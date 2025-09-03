Aflat în vacanță în Turcia, Alex Cicâldău a fost luat cu asalt de fanii lui Galatasaray: „Întoarce-te înapoi”. Foto

După un start de sezon de vis la Universitatea Craiova, Alexandru Cicâldău se bucură de câteva zile libere în pauza competițională. Ei bine, mijlocașul a profitat de situația și a plecat în Turcia într-o mică vacanță, acolo de unde a postat o fotografie. Ceea ce a urmat e de-a dreptul impresionant.

Alexandru Cicâldău, asaltat cu mesaje pozitive din partea fanilor de la Galatasaray

, Alexandru Cicâldău pare că ușor, ușor își revine la forma care i-a făcut pe turci să plătească 6,5 milioane de euro în schimbul său acum 4 ani.

Mijlocașul a reușit să marcheze nu mai puțin de trei goluri în preliminariile Conference League, două dintre ele fiind marcate chiar în play-off, în fața lui Istanbul Bașakșehir, iar patronul Mihai Rotaru deja îl dorește la echipa națională.

Cum Mircea Lucescu nu l-a chemat la meciurile din luna septembrie, jucătorul a profitat și a plecat în Turcia, în vacanță, de unde a postat o poză cu un mesaj de iubire pentru Semilună: „Günaydın (n.r. – Bună dimineața)! Turcia e a doua mea casă”.

În momentul în care fanii de la Galatasaray au văzut fotografia, au dat cu asalt în secțiunea de comentarii, iar printre ele se numără: „Întoarce-te înapoi la Galata!”, „O dată leu, rămâi pentru totdeauna” sau „Fostul erou al Galatasaray-ului” sunt doar câteva din textele frumoase scrise pentru Cicâldău.

Mihai Rotaru îl vede pe Cicâldău înapoi la națională

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, . Patronul oltenilor consideră că la următoarea acțiune a naționalei Universitatea Craiova va fi reprezentată de cinci fotbaliști, Tudor Băluță și Alex Cicâldău urmând să intre în planurile lui Mircea Lucescu.

„Nu a fost nicio strategie cu Baiaram. Fane a avut niște simptome, iar departamentul medical a făcut minuni. A dat și golul care ne-a desprins. Nu a fost neapărat ceva făcut să nu știe turcii, el nu s-a antrenat a doua zi. Repet, stafful medical a făcut minuni, iar Ștefan Baiaram e la națională.

Acum avem trei jucători, iar la următoarea acțiune a naționalei vom avea 5. Pe lângă Screciu, Bancu și Baiaram, vor mai veni și Băluță cu Cicâldău, care și-a revenit, în sfârșit, la forma lui de altădată. Mai are 15-20% ca să revină complet!”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.