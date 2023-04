Afaceriștii din Senatul României. Cine sunt aleșii cu firme pe numele familiei și cu cele mai multe contracte publice

Faptul că mai mult de jumătate dintre senatori, sau familiile lor, au propriile firme nu reprezintă o incompatibilitate, însă detaliile asupra modului în care aceste afaceri s-au dezvoltat ne arată fie un succes în câștigarea contractelor pe bani publici, fie priceperea acestor oameni în a obține succesul financiar pe piața privată.

Afaceriștii din Senatul României. PSD, cei mai mulți oameni de afaceri

Din cei 48 de senatori PSD, patru sunt medici, 10 au fost/ sunt profesori, doi au fost ziariști, alți doi sunt foști militari, unul a fost fotbalist, iar un altul avocat. Există totuși și o predilecție pentru mediul de afaceri, aproximativ 13 dintre actualii senatori social-democrați activând pe piața privată până când s-au îndreptat către o carieră în slujba țării. Acum, din cei 48 de senatori, la circa 26 dintre aceștia am reușit să identificăm firme și afaceri fie în nume propriu, fie pe numele familiei.

Poate unul dintre social-democrații cu cele mai multe firme de familie este Felix Stroe, numit de presa locală baronul de Constanța, după ce acesta a preluat conducerea locală a PSD-ului după demisia lui Radu Mazăre. Felix Stroe a fost ofițer în marina militară înainte de 1989, comandant de navă de război timp de cinci ani, așa cum subliniază în CV-ul personal, unde a activat și în Consiliului Politic Superior al marinei, unul din departamentele ideologice ale armatei. După 1991 acesta a renunțat la cariera militară și s-a aventurat direct în afaceri – deschizând o firmă de panificație, apoi una de producție industrială – cabluri pentru Romtelecom și Renel. „Am muncit ca dracu`. Și am avut succes”, avea să declare acesta într-un .

Saltul cu adevărat uriaș îl face în momentul în care cumpără Șantierul Naval Marea Neagră cu ajutorul unui credit de patru milioane de dolari primit de la BCR, bancă de stat în acea perioadă. Partenerul său cu care a pornit în această afacere a fost Ion Dumitrache, actualul președinte al PSD Constanța și patron al lanțului de farmacii Eurosantis, cel care s-a ocupat și de administrarea afacerilor lui Stroe.

În ceea ce-l privește pe Stroe acesta a intrat în politică odată cu victoria lui Mazăre la primăria Constanța, însă în primul mandat cei doi au fost adversari politici. Odată cu începutul anilor 2000, consilierul local Felix Stroe este ales director al RAJA Constanța (operator public alimentare cu apă potabilă) funcție în care rămâne peste un deceniu și unde, în anul 2020, înainte să devină senator, a avut un salariu de peste 500.000 de lei – de trei ori mai mult decât președintele statului.

Astăzi Felix Stroe, potrivit declarației de avere, este asociat la doar patru companii – principala dintre acestea fiind 2×1 Holding, acolo unde senatorul PSD este asociat unic, iar valoarea părților sociale deținute de acesta este estimată la peste 100.000 de euro. În anul 2005, firma avea 125 de angajați, o cifră de afaceri de peste 5,6 milioane de lei și un profit de 1,4 milioane. În ultimii trei ani însă, firma are însă doar un angajat, iar în anul 2021 a declarat pierderi de 25.000 de lei (în 2019 profit companiei era de 700.000 de lei). Firma are însă active imobilizate de 8 milioane de lei, având acțiunile la alte companii controlate de senatorul PSD, cum este Dacia Tour SRL sau General Taxi.

În prezent 2×1 Holding este administrată de fiul senatorului PSD, Cosmin Stroe, fiind una din cele șapte firme unde acesta este asociat, alte două fiind radiate între timp. Deși 2×1 Holding nu are contracte publice, compania activează în domeniul reparației și întreținerii navelor și bărcilor, una din firmele unde Cosmin Stroe este acționar – Cali Fishing and Hunting – are nu mai puțin de 2.423 de contracte publice, în valoare totală de 3,2 milioane de euro. (Pentru cine se plânge astăzi de inflație, firma vindea în 2013 Sanatoriului din Techirghiol 2,5 kg de fasole verde cu 1.177 de lei.)

Același lucru se întâmplă la firmele a multor asociați ai acestuia. Spre exemplu, Cosmin Stroe este asociat cu Fotu Mihai și Eugenia la firma Alfa Omega Ceasuri Elvețiene, companie cu pierderi de 2,3 mii de euro în ultimii patru ani. Soții Fotu dețin însă o companie de construcții, MGM Total Euro Construct, firmă cu contracte publice de 1,4 milioane de lei. Și fiica lui Felix Stroe, Ana Maria, este administrator la alte două firme ale familiei, Club Classic Style și Cristal Jupiter, firme cu cifră de afaceri de circa 1,3 milioane de lei.

Afaceri de familie

Leonard Azamfirei este senator PSD de Mureș, medic ATI și rector al Universității de Medicină din Târgu Mureș, activități din care câștigă anual peste 500.000 de lei. Un posibil beneficiar al , acesta nu are afaceri personale. Soția acestuia este director și principal acționar (95%) la SC Algo Medical Târgu Mureș – un laborator de analize medicale ce în anul 2021 a realizat un profit de 20.000 de euro. Firma a avut 126 de contracte publice între 2013 și 2021 în valoare totală de 150.000 de lei.

Tot cu afaceri în lumea medicală este și fostul ministru al sănătății din Guvernele Grindeanu și Tudose, senatorul PSD Florian Bodog. Acesta deține câteva acțiuni la un holding de investiții (0,9%) și este asociat la două firme: Otto Farm SRL (50%) – dealer auto, cu un profit de peste 250.000 de lei în anul 2021, și Best Look Medical Srl (90%), firmă ce activează în domeniul asistenței spitalicești, dar care nu a avut niciodată cifre de afaceri sau profituri semnificative. În anul 2021 a avut cel mai mare profit de la înființare în 2006, 6.000 de lei, și nu a avut contracte publice.

Și senatorul de Călărași, Nicușor Cionoiu, face parte din categoria social-democraților cu un apetit pentru mediul de afaceri. Potrivit CV-ului său, între 2010 și 2020, până să se orienteze către o carieră în serviciul public, acesta a fost directorul propriei firme ZMC Trading SRL, înființată în 2010 alături de un partener de afaceri. În anul 2016, actualul senator PSD se retrăgea din acționariat, iar partea sa de acțiuni (50%) era trecută pe numele fiului, Cristian Georgian Cionoi.

În anul 2021, firma avea o cifră de afaceri de 51 milioane lei și un profit de 6,2 milioane. Ultimii ani au fost deosebit de buni pentru companie, în 2018, cifra de afaceri fiind de doar 21 de milioane, iar profitul de 400.000 lei. Începând cu 2013, firma a reușit să câștige 406 contracte publice cu o valoare totală de 214 milioane lei. Anul 2018 este și anul în care explodează numărul contractelor publice, în 2021 valoarea acestora fiind de aproape o sută de milioane de lei.

Și fostul ministru al apărării Vasile Dîncu este activ în zona pieței private. SC Metro Media Transilvania Studii Sociale Sondaje Marketing și Publicitate SRL, firma achiziționată de senatorul PSD în 2020, – an în care firma atinge o cifră de afaceri de peste un milion de lei și un profit de 672.000 lei. Societatea a beneficiat de 19 contracte publice în valoare totală de aproape un milion de euro.

