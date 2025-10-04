Aflat în America, David Popovici a apărut alături de miliardarul român care a făcut furori în toată lumea și a dat vestea cea mare: „Nu în fiecare zi ai ocazia să…”

Aflat zilele acestea într-o deplasare în , David Popovici a apărut alături de miliardarul român care a făcut furori în toată lumea. Tânărul sportiv a dat vestea cea mare direct pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

David Popovici, alături de miliardarul român care a revoluționat zona IT

David Popovici este un sportiv care este foarte atent la comunitatea din spațiul virtual. Își ține la curent fanii cu activitățile pe care le desfășoară, dar și cu proiectele în care este implicat în favoarea celor mai puțin avantajați.

Înotătorul român se află perioada aceasta peste Ocean, unde ia parte la diverse evenimente. Campionul mondial medaliat cu aur la proba de 200 de metri liber, la Campionatele Mondiale de natație de la Singapore, a venit cu o veste uriașă.

ADVERTISEMENT

Tânărul a luat parte la o conferință uriașă, alături de miliardarul român care a revoluționat în ultimii ani zona IT și AI (inteligență artificială). Mai exact, este vorba de Daniel Dineș, fondatorul și CEO-ul companiei UiPath.

Sportivul a subliniat că este extrem de încântat de această întâlnire. Prin urmare, David Popovici a imortalizat momentul neașteptat, imaginea fiind publicată ulterior la secțiunea Stories, de pe contul personal de Instagram.

ADVERTISEMENT

David Popovici și Daniel Dineș, pe aceeași scenă

„Nu în fiecare zi ai ocazia să împarți scena cu un vizionar”, a notat înotătorul român, pe rețelele de socializare. Imaginea cu David Popovici și Daniel Dineș a fost realizată în Las Vegas, Nevada, SUA.

ADVERTISEMENT

„Viața fără un sunet la modă? Aproape la fel de greu de imaginat ca munca fără automatizare. Dar iată-ne aici, făcând-o să funcționeze și să se audă tare”, a transmis compania căreia i-a pus bazele miliardarul român.

Renumitul sportiv nu a oferit alte informații legat de vizita pe care a făcut-o în America. În altă ordine de idei, tânărul de 21 de ani a apreciat postarea făcută de UiPath, dar nu se cunosc detalii despre discuția dintre cei doi.

ADVERTISEMENT

David Popovici, ambasador global UiPath

Cel mai probabil David Popovici va anunța care sunt planurile sale de viitor. E o persoană care se implică activ în multe proiecte. În schimb, în luna iulie a venit cu o veste majoră. A anunțat că e tare mândru că a fost numit ambasador global pentru compania lui Daniel Dineș.

„Sunt foarte fericit să îmi continui călătoria spre excelență alături de un partener atât de inspirator și puternic. Mulțumesc, Daniel Dines, pentru această oportunitate”, a transmis la momentul respectiv David Popovici, pe .

„Sunt entuziasmat de ceea ce urmează”, a completat marele campion român, pe rețelele de socializare. Tot atunci sportivul a distribuit o imagine în care dă mâna cu Daniel Dineș, ambii având un zâmbet larg pe chip.

De ce și-a donat David Popovici ziua de naștere

David Popovici și-a donat ultima zi de naștere. A adunat suma de 105.900 de euro care a venit de la românii cu suflet mare. Oamenii au donat bani timp de o săptămână, veniturile strânse urmând să ajungă la programul Bursele DAR, organizat de Fundația Hope and Homes for Children.

Astfel, sportivul a ales să transforme cadourile pentru aniversarea sa în sprijin pentru viitorii campioni. Banii au mers direct la 35 de tineri artiști, sportivi de performanță și olimpici la diverse discipline. a făcut acest pas din mai multe motive.

În primul rând, de-a lungul timpului a învățat că nu a reușit de unul singur, ci datorită antrenorului său. În al doilea rând, este ferm convins că performanța se clădește cu oameni care știu să-i îndrume pe cei aflați la început de drum.

„Fiecare medalie pe care mi-am așezat-o la gât a purtat amprenta oamenilor care m-au însoțit de când eram mic și până astăzi: părinții mei, bunica, antrenorul, profesorii, prietenii și colegii de breaslă.

Bursierii pe care i-am cunoscut prin Hope and Homes for Children au povești impresionante: câștigă concurs după concurs, chiar dacă unii au crescut fără părinți sau nu au o baie funcțională.

Pentru mine, ei sunt viitorii campioni, iar noi suntem șansa lor să-și împlinească visurile. Vă invit să îi aplaudăm împreună, la fel de puternic cum aplaudați orice campion, la fiecare competiție.

De data aceasta, cele mai puternice aplauze iau forma donațiilor”, a declarat David Popovici, care este inclusiv Ambasador Hope and Homes for Children încă din anul 2023, conform .