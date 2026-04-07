Afecțiunea care l-a adus pe Marcel Răducanu pe patul de spital. Fostul internațional, mesaj pentru Mircea Lucescu: „Să lupte!”

Chiar dacă au fost adversari și asta doar pentru o scurtă vreme, Marcel Răducanu (71 de ani) îi poartă un respect deosebit lui Mircea Lucescu. Fostul atacant al Stelei a avut un mesaj plin de emoție pentru fostul selecționer al României, care se află în comă indusă la Spitalul Universitar din București.

Mesajul emoționant al lui Marcel Răducanu pentru Mircea Lucescu

Aflat și el pe un pat de spital din Dortmund din cauza unei infecții pe nervul sciatic, dar într-o situație incomparabil mai bună, Marcel Răducanu a mărturisit că se gândește zilnic la Mircea Lucescu și se roagă pentru ca tehnicianul să depășească toate aceste probleme.

”Mă rog de câteva zile la bunul Dumnezeu, de când am aflat că este în comă, să-i dea zile. Că viața dânsului e în mâinile Lui. Și să lupte cum a făcut-o tot timpul! Să-i dea putere și energie să treacă peste încercarea aceasta. Doamne ajută-l pe acest om mare, care a făcut așa de mult pentru fotbal!”, a declarat Marcel Răducanu, pentru .

Când s-a întâlnit ultima dată cu Mircea Lucescu

Chiar dacă cei doi nu au avut o relație de prietenie foarte strânsă, Marcel Răducanu fiind cu aproape 10 ani mai mic decât Mircea Lucescu, ei au fost legați de respectul pe care și l-au purtat unul altuia. În schimb, cei doi au fost adversari.

”Nu ne-am cunoscut foarte bine, fiindcă era și diferența de vârstă. Cred că am jucat de vreo două ori unul împotriva celuilalt, când dânsul era la Dinamo iar eu abia venisem la Steaua, aveam vreo 19 ani.

După aceea a plecat la Corvinul și de atunci nu ne-am mai văzut ani mulți. , mă vedeam mai des, când ne întâlneam cu toții pe la Baia Centrală sau pe la restaurante, la Lido și Berlin, când mai beam o bere.

Pe nea Mircea l-am întâlnit ultima dată la Koln, la tribuna VIP, când a jucat România cu Belgia, la Euro 2024. S-a bucurat când m-a văzut, m-a îmbrățișat. Cred că îi plăcea de mine, chiar dacă am fost doar adversari. Și eu țin mult la dânsul, normal. Mi-a spus atunci să am grijă de mine, că știa că fusesem operat pe cord deschis și la spate”, a spus Marcel Răducanu.

Ultima conversație a lui Cornel Dinu cu Mircea Lucescu

Colegi la Dinamo și la echipa națională a României, Cornel Dinu a fost și el extrem de afectat de problemele grave de sănătate cu care se confruntă Mircea Lucescu. ”Procurorul” a dezvăluit la emisiunea ”FANATIK Dinamo” .

”Am vorbit cu el în ultimul timp. I-am sugerat să fie atent pentru că de la o anumită vârstă nu mai suntem în plenitudinea forțelor și anumite șocuri ne pot surprinde. El a susținut faptul că tocmai activitatea, munca e aceea care îl susține și îl ține pe picioare. Cred acest lucru, mi-aș dori și eu. Dar sunt mai rezervat din acest punct de vedere. (…)

(n.r. – Despre faptul că Mircea Lucescu a insistat să stea pe bancă la meciul de baraj cu Turcia) Da, era viața lui. Îți spun, în discuțiile pe care le-am avut în ultimul timp, destul de dese, cu el, m-a lăsat să înțeleg că are convingerea că tocmai această activitate pe care o desfășoară îl ține în picioare. Este greu de comentat”, a afirmat Dinu.

Care este starea actuală a lui Mircea Lucescu

Fostul selecționer al naționalei României continuă să fie internat în stare critică la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Universitar din București. Tehnicianul se află în comă indusă și legat la aparate.

. Lui Mircea Lucescu i s-au făcut investigații CT în urma cărora s-au descoperit multiple AVC-uri și focare de trombembolism pulmonar.