Fostul ministru al sportului, senatorul Marius Dunca, a condus o firmă de curățare a diamantelor, unde deținea 50% din acțiuni și care a fost radiată între timp după mai mulți ani pe pierdere. După eșecul în afacerea cu diamante, Dunca își face PFA pe consultanță în afaceri, business la care renunță în 2016, an în care este ales în Senatul României. La finalul anului trecut acesta a ieșit definitiv din afaceri, după ce și-a vândut, pentru suma de 107.000 euro acțiunile la firma de conserve.

Ministrul Gabriela Firea și afacerile copiilor

Gabriela Firea deține 10% din acțiunile publicației Săptămâna Financiară, publicație controlată de fiica lui Dan Voiculescu și care a fost radiată după 2010 când a avut datorii de peste patru milioane de lei, dar și jumătate din acțiunile editurii Carte de Suflet, firmă radiată și ea.

Totuși, fostul primar al Capitalei deține 50% din acțiunile firmei de imobiliare Tudor Imob Media SRL. Celelalte 50% din acțiunile firmei sunt deținute de fiul senatoarei PSD, Tudor Ștefan, devenit celebru în urmă cu câțiva ani după ce a picat examenul de Bacalaureat la limba română cu nota 1,2, 5,5 la istorie și 3,6 la sociologie. Firma a fost înființată în anul 2004 și a reușit să obțină profit imediat (în anul 2006, la o cifră de afaceri de 218.000 lei avea un profit de 104.000 lei). În anul 2021, firma avea o cifră de afaceri de 54.500 lei, pierderi de 185.999 lei și active imobilizate de 3,5 milioane de lei.

Tudor Ștefan Firea mai este asociat în alte trei firme, TS Immob Research, Vanem Comerț și Servici și Carlyle Residence Srl. Ultima dintre acestea, tot o firmă cu activitate în domeniul imobiliar, a avut în anul 2021 o cifră de afaceri de 500.000 lei și un profit de 479.095, plus datorii de peste 330.000 lei (firma avea active de aproape 800.000 lei în acel an). Anul trecut, Tudor Ștefan a cesionat societății Carlyle Finance SRL acțiunile sale, reprezentând 50% din capitalul societății, asociat unic rămânând Daiana-Maria Voicu.

Acestea nu sunt însă singurele afaceri din familia Pandele-Firea. Și băiatul cel mare al primarului Florentin Pandele, Bogdan, este un jucător pe piața imobiliară, . Acesta este acționar în opt firme, cele mai importante fiind Activ Imobiliare SRL, unde este asociat cu Hanifi Abdulraham, cel care de deține engros-ul Smart Flower, firmă care în 2021 avea un profit de peste 5 milioane de lei, și Avangarde Green Construct SRL. La această firmă Bogdan Pandele este asociat unic, iar în 2021 firma a avut un profit de peste un milion de lei.

În mod surprinzător, nu toți social-democrații sunt oameni de afaceri de succes. Un exemplu este fostul primar al Craiovei, ales după demisia Olguței Vasilescu, Mihail Genoiu. După ’90, acesta a renunțat la jobul de la stat, la uzinele IUG, și s-a lansat în afaceri punând bazele unei firme de mezeluri Olas Prod SRL. În anul 2013, firma intră însă în faliment, în anul 2006 profitul firmei era de jumătate de milion de lei iar cifra de afaceri de 17 milioane, iar actualul senator PSD avea să dea vina pentru acest eșec pe scumpirea cărnii românești, spunând că el „nu a vrut să facă rabat de la calitate”.

În anul 2012, acesta încasa de la firma sa un salariu de 50.000 de lei, însă din 2013 toate firmele sale din domeniu intră în faliment. Eșecul în afaceri îl duce spre politică, când ca membru UNPR, devine consilier local. De acolo trecerea la PSD a fost naturală. Potrivit ultimei declarații de avere, acesta are în conturi circa 20.000 de lei, și două credite de achitat, unul de 300.000 de euro, iar un altul de 90.000 de lei.

Asociat cu Genoiu în firma sa de mezeluri, cu o cotă parte de 2%, a fost și senatorul PSD Ion Prioteasa, fostul președinte al CJ Dolj. Astăzi, senatorul PSD este acționar (50%) la două societăți comerciale cu activitate în domeniul imobiliar, Mondial SRL și Mondial Com SRL – la prima dintre acestea a fost director din 1992 până în 2004, an în care a fost numit președintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. Anul trecut, de la cele două companii a încasat, din dividende, aproape 140.000 de lei, cele două companii având un profit de 325.000 de lei.

Restul acțiunilor la cele două firme sunt deținute de fiul acestuia Sebastian Ionuț, care, pe lângă cele două firme, mai este acționar la alte șapte companii – unde este fie singurul acționar sau asociat cu alți membri din familia Prioteasa. Cele mai importante firme, City Diner Srl și Com Cant 91 Srl, cu o cifră de afaceri de peste 6 milioane de lei operează în industria HoReCa (restaurante).

PSD, partidul soțiilor antreprenoare

Tot în rândul antreprenorilor social-democrați îl găsim pe actualul senator de Alba, Călin Gheorghe Matieș. Acesta este și consilier onorific al premierului pe probleme de industrie alimentară, iar din 2013 conduce Federația Națională a Producătorilor de Produse Tradiționale. Între 1998 și 2020 a condus propria firmă Matias SRL, firmă care se ocupă cu comercializarea produselor alimentare. Din 2020, firma este deținută de soția senatorului PSD, Alina Simona. Firma a avut în 2021 o cifră de afaceri de 2,4 milioane de lei și un profit de doar 88.000 lei. În același an, datoriile societății erau de 3,5 milioane lei.

Senatorul PSD de Ilfov, Alfred-Laurențiu Antonio Mihai, aflat la al doilea mandat în Parlament, nu doar că se poate lăuda cu , dar este și un prosper om de afaceri. Acesta deține 30% din acțiunile companiei Agro Seed Muntenia SRL, firmă cu o cifră de afaceri de aproape 40 de milioane de lei în anul 2021 și un profit de 12 milioane. De altfel, în acel an senatorul PSD încasa peste un milion de lei din dividendele deținute la această firmă. Acționar majoritar (65%) este Mihai Lazăr, director general al companiei Grivco, companie controlată de Dan Voiculescu, unde deține și circa 11% din acțiuni.

Soția senatorului PSD, Mihai Sabina, este o prosperă femeie de afaceri. Este notar public, câștigând în anul 2021 805.694 de lei. Aceasta mai deține 3,1% din acțiunile Antena TV Group SA, dar și propria firmă de consultanță în afaceri: SAB MS Consult SRL. În ultimii zece ani firma nu a avut o cifră de afaceri mai mare de 20.000 de euro, și înregistrează datorii de 1,7 milioane de lei. De altfel, în declarația sa de avere senatorul Antonio Mihai, acesta declară un împrumut de 1,6 milioane de lei contractat în anul 2016 chiar de la firma soției, Sab MS Consult SRL.

Siminica Mirea, senator PSD de Olt, deține potrivit propriei declarații de avere terenuri în suprafață totală de 3,6 milioane de mp. Tot ea este principal acționar la firma Diatrans SRL, firmă care în 2021 a avut o cifră de afaceri de 4,1 milioane lei și un profit de 472.000 lei. Soțul acesteia, este primar PNL al localității Crîmpoia, ales în 2012 și găsit incompatibil de ANI doi ani mai târziu.

