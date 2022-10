Afecțiunea de care suferă Mellina. Celebra artistă a fost operată de urgență

Mellina trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Celebra artistă s-a confruntat cu dureri insuportabile în zona abdominală, motiv pentru care s-a deplasat de urgență la medic.

Mellina a fost operată de apendicită

Deși credea că se confruntă cu probleme la bilă inițial, diagnosticul primit de medici a fost unul cu adevărat surprinzător. Într-un interviu acordat pentru Spynews, vedeta a dezvăluit ce s-a întâmplat cu adevărat.

Se pare că Mellina s-a confruntat cu apendicita și nicidecum cu o criză de bilă, însă pentru că a ajuns la spital într-un timp scurt, medicii au putut interveni la timp.

”Prima oară am crezut sigur că am o criză de bilă, că am mai tot avut, iar asta am crezut că e. Poate a fost și o mică criză de bilă și amestecată cu apendicita, la un moment dat am simțit eu o durere puțin diferită care m-a îngenuncheat”, a declarant Mellina, conform .

Cum s-a manifestat afecțiunea? Durerile abdominale au durat zile în șir, povestește artista. De abia când medicii au văzut că apendicul este inflamat însă, situația a devenit mult mai clară. Mellina a fost , iar acum, după intervenția chirurgicală, încă se simte extrem de slăbită și nu poate să mănânce.

Cum se simte Mellina după operație

”Am avut niște dureri în tot abdomenul timp de câteva zile și am tot crezut că îmi va trecea, dar nu și am venit aici la urgențe și mi-au făcut toate analizele respective. Au văzut că am apendicul inflamat. Mi-au făcut pe zi toate analizele și tot, iar aseară m-au internat și m-au băgat la operație.

Acum sunt la recuperare. Înainte de operație am avut și stări de vomă, acum am doar dureri în zona în care sunt operată. Am vomitat de vreo patru ori înainte Acum mă simt ca după operație, mai slăbită așa, încă nu pot să mănânc. Deocamdată sunt pe apă și pe din astea, dar mi-e somn așa, aș dormi în continuu”, a mai povestit artista.

spune că va mai rămâne sub supravegherea medicilor cel mult o zi, iar mai departe, în funcție de cum se va simți și cum vor evolua lucrurile, va fi externată.

”Până mâine sigur stau în spital pentru supraveghere, mai am sondă din aia de scoate chestii, până mâine sigur stau”, a mai spus artista.