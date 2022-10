Afecțiunea de care suferă Gabriela Cristea. Vedeta a ajuns deja de trei ori la spital: ”Este îngrijorător”

Cei care o urmăresc pe Gabriela Cristea cel mai probabil s-au speriat destul de tare zilele trecute. În weekend, la foarte scurt timp după ce a împlinit 48 de ani, vedeta a ajuns la spital.

Gabriela Cristea, despre episodul de la spital de acum câteva zile

Pe social media a apărut Până acum, Gabriela Cristea nu a dat prea multe detalii despre cele întâmplate.

Mulți s-au gândit că poate fi vorba de vreo viroză, ori o cădere de calciu, însă realitatea este cu totul alta. Așa cum și-a obișnuit fanii și de această dată, vedeta a vorbit despre problemele sale de sănătate.

Gabriela Cristea se confruntă pentru a treia oară în ultimele patru luni cu o colică renală extrem de puternică.

S-a simțit rău zilele trecute, nu a putut face mai nimic, însă a dorit să clarifice câteva lucruri în spațiul public.

”Da, am fost bolnavă și taaaaare tristă din cauza asta. Este a treia oară când fac colică renală în ultimele 4 luni, deci este îngrijorător”, le-a dezvăluit Gabriela Cristea urmăritorilor săi.

Gabriela Cristea are nevoie de mai multe investigații

Vedeta a mai dezvăluit că urmează un tratament, însă nu poate să continue la nesfârșit cu el, în condițiile în care va ajunge să devină imună.

Conform sfaturilor venite din partea medicilor, soția lui Tavi Clonda este nevoită să ia o pauză pentru a-și curăța organismul, iar mai apoi va avea nevoie de investigații suplimentare.

”Acum sunt bine, pe tratament încă dar nu mai pot continua așa la nesfârșit pentru în curând am să devin imună și la antibiotic. După seria de tratament în curs am nevoie de o pauză să se curețe organismul și am să merg la investigații suplimentare”, a mai povestit aceasta.

Gabriela Cristea le-a mai povestit fanilor săi că de abia acum a scăpat de frisoane și de febră și a reușit și să iasă din casă. De asemenea, ea dezvăluie că trebuie să fie sănătoasă atât pentru soțul ei când și pentru fiicele sale.