Anul în care acesta este ales primar este decisiv pentru firma familiei, în condițiile în care de la o cifră de afaceri de 38.000 de lei doi ani mai târziu societatea ajunge la o cifră de afaceri de 2,3 milioane, care se dublează în anul următor. Soțul senatoarei PSD, primarul Mirea Ionel, este principalul acționar al firmei Dinamic Prodcom SRL, firmă care în 2021 a avut un profit de 2,5 milioane de lei.

Pasiunea pentru afaceri a social-democraților

Un alt senator social-democrat a cărui familie prosperă pe piața privată este și liderul PSD de Caraș-Severin, Ion Mocioalcă. Potrivit declarațiilor sale de avere și de interese, acesta trăiește de pe urma indemnizației de senator și din închirierea câtorva spații comerciale, aflate pe numele soției. Singurul lucru ce iese în evidență este un împrumut de 976.406 lei acordat unei societăți comerciale, SC Raisa Com.

a scris însă că în teritoriu al liderului PSD este finul acestuia Ion Bejeriță, vicepreședinte PSD Caraș. Soția acestuia este principal acționar la firma de construcții Emiliano Vest SRL, firmă care anul trecut a înregistrat un profit de 5,5 milioane de lei. Firma a câștigat peste 100 de contracte publice în valoare totală de 63,4 milioane de lei. În 2014 Ion Bejeriță avea să fie reținut de procurori într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 10 milioane de euro.

Fostul primar al Sectorului 6, senatorul Gabriel Mutu, are astăzi trei firme, într-una din ele deținând doar 50% din acțiuni. Cea mai importantă firmă, GM Activ Building Management SRL, firmă de închiriere a utilajelor de construcție, a avut în anul 2021 o cifră de afaceri de peste un milion de lei. De-a lungul anilor însă, Gabriel Mutu a mai fost asociat în nu mai puțin de 20 de firme, astăzi aflate toate în faliment. Soția acestuia, Mutu Claudia, este și ea asociată în șase firme, alte trei fiind în procedura de lichidare.

Senatorul PSD este partener de afaceri cu , alături de care au deschis împreună la începutul anilor 90 primele case de schimb valutar. Cei doi au rămas parteneri de afaceri, fiind asociați în multe din firmele care între timp s-au desființat.

În anul 2014, procurorii DIICOT îl puneau sub urmărire penală pe senatorul PSD într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Fostul edil era acuzat că ar fi scos din conturile firme GM Active Building peste un milion de lei în conturile unor societăți fantomă de unde ar fi fost scoși în cash. În declarația de avere din 2020, după încheierea mandatului de primar, Gabriel Mutu declara că deține peste 700.000 de lei în numerar.

Actualul purtător de cuvânt al PSD, senatorul Radu Ștefan Oprea, este și el activ în afaceri. Acesta este asociat (42,5% din acțiuni) în firma de imobiliare City Imobiliar SRL din Prahova. Din 2009, firma este fără activitate financiară iar în prezent are datorii de peste 24 milioane lei și proprietăți în valoare de 21 de milioane. Senatorul PSD a împrumutat firma cu aproape 3 milioane de lei, împrumut ce apare din 2012.

Este singura firmă în funcțiune a fostului prefect de Prahova, acesta fiind asociat în alte 11 firme, radiate între timp. Printre acestea se numără și firmele din grupul Urban, firme cu numeroase contracte cu statul înainte de 2020. De altfel, Radu Ștefan Oprea a fost trimis în judecată în 2016, alături de asociatul său în firma Urban Electric, pentru evaziune fiscală și spălare de bani. După camera preliminară, dosarul a fost restituit parchetului.

Afaceri în numele familiei

Senatorul PSD de la Arad, Eusebiu-Manea Pistru, este asociat în nu mai puțin de șapte companii. În ultima sa declarație de avere, acesta precizează un împrumut de de 246.000 de lei acordat firmei Work Grand Auto, firmă unde declară că este asociat, dar care apare pe platforma Confidas ca fiind deținută de Pistru Popa Eusebiu Manea și Pistru-Popa Simona Geanina. Deși a beneficiat de peste 100 de contracte publice, firma a reușit să ajungă pe zero în 2021 după trei ani de pierderi.

O altă firmă deținută de cele două Pistru-Popa este Palacio Arad SRL, firmă care în 2021 avea un profit net de aproape un milion de lei. În declarația de interese din 2021, senatorul PSD menționa că deține 50% din acțiunile firmei.

În anul 2020, senatorul PSD acorda acestei firme un împrumut de aproape 400.000 de lei. Pistru Popa Eusebiu Manea este acționar unic la firma Auto Technic SRL, firmă cu o cifră de afaceri de 22 de milioane de lei în 2021. Aceeași firmă a avut și 264 de contracte publice în valoare totală de 2,1 milioane lei.

Senatorul PSD de Iași Maricel Popa este poate unul dintre cei mai bogați senatori social-democrați, scriind că valoarea de piață a firmelor este de minim 40 de milioane de euro. Majoritatea firmelor sale sunt acum pe numele soției sau al copiilor, potrivit sursei citate familia Popa deține peste 100.000 mp de spații industriale în Iași și peste 200 de hectare de platforme industriale.

La finalul anilor 90, acesta a preluat fabrica Tehnoton, pentru care în 2007 a refuzat o ofertă de 25 de milioane de dolari din partea unor investitori americani. Astăzi, în acte, firma cu o cifră de afaceri de aproape 3 milioane de euro este deținută de firma Omega Is Comunications SRL, firmă unde acționarul majoritar este societatea Medi Pac SRL, firmă unde principalii acționari sunt cei doi copii ai familiei Popa. Numele senatorului PSD Maricel Popa apare ca administrator la 21 de firme.

În anul 2003, în timpul guvernării Năstase cu care călătorea în delegațiile oficiale, prima ediție a topului Capital îi estima averea la 60 de milioane de dolari. Potrivit declarațiilor actualului senator PSD, în anul 1997 acesta reușea să aibă deja primul milion de dolari după ce devenise reprezentantul Panasonic în România. Presa ieșeană a scris că una din primele sale firme, Omega Is Comunications a beneficiat puternic de contractele încheiate cu Romtelecom și Romsilva.

Anul trecut, firma sa, SC Certind SA a încheiat 425 de contracte cu autorități publice de certificare a sistemelor de management în valoare totală de 530.000 de euro. La fel, SC Vitalef SA, firmă controlată de senatorul PSD a încheiat la finalul anului 2019 un contract cu Poșta Română un contract pe 4 ani pentru închirierea unui spațiu pentru care compania de stat a plătit peste 300.000 de euro.

Și soția senatorului PSD de Argeș Ovidiu Puiu, Flori Valentina, are propria firmă de consultanță în afaceri, SC Arya Estate Management SRL. Aceasta este profesor universitar în marketing la Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești. Firma a avut în anul 2021 un profit de 1,125 milioane lei, la o cifră de afaceri de 1,162 milioane. În anul precedent cifra de afaceri a societății era de doar 190.000 de lei, iar profitul de 178.000 lei. Suma încasată din dividende în 2021 a fost de 380.000 lei.

