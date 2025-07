Afaceristul care a dinamitat familia Băsescu, dezvăluiri despre o moarte șocantă păstrată în secret și sutele de mii de euro de la Bercea Mondial

Marian Căpățână a făcut o serie de dezvăluiri de senzația despre familia Băsescu, numele său fiind implicat într-un scandal uriaș în urmă cu mai mulți ani, când fratele fostului președinte a avut serioase probleme cu legea.

Cum a ajuns Marian Căpățână în familia Băsescu

Invitat în Marian Căpățână, cel care ar fi intermediat banii ajunși de la interlopul către familia Băsescu cu scopul de a fi scos din pușcărie după o condamnare, a spus cum a ajuns să facă afaceri cu fratele și ce a urmărit, de fapt.

Căpățână a declarat că întotdeauna a țintit să ajungă în cercurile de putere, iar când a ajuns în preajma lui Traian Băsescu a simțit că l-a prins pe Dumnezeu de un picior. Bărbatul rula mai multe afaceri, de la mentenanța pompelor folosite în sistemul de irigații până la construcții, iar apoi s-a băgat și în zona de armament.

Afaceristul a avut ocazia să ajungă în anturajul lui Băsescu printr-un inginer care lucra la fabrica de pui a lui Mircea pe nume Ignat, a cărui moarte o consideră una misterioasă.

„Ceva era putred”. Căpățână spune că fratele lui Traian Băsescu profita de fiecare incendiu de la fabrica din Agigea

„Fabrica nu era a lui Băsescu, era Plus Food a unor străini din Olanda, iar director general era Băsescu. A devenit fabrica lui Mircea în al doilea mandat, dar a falimentat-o.

Eu îl știam pe acest Ignat de la Avicola Constanța. Eu așa l-am cunoscut. Avea un abator la Mangalia, unul la Medgidia și altul la Constanța. Mi-a zis că avea un proiect în cap, pentru că Avicola avea să se privatizeze. Au trimis acolo pe unul Felix Lucuțar, care era un mare director pentru fonduri europene, consultant. L-a trimis directorul de la Avicola Crevedia să cumpere Avicola Constanța, asta mi-a zis Ignat, că treaba e gravă. Mi-a zis că vor să distrugă abatorul și că trebuie să își găsească alt loc de muncă.

Când am auzit că e vorba de Băsescu, am zis că ăsta e traseul, ăsta e momentul. Eu, în trecutul meu, când am avut acel noroc să plătesc 200 de dolari acel curs de management al calității, să cunosc gulerele albe ale momentului respectiv eram un copil.

Mi-am dat seama că ceva era putred acolo. Arsese fabrica o dată din temelii, apoi a doua oară și polița de asigurare o încasau ei, străinii. Din polița de asigurare se pare că, cum-necum, avea și Mircea parte. Când a ars prima dată, și-a făcut nea Mircea o casă. Când refăcea din nou fabrica, a apărut casa lui ăla. Când a ars a doua oară, mă cheamă Ignat că vrea să își facă și el casă. Eu aveam firmă de construcții. Am zis că nu e ok și nu m-am băgat”, a povestit Marian Căpățână în emisiunea lui Dan Diaconescu de pe YouTube.

Moartea misterioasă a unui inginer care a lucrat pentru fratele fostului președinte

În cadrul aceluiași interviu de la Dan Diaconescu Direct, Marian Căpățână a făcut o afirmație de-a dreptul șocantă legată de omul prin care a ajuns în familia Băsescu. Bărbatul susține că inginerul Ignat nu a murit de moarte bună, ci ar fi fost ajutat. Diaconescu l-a întrebat cum poate demonstra acest fapt, însă el a răspuns că nu vrea să intre în prea multe detalii căci e vorba despre un deces destul de urât.

„Domnul Ignat, un om deosebit. Dumnezeu să-l odihnească, a murit și el. Nu o să spun de ce a murit că este urât. Nu a fost moartea lui. L-au omorât ei, frații. Domnule, știe toată lumea. Era inginer șef la fabrica lui Mircea din Agigea, aia de pui. Omul se ocupa cu tot ce înseamnă întreținere”, este afirmația uluitoare a lui Marian Căpățână.

Drumul banilor de la Bercea Mondial la familia Băsescu

Seria confesiunilor din cadrul emisiunii lui Dan Diaconescu au continuat, dialogul ajungând și la un alt personaj controversat din toată povestea: interlopul Bercea Mondial.

Dan Diaconescu l-a întrebat pe Căpățână ce interes a avut fratele lui Băsescu să fie naș de botez al nepoatei lui Bercea Mondial. Fostul prieten al lui Mircea a spus că nu a văzut vreun interes financiar la început, ba chiar și el era mirat de faptul că fratele lui Traian a făcut acel gest, mai ales că s-a deplasat de la Constanța până la Slatina pentru eveniment. Ulterior, la ceva timp după botezul care a inflamat atunci întreaga opinie publică, a aflat că Bercea i-ar fi dat vreo 5 galbeni lui Mircea Băsescu, fiecare valorând în jur de 20 de milioane de lei.

