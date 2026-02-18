Sport

Aflat lângă Andrei Nicolescu, MM Stoica a dat verdictul despre jucătorul în formă al lui Dinamo: „N-are loc la națională”

Cine este jucătorul de la Dinamo, care în opinia lui Mihai Stoica, nu are loc la echipa națională a României. Anunțul oficialului FCSB.
Mihai Alecu
18.02.2026 | 17:30
Aflat langa Andrei Nicolescu MM Stoica a dat verdictul despre jucatorul in forma al lui Dinamo Nare loc la nationala
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica nu-l vede pe Raul Opruț la echipa națională a României. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

Oficialul celor de la FCSB, Mihai Stoica, a fost întrebat dacă-l vede pe Raul Opruț, jucătorul lui Dinamo, la echipa națională a României, a oferit un răspuns care poate părea surprinzător pentru mulți specialiști.

Mihai Stoica nu-l vede pe Raul Opruț la naționala României

Mihai Stoica e de părere că pentru meciul de baraj cu Turcia, la echipa națională, pentru postul de fundaș stânga, ar trebui să fie chemați Nicușor Bancu și Alexandru Chipciu. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a făcut anunțul în platou chiar de lângă Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

„Nu cred că are loc. Bancu și Chipciu, clar. Dacă nu erau golurile astea vorbeam acum de Opruț? Eu l-am pus în echipa campionatului, înaintea lui Bancu, pentru că l-am văzut, a avut o creștere foarte mare. Pe de altă parte trebuie să discutăm despre experiența lui în meciuri internaționale. A fost în Belgia și nu a jucat deloc. S-a întors la Sibiu, a fost un jucător oarecare, acum, într-adevăr, este din ce în ce mai bine.

Are 28 de ani, urmează să facă. Nu ai cum să aduci un jucător la echipa națională acum pentru că trebuie să lași altul. Crezi că o să avem multe ocazii să dea fundașul lateral la poartă cu turcii? M-aș mira, ar fi extraordinar. Mai e mult, nu se știe dacă o să fie sănătoși. Chipciu e foarte bătrân, peste o lună o să fie și mai bătrân”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Digi24.ro
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru

Raul Opruț, decisiv pentru Dinamo. Fundașul „câinilor”, evoluții remarcabile

Raul Opruț a fost, în 2026, unul dintre jucătorii cei mai buni din SuperLiga, cu reușite de excepție pentru cei de la Dinamo. Fundașul stânga și-a descoperit apetitul pentru zona ofensivă și a contribuit cu goluri și pase de gol pentru bucureșteni în ultimele partide. Totul a început în victoria lui Dinamo de la Hermannstadt, 2-1, unde Raul Opruț a marcat o dublă, cu două șuturi superbe de la marginea careului.

ADVERTISEMENT
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a...
Digisport.ro
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura

A venit duelul din campionat, cu Universitatea Craiova, în care acesta a dat o pasă de gol pentru reușita lui Alberto Soro. Opruț a continuat să fie o amenințare pentru poarta adversă, iar la meciul din Cupa României, cu Hermannstadt, a mai marcat o dată, tot cu un șut de la marginea careului. Acesta și-a continuat seria fantastică și ultima partidă din SuperLiga, cu Unirea Slobozia, a cunoscut un nou gol, în victoria cu trupa lui Niculescu, 1-0.

  • Raul Opruț are 5 selecții la echipa națională a României.
De ce nu fac nunta Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, deși au 5...
Fanatik
De ce nu fac nunta Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, deși au 5 ani de relație: ”Lucrurile sunt foarte clare”
UEFA, prima decizie după scandalul de rasism de la Benfica – Real Madrid!...
Fanatik
UEFA, prima decizie după scandalul de rasism de la Benfica – Real Madrid! Ce au transmis portughezii în comunicatul oficial. Update
Cristi Chivu a provocat un nou scandal în Italia! Fostul coleg de cameră...
Fanatik
Cristi Chivu a provocat un nou scandal în Italia! Fostul coleg de cameră al lui Diego Maradona, atac exploziv la adresa românului: „Nu are dreptul să vorbească despre zeul fotbalului!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Florin Prunea, atac devastator la adresa lui MM Stoica: 'Păcălici și agarici. Îți...
iamsport.ro
Florin Prunea, atac devastator la adresa lui MM Stoica: 'Păcălici și agarici. Îți dădeam eu ție una în scăfârlia aia!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!