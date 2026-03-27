Aflat în negocieri avansate cu o echipă din Grecia, Andrei Vlad a semnat cu alt club

Fostul portar al FCSB‑ului, Andrei Vlad, și‑a găsit o nouă echipă în străinătate, semnând un contract cu gruparea poloneză Arka Gdynia, ocupanta locului 16 în prima ligă a Poloniei. Mutarea vine după o perioadă de aproape două luni în care goalkeeper‑ul român a fost liber de contract, după despărțirea de la începutul acestui an.

Andrei Vlad a semnat cu noua sa echipa și se va lupta cu Legia Varșovia pentru evitarea retrogradării

, în vârstă de 26 de ani, va avea o misiune dificilă în Ekstraklasa poloneză: să contribuie la salvarea echipei de la retrogradare, într‑un sezon în care Arka Gdynia se află într‑o luptă strânsă cu formații precum Legia Varșovia pentru evitarea ultimelor poziții din clasament. În acest moment, noua formație a portarului are 30 de puncte și este la egalitate cu ocupanta locului 15, primul care ar aduce salvarea, ocupat chiar de Legia.

Portarul român a evoluat cel mai recent pentru Aktobe, unde a adunat peste 25 de apariții în campionatul kazah și a reușit să aibă o perioadă în care și-a relansat cariera după ce nu a fost în cea mai bună formă la FCSB în ultimii ani. Înainte de această etapă, Vlad a bifat și meciuri în cupele europene, evoluând în preliminariile Europa League și Conference League, iar acum caută să continue trendul ascendent al carierei sale.

Când ar putea să debuteze Andrei Vlad pentru noua sa echipă

Anunțul oficial al transferului a fost făcut de agenția sa de impresariat, TG World Football Promotion, care l‑a prezentat pe Vlad ca pe o achiziție menită să întărească lotul și să aducă experiență în lupta pentru menținerea în prima ligă poloneză. În scurt timp după publicare, anunțul a fost retras de pe rețelele de socializare, dar mutarea rămâne confirmată. Jucătorul român ar putea să debuteze pentru noua sa echipă la duelul din etapa viitoare a campionatului din Polonia, când Arka Gdynia o să evolueze cu Zaglebie Lubin, pe teren propriu.

Andrei Vlad a fost aproape să ajungă în campionatul Greciei și să fie rivalul lui Răzvan Lucescu. Goalkeeperul s-a aflat în negocieri avansate cu Volos, formație care este pe locul 7 în campionat, însă în cele din urmă a preferat oferta din Polonia.