„Afară!”. Santiago Bernabeu se revoltă împotriva lui Florentino Perez. Bannerul apărut în tribune la Real Madrid – Oviedo. Foto

ADVERTISEMENT

Real Madrid se află într-o situație extrem de delicată în acest moment. Echipa nu a câștigat niciun trofeu în ultimele două sezoane, iar această contraperformanță este extrem de alarmantă. Suporterii și-au pierdut răbdarea și îl vor afară pe Kylian Mbappe, dar și pe Florentino Perez, legendarul președinte al clubului. În timpul partidei cu Real Oviedo un suporter a afișat un banner împotriva șefului „los blancos”, însă securitatea a intervenit prompt.

Suporterii lui Real Madrid și-au pierdut răbdarea! Bannere împotriva lui Florentino Perez la meciul cu Real Oviedo

Real Madrid a pierdut din nou titlul de campioană în Spania împotriva rivalilor de la FC Barcelona, iar faptul că formația catalană a celebrat triumful chiar în partida directă de pe Camp Nou a fost o adevărată lovitură pentru suporterii madrileni.

ADVERTISEMENT

Coincidență sau nu, cel mai mare club al Europei a intrat în această criză odată cu transferul lui Kylian Mbappe. Chiar dacă francezul a marcat pe bandă rulantă în tricoul lui Real Madrid, echipa nu a mai avut performanțe la nivel colectiv. Situația a ajuns până la punctul în care suporterii să creeze o petiție online prin care să ceară plecarea lui Kylian Mbappe de la echipă și care a strâns milioane de semnături.

deși a anunțat că va face schimbări în masă începând cu sezonul viitor, atât pe banca tehnică, cât și în lotul de jucători. În meciul dintre Real Madrid și Real Oviedo, primul după înfrângerea din „El Clasico”, au fost prezente bannere împotriva sa, care-i cereau să plece de Madrid.

ADVERTISEMENT

Suporterul care a afișat mesajul pentru Florentino Perez nu a stat prea mult cu acel banner în tribune, pe care scria „Afară, Florentino!”, întrucât agenții de securitate, care se ocupă de ordinea pe stadion, au intervenit și i l-au confiscat, cu toate că fanul madrilen s-a opus vehement.

ADVERTISEMENT

Kylian Mbappe, fluierat copios la revenirea pe teren

Superstarul francez a fost accidentat și nu i-a putut ajuta pe cei de la Real Madrid în ultimele partide. Suporterii au fost extrem de deranjați deoarece golgheterul echipei, dat indisponibil, a fost zărit în vacanță, în timp ce coechipierii săi își jucau ultimele șanse la titlu în La Liga.

ADVERTISEMENT

Mbappe a revenit pe teren în meciul cu Real Oviedo, fiind introdus în repriza secundă de Alvaro Arbeloa. Pe cât de tare a fost așteptat transferul său de la PSG, Mai mult decât atât, publicul a continuat cu același comportament la fiecare atingere a balonului, ceea ce demonstrează că relația dintre fani și jucător este una cât se poate de tensionată, iar el va trebui să demonstreze spirit de echipă și să marcheze goluri pentru a putea fi acceptat din nou de suporteri. Nici Vinicius nu a fost iertat de fani, care i-au administrat brazilianului aceeași „rețetă”.