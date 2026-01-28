Afaceristul turc evadat, condamnat la 22 de ani de închisoare, a solicitat să fie transferat din România. Ce s-a întâmplat cu cererea sa

ADVERTISEMENT

Atas Abdullah, un cetățean turc condamnat în 2017 la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru uciderea unui polițist, a fost dat dispărut de autorități pe 26 ianuarie, după ce nu s-a mai întors în penitenciarul Rahova la finalul unei permisii de patru zile. El beneficiase de alte 24 de permisii, deoarece fusese recompensat pentru bună purtare, însă nu au fost semnalate anterior incidente. Potrivit autorităților, Abdullah a fost căutat la domiciliul său din orașul Voluntari, dar nu a fost găsit.

Atas Abdullah a solicitat să fie transferat la un penitenciar din Turcia

Atas Abdullah, un afacerist stabilit în România care era supranumit „Regele veiozelor”, a devenit cunoscut după ce, pe 2 august 2015, a intrat cu mașina în polițistul de poliție Rutieră Gheorghe Ionescu, incidentul petrecându-se în fața Ambasadei Chinei. Polițistul i-a făcut semn lui Abdullah Atas să oprească, însă turcul a încetinit ușor, iar în momentul în care a ajuns în dreptul agentului, acesta a accelerat și l-a lovit în plin. Gheorghe Ionescu a fost târât pe capota mașinii pe o distanță de aproximativ 350 de metri, apoi a fost aruncat pe carosabil, la circa 10 metri.

Numele lui Atas Abdullah apare într-un dosar înregistrat la Judecătoria Sectorului 5, el solicitând transferarea sa în Turcia. În dosarul consultat de FANATIK se arată că prin cererea înregistrată la 22.07.2024, la biroul judecătorului de supraveghere a privării de libertate de la Penitenciarul Rahova, petentul Atas Abdullah a solicitat inițierea procedurii de transferare a sa, în vederea executării pedepsei, din Penitenciarul Rahova într-un penitenciar din Turcia, apreciind că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, respectiv prevederile art. 4 din Convenţia dintre România şi Turcia.

Instanța a arătat că Abdullah solicită admiterea cererii, având în vedere că, din cauza stării sale de deţinere, nu realizează venituri şi astfel nu are posibilitatea de a achita acele cheltuieli la plata cărora a fost obligat şi din cauza cărora a fost respins de către judecătorul delegat. De asemenea, a arătat că, pentru reintegrarea sa socială, este foarte important să fie transferat din Turcia, pentru că frații şi surorile sale, mama sa, în vârstă de aproximativ 80 de ani, şi rudele sale sunt în Turcia, iar aceste persoane îl pot sprijini să se reintegreze social.

Or, împiedicarea sa de a fi transferat în Turcia nu este un lucru drept, pentru că, în momentul în care un cetățean român vrea să meargă în Turcia nu este blocat, . Mai mult, Abdullah a menționat că, chiar şi în cazul în care se va duce în Turcia, acele cheltuieli reprezintă o obligație a sa în continuare. A mai precizat totodată că acele obligații civile au fost plătite de firma de asigurare, în sarcina sa rămânând doar cheltuielile judiciare, în cuantum de 5.000 euro. Ela specificat că a încercat să facă rost de această sumă, însă nu a reuşit. Abdullah a fost obligat să plătească daune morale în valoare de 400.000 euro către trei persoane după uciderea polițistului.

Conturile și afacerile turcului au fost indisponibilizate

Prin referatul din data de 9.08.2024, Judecătorul de supraveghere a privării de libertate de la Penitenciarul Rahova a constatat că nu se poate iniţia procedura recunoaşterii hotărârii de condamnare a deţinutului Atas Abdullah, în vederea continuării executării pedepsei în ţara de origine, respectiv Turcia, raportat la faptul că, potrivit referatului întocmit de Biroul Executări penale din cadrul Tribunalului Bucureşti cu privire la sentinţa penală din 19.07.2017, nu sunt deţinute date privind achitarea cheltuielilor judiciare avansate de stat ori a obligaţiilor civile stabilite prin sentinţa penală.

Împotriva acestei soluţii, Atas Abdullah a formulat contestaţia care formează obiectul prezentului dosar. S-a arătat că inculpatul Atas Abdullah a fost obligat să plătească 200.000 euro, ca daune morale, unei părți civile, 100.000 euro pentru altă parte civilă și 100.000 euro pentru cea de a treia. Prin sentință s-au menţinut măsurile asigurătorii ale sechestrelor instituite prin cele trei ordonanţe, toate din data de 3.9.2015, emise în dosarul de urmărire penală, privind indisponibilizarea celor 8.265 părţi sociale deţinute de inculpat la o societatea comercială.

De asemenea s-au menținut indisponibilizarea sumelor de bani deţinute de Atas Abdullah în conturile bancare deschise la două bănci, indisponibilizarea sumelor de bani deţinute de inculpat în conturile bancare deschise la altă bancă, luate în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare ocazionate de desfăşurarea procesului penal şi a reparării prejudiciului produs prin infracţiune.

Atas Abdullah nu a achitat cheltuielile judiciare

Instanța a arătat că, potrivit art. 148 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, orice persoană condamnată în România care este cetățean al unui stat care nu este membru al Uniunii Europene şi dorește să fie transferată pe teritoriul acestuia în statul de executare, însă inițierea acestei proceduri nu este obligatorie, potrivit art. 148 alin. (5) lit. b) din același act normativ, dacă, până la inițierea procedurii, persoana condamnată nu a achitat cheltuielile judiciare avansate de stat.

În raport cu aceste dispoziții legale și având în vedere că, până la data formulării cererii de transfer, petentul Atas Abdullah nu a achitat cheltuielile judiciare avansate de către stat la plata cărora a fost obligat, aspect temeinic reținut în referatul judecătorului de supraveghere a privării de libertate de la penitenciarul București Rahova și recunoscut de către petent chiar prin cererea formulată, instanța a constatat că soluția dispusă prin referatul contestat în prezenta cauză este legală și temeinică, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Sub acest aspect, instanța a menționat că este irelevantă buna sau reaua-credință a persoanei condamnate, odată ce legea dispune că lipsa de obligativitate a inițierii procedurii transferului în statul de executare decurge din însuși faptul neexecutării obligației de plată a cheltuielilor judiciare, independent de poziția subiectivă a persoanei condamnate. Astfel, în baza în baza art. 148 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală, instanța a arătat că va respinge ca neîntemeiată contestația formulată de contestatorul condamnat Atas Abdullah, împotriva referatului din data de 09.08.2024, emis în dosarul nr. 795/2024, de judecătorul de supraveghere a privării de libertate de la Penitenciarul Rahova. Această decizie a fost luată de Judecătoria Sectorului 5 pe 17 octombrie 2024.