Paul Stănescu, baronul local fără avere

După declarația de avere, secretarul general al PSD, senatorul Paul Stănescu, pare a fi complet neinteresat de domeniul afacerilor, trăind doar din salariu și din arendarea celor câtorva hectare de teren agricol pe care le deține. Considerat a fi unul dintre cei mai importanți lideri social-democrați, Paul Stănescu este numit de presă „baronul roșu” de Olt. Fiul cel mare al lui Constantin Stănescu, primarul comunei Vișina timp de 12 ani până în 2016, Paul Stănescu ajunge președinte al Consiliului Județean Olt în anul 2008, funcție pe care o ocupă până în 2016, când obține mandatul de senator. Fratele său, Alexandru Stănescu, este deputat de Olt între 2012 și 2020.

Declarațiile de avere ale lui Paul Stănescu sunt foarte „curate”, lipsesc până și depozitele bancare, însă de numele senatorului PSD sunt legate câteva firme. Este vorba de MACA 2 SRL, ECO Prod SRL și Olt Lacta Prod SRL, toate radiate. În ceea ce privește această ultimă firmă, înființată în 2006 și radiată în mai 2017 și care avea ca obiect de activitate creșterea bovinelor de lapte, Paul Stănescu avea 25% din acțiuni în timp ce 50% din acțiuni aparțineau cetățeanului israelian .

Acesta este președintele grupului BSR Europe, holdingul de firme controlate de miliardarul Beny Steinmetz, condamnat de justiția din România. De altfel, așa cum nota și , administratorul firmei Olt Lacta Prod SRL a fost cetățeanul israelian Moshe Agavi, interfața din România a BSG Group, învinuit și el în dosarul Ferma Băneasa.

La începutul anilor 90, Paul Stănescu a fost directorul firmei SC Agromec Vișina SA, fostul CAP din comună, care astăzi gestionează o suprafață de 3.500 de hectare. Presa locală a scris mereu că această firmă este controlată de familia Stănescu, beneficiind de sume serioase din partea APIA ani la rândul, ajungând chiar în . Astăzi, principalul acționar și administrator al acestei firme este chiar fiul lui Paul Stănescu, Ștefan Alexandru care deține peste 97% din acțiuni. Firma a avut în 2021 o cifră de afaceri de 33,7 milioane lei, și profit de 4,1 milioane.

Ștefan Alexandru Stănescu este asociat în alte cinci firme, și unic acționar la o a șasea. Una dintre ele, Ecologic Danube SRL din Tulcea, cu un profit de 500.000 de lei în 2021, a câștigat patru contracte publice în valoare de 1,8 milioane de lei.

Paul Stănescu a fost întrebat adeseori despre afacerilor familiei, însă, la un moment, dat și că nu-i cunoaște nici măcar pe jumătate dintre aceștia. Dacă ne oprim doar la , a cărui ascensiune în politică, susțin gurile rele, se datorează fratelui mai mare, acesta este acționar (42,8%) la firma Agromec Bucinisu SA, firmă cu un profit de 1,6 milioane lei în 2021. Fostul deputat PSD a mai fost asociat în alte două firme, radiate între timp. Și fiul acestuia, Mihai Ștefănescu, într-o vreme administrator la Agromec Vișina, este acționar în alte două societăți comerciale.

Între timp, cei doi verișori sunt prezentați în drept i mapamondul” cu ideile aplicate la firmele familiei. În anul 2019 lucrurile s-au complicat în familia Stănescu din cauza , cu repercusiuni și în afacerile familiei.

Afaceri din tată în fiu

Senatorul PSD de Timiș, Sebastian Răducanu, este asociat împreună cu fratele său la două firme. E vorba de firma SC Epic Society SRL, care gestionează un club de fițe din Timișoara, club care în 2021 a avut un profit de 365.000 lei, și firma de imobiliare SC Blink Smart Invest SRL. Aceasta din urmă a avut pierderi de aproape 3.000 lei la o cifră de afaceri de 200.000 de lei.

Sebastian Răducanu este fiul fostului deputat Ion Răducanu, asociat și el în patru firme. Cea mai importantă, unde deține 50% din acțiuni, Auto Europa SRL, a avut în 2021 o cifră de afaceri de 37 milioane lei. Înființată în 1994, societatea a beneficiat de 1.152 de contracte publice în valoare de 12,8 milioane lei.

Și senatorul PSD Cornel Cristian Resmeriță își datorează ascensiunea politică, direct deputat la 28 de ani, tatălui său Cornel Resmeriță – fostul primar al localității Lupeni pe care îl descria în 2014 drept „cel mai bogat primar din Hunedoara”. Senatorul PSD este asociat cu fratele său, Lucian, actualul primar al Lupeniului, în două firme – Marius Com SRL și Fabrica de pâine Triumf SRL. Cele două companii nu au o evoluție financiară strălucită, cu un profit total mai mic de 100.000 de lei. Trebuie subliniat că în anul 2016 Cornel Resmeriță a fost acuzat de DNA în 2015 de mai multe infracțiuni de corupție, fiind însă achitat în 2021.

Și actualul ministru al culturii, senatorul Lucian Romașcanu este acționar unic la o firmă de consultanță în afaceri, Secoma SRL. Din 23 aprilie 2021 firma și-a suspendat activitatea. Cel mai bun an financiar pentru această firmă a fost anul 2009, atunci când înregistra o cifră de afaceri de 850.000 lei și un profit de 201.115 lei.

Senatorul PSD de Brăila, Ion Rotaru, este acționar împreună cu soția sa la firma SC May Trade SRL, firmă ce se ocupă cu comercializarea produselor alimentare. În 2021 firma a avut o cifră de afaceri de 2,5 milioane lei și pierderi de aproape 800.000 lei.

Antreprenori și senatori de succes

Senatorul PSD de Suceava, Ioan Stan, este proprietarul pensiunii Iris Star din Fălticeni, inaugurată în anul 2002. Potrivit datelor publice, firma Iris Star SRL a avut în 2021 o cifră de afaceri de 4,8 milioane de lei și un profit de 302.000 lei. De-a lungul anilor firma a beneficiat de 16 contracte publice cu o valoare totală de puțin peste 70.000 lei. Fiul acestuia, Alexandru Cosmin, este asociat la alte patru firme, pentru care însă nu există date financiare disponibile. În declarația de avere a senatorului Ioan Stan acesta menționează împrumuturi de peste 3,2 milioane de lei către firma Iris Star.

Și senatorul PSD de Botoșani Lucian Trufin este prezent pe piața de afaceri. Acesta este asociat la firma de produse lactate S.C. Vlasie Company SRL, unde deține 50% din acțiuni. În 2021 firma a avut o cifră de afaceri de 10,2 milioane lei și un profit de 950.000 de lei. Senatorul PSD mai este asociat și în firma Vlăsie Green Field Energy (33%) însă în prezent societatea nu pare a avea activitate financiară.

Senatorul PSD de Maramureș Sorin Vlașin menționează în declarația de avere venitul obținut de fiul său de 28 de ani, Vlad Sebastian, ca administrator al firmei Wlass Invest SRL, acolo unde este și acționar unic. Firma, înființată în 2019, a avut în 2021 o cifră de afaceri de 53.000 lei și pierderi de 174.000 lei, plus datorii de 468.000 lei.

