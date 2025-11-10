Sport

Aflat în cantonamentul echipei naționale, Denis Drăguș a primit o veste-șoc din Turcia

Denis Drăguș a primit o veste șocantă din Turcia. Atacantul român, aflat în cantonamentul echipei naționale, a fost luat prin surprindere.
Alex Bodnariu
10.11.2025 | 21:40
Dezastru total în fotbalul turc. Primele arestări în scandalul pariurilor
Turcia traversează unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria recentă a fotbalului. Autoritățile au arestat luni opt persoane, printre care și pe Murat Özkaya, președintele clubului Eyüpspor, formația la care evoluează internaționalul român Denis Drăguș. Decizia vine în urma unei ample anchete privind pariurile ilegale pe meciuri de fotbal.

Președintele clubului la care joacă Denis Drăguș, arestat în scandalul pariurilor din Turcia

Potrivit agenției de presă Anadolu, tribunalul din Istanbul a decis arestarea preventivă a lui Murat Özkaya și a altor șapte persoane, în cadrul unei anchete extinse privind pariurile ilegale. Clubul Eyüpspor, promovat recent în Super Lig, nu a oferit momentan niciun comentariu oficial, însă vestea a căzut ca un trăsnet peste echipă și suporteri.

Federația Turcă de Fotbal (TFF) a confirmat luni că 1.024 de jucători din toate ligile au fost trimiși în fața Consiliului de Disciplină Profesională (PFDK). Dintre aceștia, 27 activează în Super Lig, campionatul de elită al Turciei, și au fost suspendați imediat. Printre cei vizați s-ar afla și fotbaliști de la Galatasaray și Beșiktaș, două dintre cele mai importante cluburi din țară.

„Din cauza suspendării preventive a 1.024 de jucători, am solicitat FIFA o fereastră de transfer suplimentară de 15 zile, exclusiv la nivel național, pentru ca echipele să-și poată completa loturile”, a transmis TFF într-un comunicat oficial.

Dezastru total în fotbalul turc. Sute de arbitri prinși cu conturi la case de pariuri

Scandalul nu se oprește aici. Într-o investigație paralelă, TFF a suspendat recent 149 de arbitri și asistenți, după ce a descoperit că 371 dintre cei 571 de oficiali activi din ligile profesioniste turce aveau conturi de pariuri, iar 152 dintre ei plasaseră efectiv pariuri. Un caz șocant a scos la iveală că un arbitru a pariat de peste 18.000 de ori, în timp ce alți 42 au mizat pe mai mult de 1.000 de meciuri fiecare.

Federația turcă a transmis deja către FIFA o cerere oficială pentru aprobarea unei perioade speciale de transferuri, însă forul mondial nu a oferit încă un răspuns. Scandalul zdruncină din temelii credibilitatea fotbalului din Turcia, un campionat care, în ultimii ani, a atras numeroși fotbaliști străini, inclusiv români.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