„Traian a știut. Nu erau bani la mijloc, nu a fost nicio miză. Miza a fost să apară ăsta în fală că e naș Mircea Băsescu. Mircea nu câștiga nimic, doar să arate că poate să creștineze pe oricine. După aia, la o anumită perioadă, îmi zice că i-a lăsat Bercea cinci galbeni, după botez. L-am întrebat: băi, nea Mircea, ce interes ai avut tu? Vă dați seama, au apărut toate pozele, erau de prost gust, până la urmă. Nu mi-a făcut chiar bine ca imagine. Un galben din ăla era vreo 20 de milioane. Să mai spun și altceva. Mai trec câteva luni, este arestat Bercea pentru că a lovit un copil cu cuțitul, ceva de genul ăsta. Atunci a început dansul cu banii. M-a sunat și pe mine din arest. Mi-a zis să nu îl las, i-am spus că nu am ce să îi fac. Apoi am simțit că au început să vorbească cu nea Mircea, direct”, a relatat Marian Căpățână.

„Băsică venea cu noi ca să verifice că noi ducem banii acolo”

Bercea fusese condamnat la închisoare, iar Marian ar fi devenit, apoi, intermediarul șpăgii pe care interlopul ar fi dat-o pentru a fi scos din pușcărie, lucru care nu s-a mai întâmplat, căci de fiecare dată când Bercea era dus în cătușe în fața judecătorilor striga ca din gură de șarpe să își ia banii înapoi, pomenind-o inclusiv pe fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi.

Din cei 600.000 de euro de la Bercea, doar 300.000 ar fi ajuns la Traian Băsescu, restul fiind opriți de Mircea și Marian Căpățână, conform afirmațiilor făcute de săgeata lui Mircea Băsescu.

„Când am văzut treaba asta am zis să văd care e problema. Nea Mircea îmi zice să mă duc să mă întâlnesc cu ăștia la Slatina. Fiul lui, Băsică, mi-a zis că au 600.000 de euro la ei, să mergem să îi ducem lui nea Mircea. Mircea mi-a zis să duc banii la mine că a doua zi mergem la București. Apoi îmi spune vezi că vine și ăsta mâine cu noi, ăsta fiind Băsică al lui Bercea.

Cu nea Mircea am fost la BCR. A depus într-un cont personal 200.000 de euro din ăia 600, mie mi-au lăsat 100 în torpedou, ca intermediar, și cu 300.000 m-am dus la nea Traian. Băsică venea cu noi ca să verifice că noi ducem banii acolo. Băsică nu a știut câți bani s-au dus la București și cât a rămas la mine. Când am văzut că nu e scos din pușcărie, eu i-am dat înapoi ăia 100.000. Ei apoi au început să dea vina pe mine. În 2014 am fost eu arestat”, a continuat, șocând, Marian Căpățână.

Căpățână se laudă că vinde arme

Fostul apropiat al lui Mircea Băsescu a mai dezvăluit că și-a dorit foarte mult să cumpere fabrica Aversa din Constanța, însă, pe măsură ce ideea se concretiza, i s-au pus tot felul de piedici. Bărbatul a mai povestit la Dan Diaconescu faptul că fabrica care pusese ochii avea foarte multe datorii. Așa că s-a consfătuit cu Sorin Blejnar, șefului Fiscului de pe vremea lui Băsescu: „Am mers la Blejnar, la șeful ANAF, și a zis că fabrica are foarte multe datorii, așa că le convertim în acțiuni și le dăm la AVAS. Când am auzit așa am zis că e gata, e de durată”.

Marian Căpățână a mai povestit că tot prin familia Băsescu a ajuns să se intereseze mai mult de afacerile cu arme, cunoscându-l pe fostul șef de la ROMARM. „L-a sunat Traian pe Mircea, l-a întrebat ce face. I-a zis lui Mircea că are o chestie de vorbit cu mine și atunci m-a trimis la domnul Cazacu, șeful ROMARM. Din 2008 până acum, sunt 17 ani în care învăț să vând arme. Să cumperi și să vinzi tehnică militară este o artă. Capacitatea de a-ți crea un confort în ceea ce privește negocierea și o poziție privilegiată se cultivă, se întreține și apoi se exploatează. Negocierea nu e privită ca un dialog: ori o câștigi, ori o pierzi.

Adevăratele afaceri cu arme le fac firmele private. Noi anul trecut am vândut arme de 300 de milioane de euro, bulgarii de două miliarde. La noi au rămas aceleași fabrici de stat, cu tehnică învechită și neperformantă plus că noi avem o capacitate nefuncțională de a negocia parteneriatul strategic cu America”, a completat Căpățână.

Fostul aliat al lui Mircea Băsescu, despre Elena Udrea și alegerile din 2009: „I-am zis și lui Mircea Geoană

În final, menționăm și faptul că Marian Căpățână se lăuda cu câteva luni înainte ca Băsescu să câștige alegerile din 2009 el știa deja rezultatul scrutinului, ba chiar i-ar fi spus și lui Mircea Geoană, într-o benzinărie, că va pierde. Despre Elena Udrea, Căpățână a zis că ar putea să îl înfunde pe Traian Băsescu și că se miră de ce nu a spus tot ce a văzut și a trăit în epoca în care fostul marinar a condus România.

„Eu știam cu șase luni înainte, în 2009, că Băsescu iese președinte. Ce să-i zic lui Geoană? I-am zis lui Geoană la OMV, la noi, la Slatina, că nu are nicio șansă. I-am zis: prietene, n-ai nicio șansă”, a mai spus Căpățână.