Vlad Sebastian Vlașin este și acționarul majoritar (51%), restul acțiunilor fiind deținute chiar de către senatorul PSD, la cea de-a doua firmă a familiei, SC Orizont Sighetul Marmației SRL. Firma activează în domeniul comerțului cu lemn, iar în anul 2019 a avut cel mai bun an comercial, cu o cifră de afaceri de 84,8 milioane lei și un profit de peste două milioane. În 2021 profitul a scăzut la 750.000 lei. Potrivit datelor Confidas, firma a beneficiat de 1.249 de contracte publice, cu o valoare totală de 17,7 milioane lei.

În ceea ce-l privește pe senatorul PSD Daniel Cătălin Zamfir, fratele său are o firmă de construcții, Solid Building SRL, iar din pe unul din terenurile deținute de senator. În final Daniel Zamfir a transferat către firma fratelui său un teren de un milion de euro, și i-a mai vândut alte patru terenuri pentru un preț de 270.000 euro. Firma de construcții are avea însă probleme financiare, Credit Europe Bank încercând să vândă la licitație firma pentru recuperarea unei datorii de 430.000 de euro.

Afaceriștii din Senatul României. Antreprenorii liberali

Senatorul PNL de Botoșani, Vasile Cristian Achiței, este acționar împreună cu soția și fratele la firma de consultanță Financial Benefits Expert SRL, firmă ce nu pare a avea activitate financiară. Soția acestuia, care are propriul cabinet de contabilitate, este asociată în alte patru firme, trei dintre ele radiate între timp. Fratele senatorului liberal este deține o firmă de consultanță în construcții, FDP Drumuri SRL, firmă care în 2020 a avut o cifră de afaceri de 50.000 lei. Această firmă a beneficiat de circa zece contracte publice cu o valoare totală de circa 18.000 de euro.

Fosta președinte a Camerei Deputaților în guvernarea PDL, Roberta Anastase, azi senator liberal, deține câteva acțiuni la trei societăți, iar soțul acesteia, omul de afaceri Victor Farca, este directorul general al ANC Trading Conf SRL, firmă aflată în insolvență după ce în 2021 a înregistrat pierderi de 1,2 milioane lei.

Soțul senatoarei PNL Monica Anisie, fostul ministru al educației și șefa PNL Sector 2, Adrian Anisie are o firmă de investigații, Intelliforce Agency SRL, care anul trecut i-a adus dividende de 65.000 lei. Fost șef al DGA, pensionat în floarea vârstei, este în prezent și consilier al viceprimarului liberal din Sectorul 2, zvonurile din presă susținând că acesta ar putea ajunge să coordoneze Poliția Locală din sector. Pe numele acestuia a existat și un dosar al DNA, fiind acuzat că și-a falsificat testele psihologice la un concurs în DGA, însă a scăpat după ce PSD-ul a modificat legislația privind abuzul în serviciu.

Senatoarea liberală Claudia Mihaela Banu este notar de profesie, câștigând în 2021 din această activitate suma de 1.186.560 lei. Aceasta este acționară (20%), împreună cu soțul ei și doi cetățeni indieni, la firma Clarexim SRL, cu o cifră de afaceri de nici 40.000 de lei în 2021.

Președintele PNL Constanța, Septimiu-Sebastian Bourceanu, deține o firmă de consultanță în afaceri, Salutem et de Lege SRL. Firma i-a adus în 2021 un profit de aproape 150.000 lei la o cifră de afaceri de 330.000 lei. Fiu de medic, acesta a fost timp de un an consilier al ministrului sănătății în 2005, pentru ca din 2006 să conducă sanatoriul din Techirghiol, instituție deținută de Casa de Asigurări a Avocaților din România.

Soția acestuia, Alexandra Mikaela, este fiica fostului deputat liberal de Constanța, Gheorghe Dragomir. Acesta din urmă deține împreună cu fratele său firma Halmiris Trade SRL, firmă cu o cifră de afaceri de 1,5 milioane în 2021 și profit de 250.000 lei. a relatat că Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol, condus de Bourceanu, a încheiat mai multe contracte de asistență juridică în valoare de peste 200.000 lei. Firma de avocatură angajată, Cristea şi Asociaţii, este coordonată și de către soția sa.

Senatorul PNL de Suceava Constantin Daniel Cadariu, care ocupă și funcția de ministru al antreprenoriatului și turismului în Guvernul Ciucă, are o firmă de piese auto pe numele său, Alidan Motto Com SRL, firmă fără activitate financiară. Soția sa este și ea unic acționar la o firmă în același domeniu de activitate, Danadi Prod Com SRL. În 2021 firma a avut o cifră de afaceri de aproape un milion de lei, înregistrând pierderi de puțin peste 10.000 lei. În 2011, firma înregistra cel mai mare profit din istorie, peste 300.000 lei. Din 2013 până în 2021 firma a avut 234 de contracte publice în valoare totală de 275.000 lei.

Senatorul PNL de Mehedinți, Stela Firu, medic de profesie, are propriul cabinet medical, Medistar Consulting SRL, firmă care i-a adus în 2021 un profit de 70.000 lei. Tot din profesii liberale, senatorul Daniel Fenechiu a câștigat anul trecut de la firma de avocatură unde este asociat 120.154 lei.

Afaceri și pentru greii din PNL

În ceea ce o privește pe Alina Gorghiu, vicepreședinte al Biroului Executiv Național, presa a scris pe larg despre episoadele în care a fost implicată casa de avocatură „Gorghiu, Pop şi Asociaţii”, cu precădere contractele primite de la AVAS după ce actuala Gorghiu a fost numită consilier al președintelui instituției sau . Astăzi, singurele legături cu lumea afacerilor sunt cele ale soțului, și reprezentant al României la BERD. Într-un proces cu fosta Bancă Feroviară, Tribunalul București l-a obligat pe Isar la .

Acesta este principal acționar la firma de consultanță Risk and Treasury Advisory SRL, firmă care în 2021 a înregistrat pierderi de peste 130.000 lei. Lucian Isar a mai fost asociat în alte trei firme, toate radiate în prezent, iar administratorul firmei Risk and Treasury este Doina Gorghiu, mama senatoarei liberale. Aceasta a mai deținut două firme Tipografia Pro Print și TMT Plastic Technology, ambele radiate.

Senatorul PNL Virgil Guran, care este și președintele Asociației Oamenilor de Afaceri din Câmpina, a fost acționar sau asociat de-a lungul timpului în nu mai puțin de 14 firme, marea majoritate dintre ele radiate între timp. Potrivit ultimei declarații de avere, acesta deține astăzi acțiuni la doar patru companii, una dintre ele în procedura de dizolvare (Gupo Trading Impex SRL, firmă cu o cifră de afaceri de 1,5 milioane lei în 2021 și profit de 30.000 lei). La rândul lor, celelalte trei firme nu par a avea o activitate financiară semnificativă.

Potrivit declarației de avere a senatorului, singura firmă care a adus profit familiei Guran este SC Apa Telea SRL, firmă ce comercializează apă îmbuteliată. Din dividendele de la această firmă, soția senatorului, Maria Guran, a încasat 675.775 lei în 2021. De altfel, soția vicepreședintelui PNL este asociată sau acționară în opt firme, dintre care doar patru în funcțiune. În plus, ea a fost recent numită și în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Investiții.

Senatorul liberal Alexandru Nazare deține și el câteva acțiuni la firma de consultanță Comunicare SRL (nu este unul dintre principalii acționari). Firma este pe pierdere de 6,7 ani, și în prezent are datorii de 930.000 lei și active de 720.000 lei.

