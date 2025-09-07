Afirmații controversate ale unui patron din Premier League despre războiul din Ucraina: „Să cedeze teritorii Rusiei!”

Evangelos Marinakis, patronul echipelor Nottingham Forest și Olympiacos, a făcut mai multe afirmații incredibile cu privire la . Formația din Premier League deținută de omul de afaceri l-a transferat recent pe internaționalul ucrainean Oleksandr Zinchenko.

ADVERTISEMENT

Patron din Premier League, afirmații de necrezut cu privire la războiul din Ucraina

Într-un dialog cu fostul prim-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, Evangelos Marinakis a afirmat că Ucraina ar trebui să cedeze teritorii Rusiei pentru ca războiul să se încheie. „Aș prefera să nu mai moară copii, să lase Rusia să păstreze o parte din teritoriu și să se oprească acest război.

Mi se pare un compromis corect. Hai să oprim războiul”, a afirmat grecul, contrat dur de către Boris Johnson: „La ce parte din Ucraina ai renunța? Cât de mult din Ucraina ar fi corect să înmâneze agresorilor pentru a opri războiul? Ce parte din Cehoslovacia i-ai fi oferit lui Hitler?”.

ADVERTISEMENT

„Nu e același lucru”, a spus Marinakis, însă Johnson a rămas ferm. „E același lucru! Exact același! Identic! Dacă suntem slabi acum, vom plăti pentru asta mai târziu”, a fost răspunsul politicianului britanic. Marinakis deține din 2017 clubul .

🚨🇬🇷🇬🇧 NEW: Evangelos Marinakis and Boris Johnson argue over the war in Ukraine Marinakis: “What I would prefer is for children to stop dying and let Russia keep parts of Ukraine” Johnson: “Which pieces of Ukraine would you give away? Which piece of Czechoslovakia would you… — Politics Global (@PolitlcsGlobal)

Un internaţional ucrainean a semnat recent cu Nottingham Forest

E greu de crezut că afirmațile lui Evangelos Marinakis nu l-au deranjat pe internaționalul ucrainean Oleksandr Zinchenko, care a semnat recent cu Nottingham Forest, fiind împrumutat de la Arsenal. Fundașul stânga a fost foarte vocal încă de la începutul războiului din țara natală și l-a atacat în repetate rânduri pe Vladimir Putin.

ADVERTISEMENT

În 2022, fotbalistul a lansat un mesaj extrem de dur la adresa președintelui Rusiei, afirmând pe Instagram că îi dorește acestuia „Să moară în cel mai dureros mod”. Zinchenko a donat aproximativ un milion de lire sterline victimelor războiului și a afirmat că ar fi dispus să lupte pentru țara natală în cazul în care ar fi chemat.