Afaceristul care l-a angajat fictiv pe Călin Georgescu în Austria nu și-a plătit facturile la energie electrică în România. Ce datorii au fost solicitate în instanță

Afaceristul Dănuț Hanț Constantin, domiciliat în Austria, este urmărit penal într-un dosar de trafic de influență, alături de Silviu Pîrvu-Ularu, cu care este partener în mai multe firme. Conform procurorilor, rețeaua ar fi coordonată de Nicolae Iană, general SIE în rezervă. La serviciile acestora ar fi apelat și Fănel Bogoș, omul de afaceri care ar fi încercat să demită șeful DSVSA Vaslui, folosind rețeaua pentru a amenința cu dosare penale și pentru a publica articole denigratoare pe internet.

ENEL nu a făcut dovada domiciliului afaceristului

Potrivit interceptărilor din dosar, rețeaua ar fi pus la cale un plan prin care Călin Georgescu urma să scape de interdicția de a părăsi țara, prin angajarea fictivă la o firmă din Austria a lui Dănuț Hanț Constantin, care e numit „Costi” în discuții. „Costi l-a angajat pe Georgescu în Austria la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi? Și i-a făcut hârtie Costi că e așteptat la servici în Austria”, spune Ularu în stenograme.

Numele lui Dănuț Hanț Constantin apare ca pârât înregistrat pe 12 decembrie 2022 la Judecătoria Hunedoara, în timp ce reclamant figurează ENEL Energie SA, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Furnizorul de energie electrică l-a dat în judecată pe Hanț Constantin solicitând obligarea acestuia la plata sumei de 1.937,51 lei debit principal, precum şi la plata de penalităţi de întârziere de 102,68 lei. Practic, afaceristul nu și-a achitat facturile către ENEL. În dosar se arată că procedura de citare cu pârâtul nu a fost realizată, constatându-se că destinatarul nu este cunoscut la adresa indicată de reclamantă, astfel că instanţa i-a pus în vedere reclamantei să facă dovada domiciliului pârâtului.

La termenul din 27 ianuarie 2022, instanța a menționat că ENEL a solicitat citarea lui Dănuț Hanț Constantin prin publicitate. De asemenea, prin adresa din 1.10.2021, instanţa, urmare a verificărilor efectuate în DEPAB, din care a reieşit că pârâtul are domiciliul în Austria din anul 2014, i-a pus în vedere reclamantei , iar reclamanta a solicitat din nou citarea prin publicitate a acestuia. Prin încheierea pronunţată la data de 05.01.2022, instanţa a admis cererea reclamantei şi a încuviinţat citarea pârâtului prin publicitate, numindu-se un curator special dintre avocaţii Baroului Hunedoara. Totodată, a fost stabilită în favoarea curatorului special şi în sarcina reclamantei o remuneraţie provizorie în sumă de 940 lei, încheierea fiind comunicată reclamantei ENEL la data de 5.01.2022

În dosar se menționează că reclamantul are obligaţia de a indica domiciliul pârâtului, iar în situaţia în care nu-l cunoaşte, se poate face aplicarea prevederilor art. 167 NCPC. Acestea se aplică: 1) Când reclamantul învederează, motivat, că, deşi a făcut tot ce i-a stat în putinţă, nu a reuşit să afle domiciliul pârâtului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, instanţa va putea încuviinţa citarea acestuia prin publicitate. (2) Citarea prin publicitate se face afişându-se citaţia la uşa instanţei, pe portalul instanţei de judecată competente şi la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat. În cazurile în care apreciază că este necesar, instanţa va dispune şi publicarea citaţiei în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire. (3) Odată cu încuviinţarea citării prin publicitate, instanţa va numi un curator dintre avocaţii baroului, care va fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor pârâtului.

Furnizorul de energie electrică a arătat că îi este îngrădit accesul liber la justiţie

Din aceste prevederi legale rezultă că instanţa încuviinţează citarea prin publicitate, la cererea persoanei interesate, care, în mod logic, în speţă este reclamanta ENEL, care are interesul de a continua procedura judiciară pe care a declanşat-o, în vederea obţinerii unei hotărâri judecătoreşti. Prin urmare, interesul aparţine reclamantei, şi nu pârâtului (care, dimpotrivă, ar putea avea interesul de a nu fi continuată judecata în contra sa), şi cu atât mai puţin statului, de vreme ce este vorba de ocrotirea unui interes particular.

