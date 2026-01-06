Sport

Aflat pe lista Rapidului, jucătorul din SuperLiga surprinde: „Am aflat din online. Nimeni nu mi-a spus nimic”

Un fotbalist din Superliga care este dorit de Rapid a vorbit despre interesul giuleștenilor. Acesta a dezvăluit că ar fi pregătit pentru un transfer la gruparea antrenată de Costel Gâlcă.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
06.01.2026 | 17:45
Aflat pe lista Rapidului jucatorul din SuperLiga surprinde Am aflat din online Nimeni nu mia spus nimic
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Robert Sălceanu a vorbit despre interesul Rapidului. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Robert Sălceanu (21 de ani) se numără printre jucătorii pe care Rapid îi dorește în această perioadă de transferuri. Aflat în Antalya alături de actuala sa echipă, Petrolul, fundașul stânga a fost titular în meciul amical contra turcilor de la Gaziantep, încheiat la egalitate, 1-1. La finalul partidei, fotbalistul a vorbit despre interesul Rapidului.

Robert Sălceanu a vorbit despre un posibil transfer la Rapid

Robert Sălceanu a dezvăluit că a aflat din presă despre interesul Rapidului. Apărătorul care a impresionat în prima parte a stagiunii a afirmat că ar fi pregătit de un astfel de transfer, la o echipă implicată în lupta pentru titlu.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur că există interes din partea Rapidului, dar momentan sunt în cantonament cu Petrolul și sunt focusat doar la ce se întâmplă cu Petrolul. Nu mi-e frică de un transfer. Sunt pregătit. Dar momentan sunt focusat pe Petrolul. Vestea am aflat-o online, nu știam nimic.

Pur și simplu am văzut pe Instagram o postare și după am văzut confirmări atât din partea Rapidului, cât și din partea Petrolului. Sunt pregătit, nu e o problemă. (n.r. cât ar fi prețul tău, după părerea ta?) Nu știu, nu îmi place să dau eu un preț. E important că am ajuns în atenția Rapidului, dar, până la urmă, cel mai important ar fi să și ajung la un club de genul.

ADVERTISEMENT
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
Digi24.ro
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate deservi propriile porturi

Până atunci, dacă tot sunt la Petrolul, muncesc aici și poate, pe viitor, va fi și un transfer. (n.r. crezi că ai atras atenția prin golul marcat cu FCSB?) Nu știu ce să zic, nu cred că atragi atenția doar cu un gol. Contează toate meciurile, cum joci și ce faci în fiecare meci, asta e cel mai important”, a declarat Robert Sălceanu. Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă, a vorbit la rândul său despre posibilitatea ca jucătorul Petrolului să sosească în Giulești.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci...
Digisport.ro
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie

Fotbalistul a comentat și remiza dintre ploieșteni și Gaziantep„A fost primul meci de verificare, cred că a fost și unul destul de reușit. Un rezultat echitabil. (n.r. ce așteptări ai pentru tine în 2026?) Să fiu sănătos în primul rând și să îmi ajut echipa cât mai mult”.

La ce echipe a evoluat Robert Sălceanu

Născut la Călărași, Robert Sălceanu a crescut în academia clubului local, Dunărea, pentru care a și debutat la nivel de seniori, la vârsta de doar 16 ani. În 2022, fundașul semna cu Gloria Buzău, mai întâi sub formă de împrumut, iar apoi definitiv, contribuind la promovarea echipei în Superliga.

ADVERTISEMENT

După retrogradarea buzoienilor, în vara anului trecut, Sălceanu a semnat cu Farul, însă nu a debutat pentru „marinari”, iar după doar o lună și jumătate ajungea la Petrolul. Fundașul a devenit un jucător de bază pentru „lupii galbeni”, evoluând meci de meci în Superliga. Acesta a reușit să și înscrie un gol, în remiza cu FCSB din noiembrie, scor 1-1.

  • 300.000 de euro este cota actuală a lui Robert Sălceanu
  • 2028 este anul în care expiră contractul fundașului cu Petrolul

Robert Sălceanu, interviu după Gaziantep - Petrolul 1-1

Uluitor! Deian Sorescu și-a amânat nunta pentru a merge la Mondial: „Nu vreți...
Fanatik
Uluitor! Deian Sorescu și-a amânat nunta pentru a merge la Mondial: „Nu vreți să știți ce ceartă am acasă”
Fostul mare internațional român a mers în Antalya să-și vadă fiul la treabă....
Fanatik
Fostul mare internațional român a mers în Antalya să-și vadă fiul la treabă. Cum s-a descurcat fotbalistul și ce delegație a avut FRF. Foto
Transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă. Nou-promovata, două mutări într-o singură zi! Update
Fanatik
Transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă. Nou-promovata, două mutări într-o singură zi! Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Nici Hagi, nici Iordănescu! Dragomir a spus cine îi va lua locul lui...
iamsport.ro
Nici Hagi, nici Iordănescu! Dragomir a spus cine îi va lua locul lui Lucescu la națională: 'Le e frică să lucreze cu el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!