Senatorul PNL Nicolae Neagu a fost la începutul anilor 90 inginer șef la fabrica Metalcar SA din Sibiu, pentru ca apoi, din 1993 până în 2004 să ocupe funcția de director a întreprinderii de stat care înainte de 89 producea caroserii pentru ambulanțe și mașinile speciale ale armatei. Neagu, care după anul 2000 a intrat în PD, avea să dețină 10% din acțiunile societății ce avea să fie privatizată în anul 2004. a scris pe larg despre implicarea actualului senator de Sibiu în șirul de afaceri prin care avea să intre în posesia terenului fostei întreprinderi, ajunsă în faliment între timp, și implicarea unei alte firme a senatorului, ADS Media SRL. Neagu deținea 75% din acțiuni și era asociat cu președintele CA al Metalcar SA. Astăzi, toate firmele lui Nicolae Neagu sunt radiate.

Afaceri în familie și la PNL

Actualul senator PNL Nicolae Pandea, venit de la PSD, deține o firmă de comercializare en gros a băuturilor alcoolice, Caixia Consulting SRL. În această firmă senatorul liberal este asociat cu Alexandru Cristian Vasilescu, ambii dețin 50% din acțiuni, membru în Consiliul de Supraveghere al Transelectrica.

Soția senatorului liberal, Diana Ștefania, este asociată (50%) a firmă de construcții, Adrian Building SRL, fără activitate economică în ultimii zece ani, și unic acționar la firma Diana Constructions SRL. În ciuda numelui, firma activează în agricultură, iar în 2021 a avut un profit de peste un milion de lei, la o cifră de afaceri netă de 1,8 milioane. Senatorul Nicolae Pandea a declarat că în 2021 a primit 500.000 lei și 50.000 euro, cadou de nuntă.

Senatoarea liberală de Ilfov, Nicoleta Pauliuc, deține, împreună cu soțul ei, aproape 39 de hectare de teren agricol în județele Ilfov și Giurgiu. Aceasta deține câteva acțiuni la Nufărul SA și este asociată în trei societăți imobiliare din Ilfov. Aceasta a mai fost asociată în alte cinci firme din domeniul imobiliar, toate radiate în prezent. Și soțul acesteia este asociat în două firme cu activitate în același domeniu, la una dintre ele figurând și ca administrator.

Și soția senatorului liberal de Giurgiu, Toma Florin Petcu, este asociată în trei firme. Crisandrex Trading SRL (70%) și EXM Andres Consult SRL (70%) au fost ambele înființate în 2022, și nu există încă date privind activitatea financiară. Petcu Elena deține și 20% din părțile sociale ale firmei Space Eagles SRL din Giurgiu. Firma de comerț a avut anul trecut o cifră de afaceri de 868.000 lei și un profit de 344.000 lei. Firma a beneficiat de 20 de contracte publice, însă valoarea totală a acestora este mică, sub 12.000 lei.

Senatorul liberal de Teleorman, Eugen Pîrvulescu, deține o firmă ce activează în domeniul comerțului cu amănuntul al articolelor de fierărie și sticlă, SC Pefin and Pro SRL. Senatorul liberal deține 75% din capitalul social al firmei care în 2021 a avut o cifră de afaceri de 1,2 milioane lei și un profit de 166.000 lei. În acest an Pîrvulescu a acordat un împrumut firmei sale de 549.000 lei. Societatea a beneficiat de-a lungul anilor de 26 de contracte publice în valoare totală de 419.000 lei.

Liberalul a mai fost asociat în alte două firme, radiate între timp. Una dintre ele este AXA Gefirom SRL, însă firma este cunoscută mult mai bine sub fostul nume Ten Holding SRL, firmă care a fost reclamată la DNA chiar de către Liviu Dragnea, la acea dată președintele CJ Teleorman, după ce Teldrum în fața firmei liberalului. O altă firmă a senatorului liberal Pefin General Prod, ar fi încasat de la stat în perioada 2007 – 2012 peste 3 milioane de euro, potrivit , firmă concesionată în 2014 unor cetățeni străini și intrată în faliment. La începutul anului trecut Eugen Pîrvulescu a fost trimis în judecată de DNA pentru trucarea unui concurs de angajare la Serviciul județean de Ambulanță.

Senatorul liberal de Hunedoara, Vasilică Potecă, este principal acționar la firma de confecții Arden Textil SRL, firmă care în 2021 a avut pierderi de aproape 10.000 lei la o cifră de afaceri de 323.000 lei. În 2018, firma avea o cifră de afaceri de peste 1,8 milioane lei și un profit de 110.000 lei. Liberalul a mai fost asociat în alte patru firme, toate radiate în prezent. Într-una din ele, Rompetrol International SRL, acesta a fost asociat cu Ovidiu Moș, actualul .

Soția senatorului liberal, Mirela Simona Potecă, este asociată, împreună cu fiul Paul Cătălin, la firma de textile Uniconf Textil SRL, firmă care în 2021 a avut o cifră de afaceri de aproape un milion de lei și un profit de 412.000 lei. Simona Potecă mai deține o firmă ce activează în industria textilă, Royal Conf Textil SRL, firmă cu o cifră de afaceri ușor peste 100.000 lei, și ea pe profit. O altă firmă din industria textilă, radiată între timp, unde soții Potecă erau asociați cu două firme din Italia este APP Textil SRL. În anul 2005 firma avea o cifră de afaceri de 13 milioane lei și un profit de 600.000 lei.

Senatorul liberal de Buzău și fost jurnalist, Vlad Mircea Pufu, este unic asociat unic la firma Medika Broadcast Channel SRL, firmă cu o cifră de afaceri de jumătate de milion de lei în 2021. O altă firmă unde acesta este asociat (95%) este Casa Media SRL, firmă cu o cifră de afaceri de 577.000 lei în 2021, și un profit de 83.000 lei. Firma a beneficiat de contracte publice în valoare de 60.000 de lei de-a lungul anilor.

Senatorii prosperi din PNL

Senatorul liberal de Galați, George Scarlat, a încasat în 2021 dividende în valoare de 2.850.000 lei de la firma unde este unic acționar, SC Fermsuin SRL. Anul trecut, firma care deține mai multe ferme de creștere a porcinelor, a avut o cifră de afaceri de peste 11 milioane de lei. În ultimii șapte, opt ani firma a avut un profit constant de circa un milion de lei. Senatorul liberal deține și o livadă, Șerbănești Livada SRL, care în 2020 avea o cifră de afaceri de aproape 20 de milioane de lei, de unde a încasat dividende de 100.000 lei. Senatorul liberal mai este asociat în alte trei firme, două dintre acestea în producția de energie verde.

Senatorul liberal Eugen Țapu Nazare a fost subprefect de Neamț între 1997 și 2000, iar apoi director al firmei SC Vlanda Company SRL. Firma, înființată în 1998, este deținută în proporție de 70% de soția senatorului, Magdalena Cătălina, iar în 2021 a avut o cifră de afaceri de 841.000 lei și un profit de 792.000 lei. Cu un an înainte, firma de construcții avea o cifră de afaceri de trei milioane lei. Patru contracte publice, în valoare de 1,17 milioane lei, apar pe numele firmei.

Și fostul ministru de interne, senatorul PNL Marcel Vela, deține o societate comercială, Aqua Terra Banat SRL. În prezent nu există date financiare privind activitatea acestei societăți, acolo unde administrator este fiica senatorului PNL.

