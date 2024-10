Aflat sub presiunea demiterii, antrenorul din SuperLiga a tras un semnal de alarmă: „Este cel mai greu moment al nostru”

, jucătorii lui Dinamo se deplasează la Sibiu, pentru meciul cu FC Hermannstadt din etapa cu numărul 14 a Superligii. Echipa gazdă trece printr-o perioadă horror, cu trei partide pierdute la rând.

Marius Măldărășanu, dezamăgit de jucătorii săi înaintea meciului cu Dinamo: „Trebuie să fim bărbați”

FC Hermannstadt a pierdut în ultima etapă cu Gloria Buzău, iar mai multe persoane din cadrul . După o ședință îndelungată, conducerea echipei a decis să îi acorde încă un „vot de încredere” tehnicianului.

Marius Măldărășanu a vorbit înaintea duelului cu Dinamo din Superliga României. Antrenorul echipei se arată conștient de forma sportivă mai puțin bună arătată de băieții săi și le cere să arate bărbăție în meciul împotriva „câinilor roșii”.

„Nu trecem printr-o perioadă bună, este cel mai greu moment al nostru după depunctare, avem nevoie de o victorie ca să deblocăm totul, cred că este un blocaj mental. Trebuie să fim bărbați și să trecem peste, am făcut și meciuri frumoase, cu același grup, lucrând la fel, sper ca sâmbătă, la meciul cu Dinamo, jucătorii să aibă încredere mult mai mare în ei și să eliminăm greșelile pe care le-am tot făcut.

Am suferit din toate punctele de vedere în ultimele trei meciuri. Mă îngrijorează golurile primite, jocul echipei a fost foarte bun la Buzău în prima repriză, am așteptat bine adversarul, am dus jocul în jumătatea Gloriei.

Majoritatea golurilor le-am luat pe tranziție, e clar că am avut o reacție proastă pe pierderea mingii, am fost expuși, spații mari în defensivă”, a declarat Marius Măldărășanu, .

„Dinamo joacă bine toate fazele”

Antrenorul lui FC Hermannstadt a continuat dialogul cu jurnaliștii prezenți la conferința de presă și a vorbit despre Dinamo doar în termeni superlativi. Marius Măldărășanu consideră că formația pregătită de Zeljko Kopic joacă bine ambele faze și că poate marca în orice moment.

„Dinamo joacă bine toate fazele, cel mai bine în defensivă, în momentul în care marchează gol. Trebuie să ne facem jocul, să corectăm greșelile pe care le-am tot făcut, am luat goluri foarte multe, este o realitate, în contextul în care eram una din cele mai bune apărări din ultimii doi ani.

Lipsa de încredere a jucătorilor este cel mai dezamăgitor fapt pentru mine: după un gol primit, după o înfrângere cad din punct de vedere mental. Asta m-a dezamăgit cel mai mult, că luăm un gol și picăm. Nu este doar vina apărătorilor, au fost expuși din cauza unor așezări greșite, a reacției după ce pierdem mingea. Cu toții suntem vinovați, și atacantul are vină când se ia gol dacă nu face ce trebuie!”, a completat antrenorul Sibienilor.