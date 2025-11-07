Sport

Aflată în cel mai tare moment din viața ei, Jaqueline Cristian a făcut anunțul: ”Cel mai bun loc”

Situată în cea mai bună perioadă din cariera profesională, Jaqueline Cristian a oferit vestea momentului. Ce a dezvăluit renumita jucătoare de tenis.
Alexa Serdan
07.11.2025 | 20:20
Aflata in cel mai tare moment din viata ei Jaqueline Cristian a facut anuntul Cel mai bun loc
Jaqueline Cristian, veste la terminarea sezonului. Sursa foto: Instagram.com
Jaqueline Cristian ocupă poziția 39 în clasamentul  WTA, după o urcare de trei poziții, cu 1.324 puncte. Sportiva este aflată în cel mai tare moment din viața ei, motiv pentru care a făcut anunțul la care nu se aștepta nimeni.

Vestea de ultimă oră oferită de Jaqueline Cristian

A încheiat sezonul actual cu cele mai bune rezultate, iar acum Jaqueline Cristian are parte de puțină relaxare. Aflată în Emiratele Arabe Unite a decis că este momentul oportun pentru a profita de atracțiile pe care i le oferă această țară.

Plecată în orașul Dubai, celebra jucătoare de tenis se bucură de faptul că traversează cea mai bună perioadă din viața sa. Cu această ocazie, a oferit vestea momentului. Sportiva a hotărât că este timpul să se distreze.

După ce a tras din greu la competițiile sportive, vedeta s-a hotărât să facă un salt cu parașuta. A recunoscut că nu este prima experiență de genul acesta, însă de fiecare dată se bucură precum un copil mic.

„Copil fericit, al treilea meu salt trebuia făcut în cel mai bun loc”, a scris Jaqueline Cristian, pe Instagram. Mesajul sportivei, care a bifat o revenire spectaculoasă în tenis, apare în dreptul unor imagini realizate chiar în timpul saltului cu parașuta.

2025, cel mai bun an pentru Jaqueline Cristian

Jaqueline Cristian este încântată de performanțele din ultima perioadă. Renumita jucătoare de tenis, care a încasat câștiguri colosale de pe urma pasiunii sale, este mândră de rezultatele pe care le-a obținut până acum.

De asemenea, este fericită că a evoluat frumos din punct de vedere personal. Mai mult decât atât, tenismena româncă consideră că acest lucru se datorează echipei sale. În prezent, a ajuns la cea mai bună variantă a sa.

„2025 — ce sezon. Cel mai bun an de până acum, cu cea mai bună clasare și toate emoțiile împachetate într-o singură cursă nebună. Suișuri mai înalte, coborâșuri mai bune, lecții învățate și amintiri pe care nu le voi uita niciodată. 

Sunt recunoscătoare pentru echipa mea, pentru râsetele care au echilibrat rutina și pentru fiecare provocare în parte care m-a făcut mai puternică. Cea mai bună versiune a mea de până acum, construită cu cea mai bună echipă alături. 

Termin seoznul cu inima plină (și poate cu câțiva mușchi inflamați) — vezi tu în curând, 2026”, a completat Jaqueline Cristian, pe rețelele de socializare, unde este urmărită de peste 85.800 de fani.

