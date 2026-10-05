Afecțiunea de care se teme marele Sir Alex Ferguson la 84 de ani! Legendarul antrenor are antecedente în familie

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, fiind tehnicianul cu cele mai multe trofee câștigate. Și-a legat cariera de Aberdeen și Manchester United și s-a retras în glorie, în 2013, după ce a câștigat titlul de campion în Premier League.

Sir Alex Ferguson este terifiat de demență

La mai bine de 13 ani de la ultimul său meci din carieră, Sir Alex Ferguson a vorbit despre cea mai mare frică asta. Antrenorul este terifiat de demență și este conștient de complicațiile posibile legate de vârsta sa înaintată.

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”Îmi fac griji și eu pentru că am lovit mingea cu capul des. Toți fotbaliștii au făcut-o. Demența este o provocare pentru oricine îmbătrânește. Îți faci griji mult pentru asta. Îmi spun mereu: «Am 84 de ani. Dacă ajung la 85, voi fi bine.»”, a spus Sir Alex Ferguson, pentru .

Pentru a sta cât de departe posibil de boală, fostul antrenor legendar încearcă să își provoace mintea constant. Acesta a recurs la mai multe teste online: ”Citesc mult, fac multe teste și cred că asta ajută. Ai acele teste de pe YouTube , 100 de întrebări, și cred că dacă nu ajung la 70%, am dificultăți”.

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Frica tehnicianului este amplificată și de faptul că fratele său suferă de această maladie mentală. După retragerea din activitate, Sir Alex Ferguson și-a cumpărat o casă în Glasgow pentru a fi aproape de el.

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Ferguson a avut probleme de sănătate

În ciuda eforturilor sale, antrenorul . În 2018, a suferit o hemoragie cerebrală. Alex Ferguson a fost operat de urgență și a scăpat teafăr. Totuși, imediat după eveniment a avut dificultăți serioase.

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”Îmi pierdusem vocea. Nu puteam vorbi. A fost un moment înfricoșător. Îmi amintesc că nepoții mei veneau să mă vadă și îmi pierdusem vocea. Apoi au adus o terapeută și ea a început să mă roage să scriu numele păsărilor, numele animalelor, numele râurilor. În felul acesta mi-a revenit vocea”, a mărturisit fostul antrenor pentru emisiunea matinală a celor de la .

La patru luni distanță, Sir Alex Ferguson a călcat din nou pe ”Old Trafford”, stadionul unde a scris istorie. Fanii ”diavolilor roșii” l-au ovaționat pe scoțian. Atunci, favoriții tehnicianului au încheiat la egalitate partida contra lui Wolverhampton Wanderers, 1-1.

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Sir Alex Ferguson este cel mai titrat antrenor din lume

În 1974, după ce și-a terminat cariera de jucător, în care a evoluat numai pentru echipe scoțiene, Alex Ferguson și-a început activitatea de antrenor, la St. Mirren. Totuși, clubul scoțian la care a atins cele mai mari performanțe a fost Aberdeen.

În cei 7 ani petrecuți pe stadionul ”Pittodrie”, Alex Ferguson a transformat echipa într-o mașinărie de câștigat trofee. A cucerit 3 titluri de campioană (clubul are doar 4 în palmares) și 4 Cupe ale Scoției. Mai mult, tehnicianul a adus gloria europeană în orașul scoțian. În sezonul 1982-1983, a câștigat Cupa Cupelor, după o finală disputată împotriva lui Real Madrid, 2-1. A pus mâna și pe Supercupa Europei: Aberdeen a învins pe Hamburg, 2-0.

Din 1986, a preluat banca tehnică a lui Manchester United. Sir Alex Ferguson a rămas pe ”Old Trafford” până la sfârșitul carierei și are cel mai lung mandat la un club din Premier League: 27 de ani. În lunga sa aventură pe banca ”diavolilor roșii”, a cucerit 13 titluri de campion al Angliei, 5 FA Cup și 4 Cupe ale Ligii.

Cel mai râvnit trofeu continental, Liga Campionilor, a fost ridicată de 2 ori de Alex Ferguson (1999 și 2008). În timpul mandatului său, a mai jucat de 2 ori actul final: în 2009 și în 2011.

La sfârșitul unei cariere legendare, a devenit cel mai titrat antrenor din lumea fotbalului: 49 de trofee. El este urmat în top de Pep Guardiola, cu 39 de trofee, și Mircea Lucescu – 35 de trofee.