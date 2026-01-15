Află ce impozit pe mașină trebuie să plătești în 2026, în funcție de localitate! Orașele în care șoferii sunt usturați la buzunare

ADVERTISEMENT

Anul 2026 a venit cu o lovitură serioasă pentru România! Impozitul pe mașină a crescut substanțial, ca efect direct al noii legi prin care au fost majorate și impozitele pe locuințe și terenuri, act normativ pentru care guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea anul trecut.

Ce impozit pe mașină trebuie să plătești în 2026, în funcție de localitate

În timp ce autoritățile vorbesc despre o reformă echilibrată, adaptată la standardele europene, realitatea din teren arată cu totul diferit, cu diferențe de prețuri uriașe de la un oraș la altul. Începând din acest an, impozitul pe mașină nu se mai calculează exclusiv în funcție de capacitatea cilindrică, așa cum se întâmpla până acum. De data asta se ține cont și de cât de mult poluează un autoturism (normele de poluare Euro). Cu cât motorul este mai mare și cu cât mașina este mai veche, încadrată într-o normă Euro inferioară, cu atât impozitul crește. Practic, statul taxează mai dur mașinile considerate poluante, chiar dacă sunt perfect funcționale.

Cum justifică Guvernul creșterile de taxe

Pentru vehiculele vechi, se plătește mai mult pentru fiecare fracțiune de capacitate cilindrică, în timp ce mașinile cu emisii reduse beneficiază de creșteri mai temperate. Pentru mașinile hibride, bonificațiile se aplică doar dacă emisiile sunt sub pragul de 50 g CO2/km, așa cum cere Comisia Europeană. Simplul fapt că o mașină este ”hibrid” nu mai e suficient în a mai reduce din impozit.

În apărarea sa, spune că aceste creșteri de impozite se bazează pe criterii obiective și respectă normele europene în vigoare, fiind compatibile cu angajamentele asumate prin (Programul Națională de Reziliență și Redresare). Dincolo de explicațiile tehnice, care pe români nu îi încălzesc cu nimic atunci când trebuie să plătească birurile, avem diferențe uriașe între orașe când vine vorba de impozitul pe mașină. Paradoxal, în multe orașe mai mici, unde salariile nu se compară cu cele din centrele urbane mari, impozitele sunt semnificativ mai mari. În timp ce în București sau în alte orașe importante impozitele rămân la niște valori temperate, în municipiile mai mici, mașinile sunt taxate mult mai agresiv, fără ca veniturile locuitorilor să justifice aceste diferențe.

Sfântu Gheorghe și Miercurea Ciuc, impozite mai mari ca în București

Totodată, autoritățile argumentează că România se număra până acum printre țările cu un nivel scăzut al impozitării, însă comparația cu state precum Franța, Spania, Grecia sau Belgia ignoră un detaliu important: nivelul veniturilor. FANATIK a făcut câteva calcule și prezintă, mai jos, exemple din mai multe localități. De departe, orașele unde impozitele au crescut simțitor nu sunt Cluj-Napoca, București sau Iași, ci Sfântu Gheorghe și Miercurea Ciuc!

Impozitul pe mașină (capacitate cilindrică 13935 cmc, Euro 6):

București: 116 lei;

Timișoara: 173;

Brașov: 156 lei;

Iași: 116;

Cluj Napoca: 116;

Constanța: 116;

Oradea: 116;

Craiova: 116;

Euro 4 (aceeași capacitate cilindrică):

București: 132 lei;

Timișoara: 197 lei;

Brașov: 263 lei;

Iași: 132;

Cluj Napoca: 132;

Constanța: 132;

Oradea: 132;

Craiova: 132

Capacitate cilindrică 1498 cmc, Euro 5:

București, sector 1: 141 lei;

Timișoara: 211 lei;

Brașov: 246 lei;

Iași: 141 lei;

Miercurea Ciuc: 200 lei;

Sfântu Gheorghe: 282 lei;

Capacitate cilindrică 2000 cmc, Euro 4:

București, sector 1: 285 lei;

Timișoara: 428 lei;

Brașov: 570 lei;

Miercurea Ciuc: 400 lei;

Sfântu Gheorghe: 570 lei;

Botoșani: 365 lei;

Slatina: 371 lei;

Arad: 390 lei;

534 lei pentru o mașină cu capacitate 2000 cmc în Covasna

Capacitate 2000 cmc, Euro 5:

București, sector 3: 267 lei;

Brașov: 467 lei;

Timișoara: 401 lei;

Miercurea Ciuc: 370 lei;

Sfântu Gheorghe: 534 lei;

Botoșani: 342 lei;

Arad: 380 lei;

Capacitate cilindrică 1598 cmc, varianta hibrid, Euro 6:

București, sector 4: 130 lei;

Timișoara: 194 lei;

Brașov: 136 lei;

Botoșani: 130 lei;

Miercurea Ciuc: 184 lei;

Sfântu Gheorghe: 259 lei;

Arad: 130.

Dacă vrei să afli cât trebuie să plătești pentru mașina ta, poți accesa , unde nu trebuie decât să introduci localitatea unde este înregistrat autovehiculul, capacitatea cilindrică pe care o are și norma de poluare.