Afecțiunea cu care se confruntă soția lui Florinel Coman. Ioana a dezvăluit totul abia acum

Odată cu plecarea în Orientul Mijlociu, soția lui Florinel Coman a început să ofere detalii despre viața din străinătate. Recent, a spus care este afecțiunea cu care se confruntă. Ioana a dezvăluit totul abia acum, pe rețelele de socializare.

Cu ce afecțiune se confruntă soția lui Florinel Coman

Ioana, partenera lui Florinel Coman, este o persoană activă pe social media. Tânăra are o comunitate mare pe care o ține la curent cu situațiile prin care trece pe parcursul unei zile. Acum a spus care este problema pe care o are.

De când a plecat din România pentru a-i fi alături fotbalistului a realizat că are o anumită afecțiune. Aceasta a mărturisit că are o anxietate față de ieșitul din casă, însă face progrese semnificative în acest sens.

Prin urmare, a reușit să meargă singură la meciul dintre Al-Gharafa și Al-Hilal, scor 1-2. În această partidă disputată luni, 3 noiembrie, jucătorul de 27 de ani a evoluat 75 de minute, însă nu a reușit să se facă remarcat.

Cu toate acestea, Ioana Coman a subliniat că urmează să le povestească urmăritorilor săi de ce a evitat oamenii. O perioadă îndelungată soția lui a fost o persoană singuratică pentru că mereu le găsea defecte celorlalți.

Ioana Coman, despre problema sa

„Am fost pentru prima dată singură la meci și să simt atât de bucuroasă pentru că mi-am ieșit din zona de confort. Poate nu pare, dar și eu am/am avut un fel de social anxiety (n.r. anxietate).

O perioadă bună am fugit de interacțiunile cu oamenii (le găseam defecte, doar ca să pot justifica de ce prefer să stau departe) până când am înțeles că problema era la mine.

Poate o să povestesc într-o zi legătura dintre dantura mea și momentul în care am făcut conștientizarea asta”, a notat Ioana, , la secțiunea Stories, de pe contul personal de .

Dezvăluirea făcută de frumoasa șatenă a fost însoțită de o imagine cu fotbalistul direct de pe teren. Tânăra îl susține enorm pe jucătorul care evoluează acum în Qatar, unde încearcă să-și facă un nume important în sport.

Al Dawsari (9) și Kaio Cesar (66) au marcat pentru Al-Hilal. Pe de altă parte, pentru Al-Gharafa a punctat Al Oui (90+8). Florinel Coman a fost titular, însă nu a reușit să-și ajute prea mult echipa, care a pierdut meciul de pe teren propriu.

În acest sezon, fotbalistul român a evoluat în 8 meciuri. A marcat două goluri și a dat o pasă decisivă pentru Al-Gharafa. Potrivit Transfermarkt, cota de piață a lui Florinel Coman este de 5.000.000 de euro.