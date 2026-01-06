Aflat pe lista Rapidului, jucătorul din SuperLiga surprinde: „Am aflat din online. Nimeni nu mi-a spus nimic”

ADVERTISEMENT

Robert Sălceanu (21 de ani) se numără printre jucătorii pe care Rapid îi dorește în această perioadă de transferuri. Aflat în Antalya alături de actuala sa echipă, Petrolul, fundașul stânga a fost titular în meciul amical contra turcilor de la Gaziantep, încheiat la egalitate, 1-1. La finalul partidei, fotbalistul a vorbit despre interesul Rapidului.

Robert Sălceanu a vorbit despre un posibil transfer la Rapid

Robert Sălceanu a dezvăluit că a aflat din presă despre interesul Rapidului. Apărătorul care a impresionat în prima parte a stagiunii a afirmat că ar fi pregătit de un astfel de transfer, la o echipă implicată în lupta pentru titlu.

„Mă bucur că există interes din partea Rapidului, dar momentan sunt în cantonament cu Petrolul și sunt focusat doar la ce se întâmplă cu Petrolul. Nu mi-e frică de un transfer. Sunt pregătit. Dar momentan sunt focusat pe Petrolul. Vestea am aflat-o online, nu știam nimic.

Pur și simplu am văzut pe Instagram o postare și după am văzut confirmări atât din partea Rapidului, cât și din partea Petrolului. Sunt pregătit, nu e o problemă. (n.r. cât ar fi prețul tău, după părerea ta?) Nu știu, nu îmi place să dau eu un preț. E important că am ajuns în atenția Rapidului, dar, până la urmă, cel mai important ar fi să și ajung la un club de genul.

Până atunci, dacă tot sunt la Petrolul, muncesc aici și poate, pe viitor, va fi și un transfer. (n.r. crezi că ai atras atenția prin golul marcat cu FCSB?) Nu știu ce să zic, nu cred că atragi atenția doar cu un gol. Contează toate meciurile, cum joci și ce faci în fiecare meci, asta e cel mai important”, a declarat Robert Sălceanu. .

Fotbalistul a comentat și : „A fost primul meci de verificare, cred că a fost și unul destul de reușit. Un rezultat echitabil. (n.r. ce așteptări ai pentru tine în 2026?) Să fiu sănătos în primul rând și să îmi ajut echipa cât mai mult”.

La ce echipe a evoluat Robert Sălceanu

Născut la Călărași, Robert Sălceanu a crescut în academia clubului local, Dunărea, pentru care a și debutat la nivel de seniori, la vârsta de doar 16 ani. În 2022, fundașul semna cu Gloria Buzău, mai întâi sub formă de împrumut, iar apoi definitiv, contribuind la promovarea echipei în Superliga.

După retrogradarea buzoienilor, în vara anului trecut, Sălceanu a semnat cu Farul, însă nu a debutat pentru „marinari”, iar după doar o lună și jumătate ajungea la Petrolul. Fundașul a devenit un jucător de bază pentru „lupii galbeni”, evoluând meci de meci în Superliga. , scor 1-1.

300.000 de euro este cota actuală a lui Robert Sălceanu

2028 este anul în care expiră contractul fundașului cu Petrolul