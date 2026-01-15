Află ce impozit pe mașină trebuie să plătești în 2026, în funcție de localitate! Orașele în care șoferii sunt usturați la buzunare

Anul 2026 a venit cu o lovitură serioasă pentru România! Impozitul pe mașină a crescut substanțial, ca efect direct al noii legi prin care au fost majorate și impozitele pe locuințe și terenuri, act normativ pentru care guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea anul trecut.
În timp ce autoritățile vorbesc despre o reformă echilibrată, adaptată la standardele europene, realitatea din teren arată cu totul diferit, cu diferențe de prețuri uriașe de la un oraș la altul. Începând din acest an, impozitul pe mașină nu se mai calculează exclusiv în funcție de capacitatea cilindrică, așa cum se întâmpla până acum. De data asta se ține cont și de cât de mult poluează un autoturism (normele de poluare Euro). Cu cât motorul este mai mare și cu cât mașina este mai veche, încadrată într-o normă Euro inferioară, cu atât impozitul crește. Practic, statul taxează mai dur mașinile considerate poluante, chiar dacă sunt perfect funcționale.
Pentru vehiculele vechi, se plătește mai mult pentru fiecare fracțiune de capacitate cilindrică, în timp ce mașinile cu emisii reduse beneficiază de creșteri mai temperate. Pentru mașinile hibride, bonificațiile se aplică doar dacă emisiile sunt sub pragul de 50 g CO2/km, așa cum cere Comisia Europeană. Simplul fapt că o mașină este ”hibrid” nu mai e suficient în a mai reduce din impozit.
În apărarea sa, Guvernul României spune că aceste creșteri de impozite se bazează pe criterii obiective și respectă normele europene în vigoare, fiind compatibile cu angajamentele asumate prin PNRR (Programul Națională de Reziliență și Redresare). Dincolo de explicațiile tehnice, care pe români nu îi încălzesc cu nimic atunci când trebuie să plătească birurile, avem diferențe uriașe între orașe când vine vorba de impozitul pe mașină. Paradoxal, în multe orașe mai mici, unde salariile nu se compară cu cele din centrele urbane mari, impozitele sunt semnificativ mai mari. În timp ce în București sau în alte orașe importante impozitele rămân la niște valori temperate, în municipiile mai mici, mașinile sunt taxate mult mai agresiv, fără ca veniturile locuitorilor să justifice aceste diferențe.
Totodată, autoritățile argumentează că România se număra până acum printre țările cu un nivel scăzut al impozitării, însă comparația cu state precum Franța, Spania, Grecia sau Belgia ignoră un detaliu important: nivelul veniturilor. FANATIK a făcut câteva calcule și prezintă, mai jos, exemple din mai multe localități. De departe, orașele unde impozitele au crescut simțitor nu sunt Cluj-Napoca, București sau Iași, ci Sfântu Gheorghe și Miercurea Ciuc!
Impozitul pe mașină (capacitate cilindrică 13935 cmc, Euro 6):
Euro 4 (aceeași capacitate cilindrică):
Capacitate cilindrică 1498 cmc, Euro 5:
Capacitate cilindrică 2000 cmc, Euro 4:
Capacitate 2000 cmc, Euro 5:
Capacitate cilindrică 1598 cmc, varianta hibrid, Euro 6:
Dacă vrei să afli cât trebuie să plătești pentru mașina ta, poți accesa site-ul ecalculator.ro, unde nu trebuie decât să introduci localitatea unde este înregistrat autovehiculul, capacitatea cilindrică pe care o are și norma de poluare.