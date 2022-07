Afirmațiile sexiste făcute de George Buhnici, analizate de psiholog: “A avut parte de bullying. Are nevoie de susținere, nu doar de punere la zid”

După ce George Buhnici a scandalizat întreaga opinie publică cu afirmațiile făcute despre femeile cu celulită și vergeturi, care se expun la mare fără să aibă un trup de invidiat, ca al soției lui, specialiștii dau verdictul: declarațiile scot la iveală “o traumă, o problemă la nivel de subconștient nerezolvată”

George Buhnici, sub lupa psihologului. Ce se ascunde în spatele declarațiilor sexiste

Cerasela Rogen, psiholog și coach transformațional, analizează comportamentul fostei vedetei de la PRO TV, după ce aceasta a criticat femeile, care nu se încadrează în ”standardele lui Buhnici”, în timpul unui interviu oferit emisiunii XNS.

În urma analizei comportamentale, Cerasela Rogen trage un semnal de alarmă, având în vedere și faptul că George Buhnici se raportează la soția sa ca la o minoră.

“Cum să spui că ar trebui să fim într-un fel, perfecți, din plastic? Naștem noi femeile, avem multe trauma pentru că grăsimile, vergeturile nu sunt numai de la naștere. Înseamnă momente când ai suferit, momente când te-ai aruncat în mâncare, momente când te-ai aruncat în alcool, poate chiar din cauză că ai fost umilit, jignit, crescut într-un anumit fel în care ești plin de răni. Fiecare rid, fiecare vergetură, fiecare kilogram în plus îți arată o umilință, un viol, îți arată o traumă fizică, poate ai fost bătută“, declară specialistul Cerasela Rogen, pentru FANATIK.

Cerasela Rogen, despre derapajul lui George Buhnici: “Orice om care critică sau judecă nu este bine cu el”

Cerasela Rogen susține că astfel de declarații, făcute într-un moment de ”euforie”, după o noapte petrecută în club, scot la iveală anumite probleme pe care George Buhnici le-a ascuns de ochii curioșilor, sau chiar nu a fost conștient de ele până nu au ajuns să revolte o țară întreagă.

“Orice om care critică ceva sau care judecă, este important să înțelegem asta, nu este bine cu el. Nu există om în armonie, aliniat, fără traumă… fericit, îndrăgostit sau calm, sau bine care judecă și observă lucruri neplăcute la ceilalți. Dacă eu critic ceva, fac asta deoarece există ceva în mine. Am dependențe care nu îmi plac, am lucruri fizice care nu îmi plac, am comportamente la mine pe care le judec“, a completat psihologul Cerasela Rogen, pentru FANATIK.

Specialistul a mai spus că traumele copilăriei ar putea fi cele care au ieșit la suprafață după mulți ani, traume care sunt în subconștient, și care nu au fost tratate la timp.

“Este o problemă la nivel de subconștient nerezolvată. Adică, a avut niște traume în care artificialul și felul în care arătăm au fost întotdeauna o problemă undeva în familia lui și erau importante aparențele. Dar mi se pare foarte misogin, deși nu îmi place cuvântul, din punctul de vedere a unui bărbat să spui că arată ca o minoră, că trebuie să nu ne arătăm vergeturile. Este undeva unde mama lui sau tatăl lui au creat niște complexe“, a precizat Cerasela Rogen.

Lipsa de reacție a soției, analizată de specialist: “Are nevoie de validările lui fizice, ca ea să aibă o valoare”

De asemenea, lipsa reacției din partea soției sale a atras foarte multe păreri negative la adresa ei și a relației pe care o are cu fosta vedetă de la PRO TV. Simpla acceptare a declarațiilor soțului ei, George Buhnici, arată, conform analizei realizate de specialist, că și ea împărtășește valorile lui și, inevitabil, se regăsește în ”standardele femeii fără celulită și fără vergeturi”.

”Dacă soția a acceptat ce spune el înseamnă că este pe același nivel emoțional ca și el, rănită, și se pare că are nevoie de validările lui fizice, ca ea să aibă o valoare. Nu putem să atragem oameni pe alt nivel vibrațional, emoțional. Este clar că bullyingul atrage victima, agresorul atrage victima. Ea este victima și el este agresorul. Întotdeauna vor face casă bună. Victima și dacă o muți în alță țară, va atrage tot același gen de oameni, până nu se repară pe ea. Sunt amândoi praf emotional, agresorul și victima”, susține psihologul.

George Buhnici, probleme cu kilogramele în plus

În urmă cu câți ani, și George Buhnici ar fi avut probleme cu kilogramele în plus, într-o postare de pe blogul personal chiar el afirmând: ”revin de la vreo 100 de kilograme spre o siluetă… normal”.

”Acolo este problema lui. A avut și el parte de bullying când nu arăta bine și nu avea succes la femei și scoate acum traumele respective. Și el are nevoie de susținere, și nu doar de punere la zid”, susține Cerasela Rogen.

De cealaltă parte, psihologul Cristina Zaharia spune că “trăim într-o societate unde se ridică la rang de artă frivolitatea și aspectul estetic” și spune că, dacă oamenii ar iubi doar “piele intinsă” și lipsa de defecte, ar fi singuri.

“Nu cunosc multe femei, fete fără vergeturi și sau celulită. Oamenii ar trebui să știe că vergeturile apar în sarcină, în obezitate, în anumite afecțiuni endocrine și, din păcate, nu dispar în majoritatea cazurilor dacă mergi la sală. Aici vorbim despre un întreg mecanism care necesită: timp, bani, energie, ambiție, resurse! Eu merg des la plajă și știi ce văd? Văd femei superbe. Sunt superbe pentru că multe dintre ele sunt mame, soții, iubite. Dacă noi, oamenii, am iubi doar ” pielea întinsă” și fără defecte am fi foarte singuri”, a spus Cristina Zaharia pentru FANATIK.

Declarațiile sexiste făcute de George Buhnici la XNS, emisiune moderată de Dan Capatos

Vă reamintim că, prezent la Neversea, festival care s-a desfășurat între 7 și 10 iulie pe litoral, George Buhnici a declarat că și-ar dori să vadă pe plajă piele fără vergeturi și a “încurajat” femeile să “dea un pic pe la sală”.

“Venim la mare ca să vedem piele, aș vrea ca pielea aia să n-aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. … Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele”, sunt afimațiile controversate care l-au trimis pe

Și nu fac decât “să contribuie la un mediu toxic, misogin și periculos pentru femei și fete.”