dan Bittman, solistul trupei Holograf, deține un complex la 49 de kilometri de Bucureşti, pe malul lacului Sulimanu. Este vorba despre parcul de agrement “A2 Wake Park” în care ar fi investit peste 700.000 de euro. Artistul spune că afacerea lui mergea mai bine în pandemie, respectiv în primul an de restricții. Amatorii de senzații tari au ce face în locul în care Bittman și-a investit banii.

”Afacerea mergea mai bine în pandemie. Probabil acum lumea are mai multe locuri în care se poate duce, dar la final de săptămână vin cei obișnuiți. În primul an de pandemie am avut mai mulți clienți. Poți să te dai pe teleski pe lac, să pescuiești.

Dacă nu ești curajos poți să faci plimbări pe lac, canoe, să vâslești. Sau poate ești pasionat de paintball, este un teren special amenajat pe care se organizează competiții. Vrem să amenajăm și un teren de beach volleyball. Suntem în discuții cu Federația de Volei.

În altă ordine de idei, aici se poate mânca, iar pe lac mai sunt și niște căsuțe de lemn. O noapte te costă 150 lei, iar un apartament costă 250 lei și pot sta până la 5 persoane. La final de săptămână se poate sta la un grătar, la orice”, a declarat Dan Bittman, pentru FANATIK.

Cum arată căsuțele de la balta lui Bittman, unde te costă 150 lei să stai o noapte. Sursa foto: Click!În rest, artistul – cunoscut pentru poziția lui vehementă împotriva restricțiilor din pandemie – spune că și-a reluat concertele și a început să aibă câștiguri. ”Am încheiat un turneu prin țară, văd că lucrurile continuă. Pe final de săptămână avem cereri … Cât de cât s-au mai deschis puțin lucrurile și pe partea aceasta”, susține Bittman.

Mihai Trăistariu închiriază apartamente pe litoral: ”Fac 30.000 de euro pe lună”

Mihai Trăistariu deține mai multe apartamente într-un bloc la malul mării, pe care le închiriază mai mult pe timpul verii. Artistul este mulțumit și spune că afacerea merge mai bine ca niciodată.

”Merge așa de bine că nu mă așteptam. Am avut luna mai pe jumătate plină, luna iunie s-a umplut, de Paște am avut iar clienți. Nu am avut așa nici în 2020, nici în 2021, de când am deschis. A mers atât de bine că nu îmi vine să cred. Și am rezervări deja pentru iulie și august, aproape tot și puțin în septembrie…

Deci anul ăsta cred că se dublează. Eu câștigam cam 20.000 de euro pe lună, dar acum cred că 30.000 de euro pe puțin fac. Ceea ce e super. A devenit o super afacere și nu mă așteptam”, a declarat pentru FANATIK, Mihai Trăistariu.

Prețul pentru un apartament scos la închiriere de Mihai Trăistariu în zona Mamaia Nord, costă în intervalul 1-9 iunie, 150 lei, pe o noapte, iar în perioada 10-30 iunie costă 200 de lei. În luna iulie prețul ajunge la 350 lei pe noapte, în luna august la fel,. În septembrie prețul revine la 200 lei pentru o noapte de cazare în perioada 1-18 septembrie, iar în intervașul 19-31 septembrie este de 150 lei.

Ovidiu Komornyik a investit peste un milion de euro în hotelul de la malul mării

Ovidiu Komornyik a investit cu niște prieteni nu mai puțin de un milion de euro într-o pensiune la malul mării, respectiv în stațiunea 2 Mai.

”Această proprietate este la un minut pe jos față de plajă. Situată în Vama Veche, camere cu WiFi gratuit. Proprietatea are zonă de plajă privată şi o piscină sezonieră în aer liber. Pensiunea este situată pe malul mării, în Vama Veche.

Unitățile sunt dotate cu TV cu ecran plat și aer condiționat, iar unele sunt prevăzute cu terasă. Camerele includ o zonă de relaxare.

Zilnic se oferă mic dejun continental. Casa OK by OVO are un restaurant care servește preparate din bucătăria internațională.

Staţiunea Neptun este situată la 18 km de pensiune, iar staţiunea Olimp se află la 21 km. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu este la 80 km”, este descrierea de pe internet a locației pe care Ovidiu Komornyik o închiriază la 2 Mai.

Hotelul este deschis de la 1 Mai

Interpretul spune că hotelul este deschis în acest sezon încă de la 1 Mai, dar turșitii vin mai mult în weekend. Pentru 5 nopți în luna august trebuie să scoți din buzunar 3000 de lei, dacă vrei să te cazezi la pensiunea lui Komornyik.

”Hotelul este deschis de la 1 Mai, dar o să meargă bine când vin vacanțele. Acum avem clienți pe weekend.

Bine că am scăpat de restricții. Așteptăm să vină clienții în vacanță, să sperăm că o să fie un an bun. Este muncă multă și poate ține și vremea cu noi”, a declarat pentru FANATIK, Ovidiu Komornyik.

Constantin Enceanu și-a deschis o afacere la Filiași în urmă cu trei ani

Constantin Enceanu deține în Filiași complexul Zanzibar, cu restaurant, bar de noapte, piscină, loc de joacă, loc de evenimente și cazare pentru toți cei care doresc să-i treacă pragul.

”Este un loc destinat pentru a petrece timpul liber, dar și pentru organizarea unor evenimente. Este deschis până la 12 noaptea în timpul săptămânii, iar în weekend până la 2 noaptea.

Se poate servi și meniul zilei în restaurant, care ajunge acum la 22 de lei. Cazarea pentru o noapte este 300 de lei. Afacerea o am de peste 3 ani. Nu am făcut o socoteală cât am investit aici. Mi-e greu să țin evidența”, a declarat, pentru FANATIK, Constantin Enceanu.

Monica Anghel promovează conacul familiei

Monica Anghel și-a petrecut cei doi ani de pandemie la Conacul Sfânta Elena de lângă Câmpulung Muscel, o afacere de familie.

”Avem un administrator care se ocupă, adică tata, și, mă rog, evident că mai promovez din când în când, că e totuși pensiunea noastră, a familiei”, a declarat, pentru FANATIK, Monica Anghel. O cameră cu mic dejun pentru perioada 1-7 august

”Conacul Sfânta Elena se află în Berevoești și are lounge comun, restaurant, bar și grădină. Toate camerele sunt prevăzute cu baie privată și TV cu ecran plat și canale prin cablu. Oaspeții au la dispoziție WiFi gratuit, o terasă și parcare privată gratuită.

Camerele pensiunii includ fierbător. Camerele de la Conacul Sfânta Elena au lenjerie de pat și prosoape. Oaspeții pot savura un mic dejun continental sau tip bufet la proprietate.

La Conacul Sfânta Elena se poate juca tenis de masă. Moieciu de Jos și Peștera se află la 38 km de proprietate. Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internațional Sibiu, situat la 88 km de Conacul Sfânta Elena”, se arată pe site-ul locației.