În dosar s-a mai arătat că ENEL mai susţine că, prin plata remuneraţiei îi este îngrădit accesul liber la justiţie. Instanța a specificat că, pentru a se putea pune problema îngrădirii accesului liber la justiţie prin plata remuneraţiei curatorului desemnat de instanţă la cererea reclamantei, ar trebui să existe acea situație în care partea nu poate face față cheltuielilor unui proces din cauza lipsei mijloacelor materiale, situaţie care nu se regăseşte în speţa de faţă. Mai mult, accesul liber la justiție nu presupune gratuitatea actului de justiție și, implicit, nici realizarea unor drepturi pe cale judecătorească în mod gratuit.

Pe de altă parte, art. 49 din OUG 80/2013 prevede că: 1) În mod excepţional, în cazuri urgente, care nu suferă amânare şi dacă nici nu sunt îndeplinite condiţiile pentru a proceda potrivit alin. (2), instanţa va încuviinţa avansarea remuneraţiei cuvenite curatorului special din bugetul statului. Întrucât suma avansată de reclamantă drept remuneraţie curator se recuperează de la pârât, în cazul în care acesta pierde procesul, cu titlu de cheltuieli de judecată, nu se poate pune nici problema creării unui prejudiciu în patrimoniul acesteia. În altă ordine, nu există niciun text de lege care să prevadă ca plata remuneraţiei curatorului să fie suportată din fondurile baroului.

Instanța a considerat acțiunea ENEL perimată

În dosar s-a specificat că instanţa nu poate avea în vedere susţinerile reclamantei că suma este împovărătoare şi îi îngrădeşte liberul acces la justiţie, dat fiind că societatea, după cum se proclamă, . Pentru aceste considerente, instanţa a apreciat ca vădit neîntemeiată cererea formulată de reclamanta ENEL, acesta fiind la limita abuzului de drept, astfel că o va respinge. La termenul din 27 aprilie 2022 s-a arătat că desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina ENEL, prin neîndeplinirea obligaţiilor stabilite în cursul judecăţii, potrivit legii, judecătorul poate suspenda judecata, arătând în încheiere care anume obligaţii nu au fost respectate.

Având în vedere că pentru termenul de judecată din data 29 aprilie 2022 reclamantul nu a achitat onorariul curatorului în cuantum de 940 lei, astfel că nu s-a conformat dispoziţiilor instanţei şi nu şi-a îndeplinit obligaţii determinante pentru desfăşurarea normală a procesului, aceea de a achita onorariul curatorului în cuantum de 940 lei, instanţa a apreciat că devin incidente prevederile art. 242 al. 1 Cod proc.civ, în sensul că prin neîndeplinirea cerinţelor stabilite de instanţă, este perturbată normala desfăşurare a procesului, nefiind acreditată cu certitudine voinţa reclamantului de a acţiona în justiţie în cauza de faţă, incertitudine apreciată de instanţă prin prisma elementelor mai sus evocate. Pentru aceste considerente, instanţa va dispune suspendarea judecăţii, reţinând neîndeplinirea de către reclamant a obligaţiei legale de a achita onorariul curatorului în cuantum de 940 lei, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Din verificarea actelor de la dosar a rezultat că ultimul act de procedură a fost îndeplinit la data de 27.04.2022, când cauza a fost suspendată, dată de la care dosarul a rămas în nelucrare mai mult de 6 luni, pentru îndeplinirea obligaţiilor legale stabilite de instanţă. Orice cerere de chemare în judecată se perimă dacă a rămas în nelucrare timp de 6 luni. Instanța a arătat că în cauză nu s-a mai efectuat nici un act de procedură în intervalul termenului de perimare. Potrivit legii, perimarea se poate constata şi din oficiu. S-a constatat că în dosar nu s-a mai îndeplinit nici un act de procedură în vederea judecării pricinii, de mai mult de 6 luni, aşa încât se va admite excepţia perimării acţiunii invocată din oficiu şi, pe cale de consecinţă, se va constata perimată acţiunea civilă formulată de reclamantul ENEL Energie S.A. în contradictoriu cu pârâtul Dănuț Hanț Constantin, având ca obiect cerere de valoare redusă. Această decizie a fost luată pe 9 decembrie 2022.