Aflată pe ultimul loc în Liga 2, CS Mioveni a rămas fără antrenor: ”Jucătorii nu aveau ce să mănânce”

Formația argeșeană a obținut un singur punct în ultimele 8 meciuri din Liga 2, iar .

Antrenorul de la CS Mioveni și-a dat demisia

Jucătorii de la CS Mioveni în startul partidei cu Steaua, dar lucrurile sunt departe de a se schimba în bine. Tocmai din această cauză, antrenorul Alin Chița a hotărât să-și anunțe plecarea.

”Am venit acum 4 luni atras de un club care are în spate tradiție în fotbalul românesc. Am reușit să strâng un nucleu de jucători într-un timp foarte scurt. În primele 2 etape am reușit să câștigăm 4 puncte.

Cred că a fost singura perioadă în care lucrurile au fost la un nivel normal pentru o echipă care își dorește performanță. Încet, încet, toate problemele financiare au început să-și spună cuvântul.

Primul salariu a întârziat să apară, iar împreună cu băieții am constatat că zilnic promisiunile curgeau și nu se găseau soluții. Am continuat să muncim și să sperăm… Până în etapa a 7-a, promisiunile au curs din partea celor responsabili din cadrul clubului”, a declarat Chița, pentru .

Acuze grave din partea antrenorului de CS Mioveni

”Lipsurile de la echipă s-au acumulat continuu, iar antrenamentele nu au mai avut rol de pregătire, ci de educație, discuții interminabile despre și pentru salarii. A fost momentul în care ne-au fost luate 2 puncte pentru neplata unui fost jucător.

Am simțit că trebuie să plec, dar am continuat pentru că eram responsabil pentru grupul pe care-l formasem și am considerat că trebuie să lupt în continuare. Am continuat și am constatat că marea majoritate a jucătorilor care nu erau din oraș, neprimindu-și salariile, nu aveau efectiv ce să mănânce.

Ultimele 4 etape au adus multe situații pe care nu le-am trăit până acum la fotbal: lipsuri grave, salarii restante. Efectele acestui declin sunt evidente, se văd în clasament și oglindesc exact starea de la club, dar nu pot exprima sentimentele jucătorilor care au fost amânați continuu.

Nu se poate fără sprijin, fără suportul celor responsabili, fără implicare, fără un minim de efort, fără respect față de toți cei care fac parte din acest grup. Iar eu nu mai pot continua în aceste condiții”, a mai spus Alin Chița.