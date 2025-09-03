Sport

Aflat în vacanță în Turcia, Alex Cicâldău a fost luat cu asalt de fanii lui Galatasaray: „Întoarce-te înapoi”. Foto

Alexandru Cicăldău are parte de o mică vacanță în Turcia, iar fanii lui Galatasaray au luat cu asalt secțiunea de comentarii de la ultima poză.
Iulian Stoica
03.09.2025 | 06:30
Aflat in vacanta in Turcia Alex Cicaldau a fost luat cu asalt de fanii lui Galatasaray Intoarcete inapoi Foto
Alex Cicâldău, luat cu asalt de fanii turci după ultima postare. Sursă foto: sportpictures

După un start de sezon de vis la Universitatea Craiova, Alexandru Cicâldău se bucură de câteva zile libere în pauza competițională. Ei bine, mijlocașul a profitat de situația și a plecat în Turcia într-o mică vacanță, acolo de unde a postat o fotografie. Ceea ce a urmat e de-a dreptul impresionant.

Alexandru Cicâldău, asaltat cu mesaje pozitive din partea fanilor de la Galatasaray

Revenit la Universitatea Craiova în sezonul trecut de la Galatasaray, Alexandru Cicâldău pare că ușor, ușor își revine la forma care i-a făcut pe turci să plătească 6,5 milioane de euro în schimbul său acum 4 ani.

Mijlocașul a reușit să marcheze nu mai puțin de trei goluri în preliminariile Conference League, două dintre ele fiind marcate chiar în play-off, în fața lui Istanbul Bașakșehir, iar patronul Mihai Rotaru deja îl dorește la echipa națională.

Cum Mircea Lucescu nu l-a chemat la meciurile din luna septembrie, jucătorul a profitat și a plecat în Turcia, în vacanță, de unde a postat o poză cu un mesaj de iubire pentru Semilună: „Günaydın (n.r. – Bună dimineața)! Turcia e a doua mea casă”.

În momentul în care fanii de la Galatasaray au văzut fotografia, au dat cu asalt în secțiunea de comentarii, iar printre ele se numără: „Întoarce-te înapoi la Galata!”,O dată leu, rămâi pentru totdeauna” sau „Fostul erou al Galatasaray-ului” sunt doar câteva din textele frumoase scrise pentru Cicâldău.

Mihai Rotaru îl vede pe Cicâldău înapoi la națională

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mihai Rotaru a dezvăluit că nu e mulțumit cu doar trei jucători la prima reprezentativă. Patronul oltenilor consideră că la următoarea acțiune a naționalei Universitatea Craiova va fi reprezentată de cinci fotbaliști, Tudor Băluță și Alex Cicâldău urmând să intre în planurile lui Mircea Lucescu.

„Nu a fost nicio strategie cu Baiaram. Fane a avut niște simptome, iar departamentul medical a făcut minuni. A dat și golul care ne-a desprins. Nu a fost neapărat ceva făcut să nu știe turcii, el nu s-a antrenat a doua zi. Repet, stafful medical a făcut minuni, iar Ștefan Baiaram e la națională.

Acum avem trei jucători, iar la următoarea acțiune a naționalei vom avea 5. Pe lângă Screciu, Bancu și Baiaram, vor mai veni și Băluță cu Cicâldău, care și-a revenit, în sfârșit, la forma lui de altădată. Mai are 15-20% ca să revină complet!”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