Fostul primar al Predealului între 1992 și 2008, senatorul PNL Mihail Veștea, deține 509 acțiuni la București Turism SA, firma controlată de BEA Hotels Estern Europe și care deține hotelul Radisson din Capitlă. Presa a scris că o avere de peste 100 de milioane de euro, cu majoritatea afacerilor și terenurilor pe numele soției, fiicei și a surorii. Mura Veștea, soția senatorului PNL, deține o firmă Mury Rentals SRL, și este asociată cu fiica familiei, Andreea, în alte două firme, Imobturism SRL și Coroana Cocoșului SRL.

În final, revenind în județul Olt, senatorul liberal Liviu Dumitru Voiculescu, este cunoscut în presa națională sub numele de „senatorul păcănelelor”. Acest apelativ vine de la faptul că soția sa, Luiza Maria, este asociată (50%) la firma SC Markus Games SRL cu activitate în domeniul jocurilor de noroc, concret chiar cu închirierea aparatelor de păcănele. În 2021 aceasta a încasat de la firmă sub forma de dividende suma de 1.303.351 lei. În 2020 suma încasată tot din dividende era de aproape 800.000 lei. Ultimele date financiare arată că această firmă a avut în 2021 o cifră de afaceri de 43,8 milioane și un profit de 3,1 milioane.

Soția liderului liberalilor din Olt este asociată (60%) și la o firmă de imobiliare, Roal Imobiliare Group SRL, firmă ce în 2021 a reușit un profit de doar 24.000 lei. Senatorul Dumitru Voiculescu, fost ofițer de poliție ce apare în mai multe fotografii de la petrecerile clanului Duduienilor, a fost trimis în judecată în 2013 de procurorii DIICOT sub acuzația de constituire sau aderare la un grup infracțional organizat, de conflict de interese și de organizarea și desfășurarea de .

Senatorul milionar plecat la Forța Dreptei

Senatorul liberal Ion Iordache, fost PDL, a trecut la partidul lui Ludovic Orban, Forța Dreptei, fiind membru fondator al filialei din Gorj. Acesta este unul dintre cei mai mari proprietari de terenuri din județ, deținând peste 11 milioane de mp – terenurile agricole, intravilane, forestiere, extravilane și luciurile de apă.

Potrivit declarației de avere, în 2021 fostul senator liberal a încasat dividende în valoare de 557.000 lei de la firma SC Greenadel Prod SRL, firmă ce se ocupă cu cultivarea pepenilor și cartofilor. Principalii acționari ai firmei sunt însă Lucreția Adela, soția senatorului, și Laurențiu Iordache, fiul acestuia. Firma are o cifră de afaceri de peste 20 de milioane de lei și un profit de peste un milion de lei în ultimii ani. Firma a beneficiat de peste 1.000 de contracte publice cu o valoare totală de peste un milion de lei.

Fiul său Laurențiu este asociat în alte două firme, Energie Oltenia SRL și Sorida Truck SRL, ultima cu o cifră de afaceri de 315.000 lei și un profit de 86.000 lei.

Iordache Ion a mai menționat în aceeași declarație de avere dividende de 66.500 lei încasate de la o altă firmă, Sc Mario Magnum SRL. Aici acționar principal este un alt fiu al său, Dragoș Alexandru. Acesta este la rândul său asociat în alte două firme, Energy Transition SRL și Ydail Construct SRL. Aceasta din urmă, unde fiul lui Iordache deține 94% din acțiuni, a avut în 2021 o cifră de afaceri de 82,3 milioane de lei și un profit de 5,9 milioane.

Această firmă a beneficiat de 292 de contracte publice în valoare totală de 662 milioane lei. Două dintre cele mai mari contracte încheiate de firma de construcții a senatorului sunt încheiate cu Consiliul Județean Gorj și vizează proiectul de la Turceni. Unul dintre contracte are valoarea de 210 milioane iar un al doilea 114 milioane, fiind încheiate în 2020 și 2019 prin licitație deschisă.

Afacerile senatorilor USR

Senatorul USR Cristian Bordei este unic acționar la firma Inclutech Consulting SRL, firmă de studiere a pieței și sondare a opiniei publice. În anul 2021 firma a avut zero cifra de afaceri, iar cu un an înainte a reușit să obțină un profit de 5.300 de lei la o cifră de afaceri de 6.000 lei.

Fostul contracandidat la șefia partidului, senatorul Irineu Darău, are propria firmă de IT, SAS ReThink Business Labs, înregistrată în Franța. Acesta deține 46 de acțiuni la o companie IT din Irlanda și alte 2 acțiuni la o firmă din Mangalia, S.C. Enisala S.R.L.

Senatorul USR Cristian Ghica, cel care deține nu mai puțin de 20 de terenuri agricole în Dâmbovița, a fost directorul firmei de publicitate Semnal Media SRL din 2005 până în 2016. Astăzi, firma este pe numele soției, Mihaela, care anul trecut a încasat 150.000 lei din dividende. În 2021, firma a avut o cifră de afaceri de 3,7 milioane lei și un profit de 885.000 lei.

Senatorul USR Radu-Mihai Mihail este acționar majoritar la firma de consultanță Stid Conseil SRL. Firma a avut în anul 2021 cel mai bun an financiar de la înființare, cu o cifră de afaceri de 151.000 lei și un profit de 83.000 lei. Firma înființată în 2016 a beneficiat de 6 contracte publice până în prezent, în valoare totală de 92.300 lei.

Soția senatorului USR Narcis Ion Mircescu, Alina Mihaela, este administrator și unic asociat al firmei Rareș&Rebeca Design, firmă care vinde covoare. În anul 2021 firma a avut o cifră de afaceri de 1,5 milioane lei și un profit de doar 30.000 lei, de cinci ori mai mic față de anul anterior.

Senatorul USR Ștefan Pălărie este asociat împreună cu soția sa la firma SC Enlarged Horizon SRL, firmă care oferă oferă servicii de suport pentru învățământ. În 2021 firma a avut o cifră de afaceri de peste 100.000 lei și un profit de 62.000 lei. Soții Pălărie au mai fost asociați într-o firmă, Adapt Services SRL, radiată între timp.

Senatorul Sergiu Cosmin Vlad deține 14% din acțiunile firmei SC Savron Invest SRL, firmă care însă nu a avut nicio activitate economică în ultimii 15 ani.

Senatorul USR Alexandru Robert Zob este unic acționar la fabrica de încălțăminte SC Shoes Elegance SRL, firmă care în 2021 a avut o cifră de afaceri de 9,4 milioane de lei și un profit de 736.000 lei. Firma a fost înființată de anul 2009, atunci când a avut o cifră de afaceri de 18.000 lei, iar în doar trei ani a ajuns la o cifră de afaceri de 4,2 milioane.

În final, soțul senatoarei USR Anca Dragu, Marius Alexandru, este asociat unic al firmei SC Amexim SRL, un dealer auto. Firma a avut în anul 2021 zero cifra de afaceri și pierderi de 22.000 lei, însă în 2008 firma avea o cifră de afaceri de peste două milioane de lei. În declarația de interese de anul trecut, Marius Dragu menționează că deține doar 20% din această companie.

Fost membru USR, în prezent senator la Reper, Cosmin Marian Poteraș deține firma de software Neotic Software SRL din Dolj. Între 2018 și 2020, firma a avut o cifră de afaceri totală de peste 1,2 milioane de lei, realizând un profit de peste un milion de lei. În 2021, firma nu a mai avut activitate.

Afacerile senatorilor AUR

Senatoarea AUR de Constanța, Evdochia Aelenei, deține împreună cu soțul și fiul lor firma Acomarel 007 SRL, o mică pensiune din Mamaia. Firma a avut în 2021 o cifră de afaceri de 213.000 lei, realizând un profit de 110.000 lei. Senatoarea AUR a mai deținut o firmă cu activitate în domeniul medical, Stoica Medical Asist SRL, radiată între timp. În 2018 firma avea o cifră de afaceri de 41.000 lei.

Senatorul AUR Andrei Busuioc deține firma Busu&Cars SRL din Chișinău, înființată în anul 2019. Din 2009 până în 2019 acesta a lucrat în domeniul vânzărilor auto și al pieselor de schimb.

Tot în domeniul auto are afaceri și senatorul AUR Dorinel Cosma. Acesta, împreună cu soția sa dețin firma de service auto, Xandor Group SRL. În 2021, firma a avut o cifră de 1,7 milioane de euro și un profit net de doar 76.000 lei. Firma a beneficiat de 254 de contracte publice, marea majoritate în 2017, cu o valoare totală de 752.000 lei. Senatorul AUR mai deține alte două service-uri în Botoșani, Auto Firenze SRL și Sevrom SRL, ambele cu cifre financiare mai puțin impresionante. O altă firmă a familiei, Xandor SRL, unde asociat unic este soția senatorului a avut și ea o cifră de afaceri de 883.000 lei, cu un profit de 6.500 lei. Firma a beneficiat de 28 de contracte publice în valoare de 188.000 lei.

Chiar dacă nu se încadrează neapărat la o afacere, senatorul AUR Adrian Costea, de profesie profesor de istorie, a declarat anul trecut un venit de 77.000 lei obținut din jocurile de noroc.

Senatorul AUR Mircea Dăneasa, de profesie profesor de artă, este asociat cu 48% din acțiuni la firma SC Polyindustrial Glass SRL, ce se ocupă cu comerțul obiectelor din sticlă, firmă cu pierderi de 24.000 lei, și asociat unic la firma SC Dan Mir Sculpture SRL. Și această firmă are pierderi de 15.000 lei.

Senatorul AUR Andrei Hangan deține firma Hangan Food Investment, firmă ce deține lanțul de restaurante Mămăliguță. În 2021 firma a avut o cifră de afaceri de peste 4 milioane de lei, realizând un profit de peste jumătate de milion de lei. Hangan Food Invest. deține 80% din acțiunile altei firme din industia alimentară, Smack Food SRL, acolo unde este asociat cu fratele său.

Afacerile senatorilor UDMR

Senatorul UDMR István-Loránt Antal, este fiul deputatului Antal Isvtan, care a fost parlamentar între 1992 și 2016. Acesta a devenit senator în 2018, după decesul senatorului Verestoy Attila. Acesta deține firma Luxury Nook SRL din Cluj-Napoca, firmă ale cărei afaceri au explodat după anul 2020, când înregistra o cifră de afaceri de 112.000 lei. Un an mai târziu, cifra de afaceri ajungea la 953.000 lei și un profit de peste jumătate de milion de lei. Firma înregistra și datorii de 2 milioane lei, dar avea active de 2,7 milioane și un capital de un milion de lei. În 2021, senatorul UDMR și-a împrumutat propria firmă cu suma de 1,84 milioane lei.

Senatorul UDMR mai este asociat la alte trei firme, firme la care deține în jur de 30% din acțiuni. Printre acestea se numără și firma Olhib SRL, firmă ce se ocupă cu extracția pietrei pentru construcții. Firma a avut în 2021 o cifră de afaceri de 4,8 milioane de lei și un profit de 1,3 milioane. István-Loránt Antal a mai fost asociat în alte 13 societăți comerciale, toate radiate între timp. „Fără muncă nu există succes. Talentul în sine este puțin. Călătoresc mii de kilometri în fiecare săptămână. Muncesc și îi pun la treabă și pe cei cu care lucrez. Când vine vorba de muncă devin necruțător cu ceilalți, dar și cu mine însumi”, scris senatorul UDMR pe propriul blog, acolo unde îi numește pe Robin Williams și Arnold Schwarzenegger drept modelele sale în muzică și politică.

Senatorul UDMR László-Ődőn Fejer deține 50% din acțiunile companiei Carpatgraf SA, firmă ce oferă servicii pregătitoare pentru pretipărire. În 2021, firma a avut o cifră de afaceri de 6,7 milioane de lei și un profit de aproape 500.000 lei. O altă firmă unde senatorul UDMR este acționar (50%) împreună cu soția sa (30%) este Laser DT SRL, firmă ce se ocupă cu pregătirea utilajelor pentru industria hârtiei. Cu o cifră de afaceri de 5 milioane de lei a realizat un profit de 285.000 lei. O altă firmă unde senatorul UDMR deține 50% din capitalul social este Perla Neagră SRL, firmă ce se ocupă cu fabricarea bijuteriilor din metale prețioase. Liderul UDMR a mai avut alte trei firme în același domeniu, înființate înainte de anul 2000, toate trei radiate în prezent.

Senatorul UDMR Attila Laszlo deține 1,2% din acțiunile Radio Paprika SRL din Cluj-Napoca și 50% din acțiunile firmei Kalas Management SRL, înființată în 2014, dar fără activitate fiscală. Alte patru firme în care senatorul UDMR apare ca asociat sunt în faliment. Soția acestuia, Susana Ildiko, este asociat (40%) și administrator al companiei Cosmetic Plant SRL din Cluj-Napoca, de unde a încasat anul trecut dividende de 310.000 lei. Firma are ca obiect de activitate prepararea produselor farmaceutice, iar în 2021 a avut o cifră de afaceri de aproape 12 milioane de lei.

Soția senatorului UDMR și ministru al mediului, Tanczos Barna, Szidonia Katalin este asociat unic la firma Green Farm SRL din Sâncrăieni, Harghita. În 2021, firma ce se ocupă cu producerea rulourilor de gazon a înregistrat un profit de 15.000 lei. În același an, senatorul UDMR a acordat un împrumut de 763.400 lei societății administrate de soția acestuia.

În final, senatorul UDMR Lóránd Turos deține 60% din acțiunile firmei de securitate Full Security SRL, firmă care în 2021 a avut o cifră de afaceri de 3,1 milioane de lei, realizând un profit de 185.000 lei. Anul trecut, firma de securitate a reușit să obțină două contracte publice pentru servicii de pază, unul cu autoritățile din orașul Săcuieni, în valoare de 1.163.735 lei, și un altul în comuna Cherechiu, de 177.000 lei, ambele pe o durată de 12 luni. Senatorul UDMR a declarat anul trecut că în acel an a încasat din dividendele de la această firmă 168.000 lei.

Senatorul Lóránd Turos este și acționar unic la firma Media Sound Invest SRL din Satu Mare, firmă care a înregistrat o pierdere de 5.300 lei în 2021 la o cifră de afaceri de 13.000 lei. Turos mai deține 5% din acțiunile firmei Friss Press SRL, firmă cu o cifră de afaceri de peste 2,6 milioane de lei, dar aflată în insolvență.