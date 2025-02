Aflux de vedete la avanpremiera filmului “Mentorii”! Loredana Groza: “Toată lumea își dorește să devină influencer într-un fel sau altul”. Exclusiv

Aflux uriaș de vedete la avanpremiera filmului “Mentorii”, produs de UNTOLD Universe. Evenimentul s-a desfășurat luni seara, la Cineplexx Băneasa.

Vedete numeroase s-au adunat să vizioneze pentru prima dată producția “Mentorii”, ce va se difuza în cinematografele din toată țara începând cu data de 28 februarie.

ADVERTISEMENT

Vedete de top din România, prezente la avanpremiera filmului “Mentorii”

Organizatorii evenimentului au blocat practic aproape toate sălile de cinema pentru ca cele câteva sute de invitați să poată viziona filmul în avanpremieră. Și-au așteptat invitații cu vin spumant și alte băuturi răcoritoare, dar și cu un candy bar personalizat cu numele producției “Mentorii”.

Pe covorul roșu și-au făcut apariția actorii din producție, printre care Loredana Groza, Cătălin Bordea, Dorian Popa, Radu Bucălae, Doina Teodoru, Mihai Petre. De asemenea, și alte vedete din showbiz, cum ar fi Delia, Giulia, Vlad Huidu și nu numai, au fost prezente la eveniment.

ADVERTISEMENT

Actorii din “Mentorii” au fost prezenți în toate sălile, pe rând, unde au vorbit în fața publicului prezent. Aceștia au fost aplaudați minute în șir.

în cariera sa, a mărturisit, pentru FANATIK, că personajul său din “Mentorii”, Sandra Senzorial, a fost unul ofertant.

ADVERTISEMENT

“Este un rol care este foarte ofertant pentru că toți trăim într-un mediu de influenceri și toată lumea își dorește să devină influencer într-un fel sau altul. Că sunt pe bune sau nu, asta e altă problemă. Și cred că despre asta este vorba în film.

ADVERTISEMENT

Loredana Groza, personaj principal în “Mentorii”: “Ne lăsăm foarte mult păcăliți de aparențe. Și în continuare judecăm lucrurile după exterior și mai puțin după interior”

Ne lăsăm foarte mult păcăliți de aparențe și în continuare judecăm lucrurile după exterior și mai puțin după interior. De asta mi-a plăcut personajul meu pentru că este un personaj care joacă în fața camerelor ceva care până la urmă nu prea are legătură cu ea în realitate.

Nu știu cât a fost de greu rolul, post spune doar că mi-a plăcut. Atunci când ai un personaj care îți dă atâtea oportunități, e foarte plăcut să joci”, a declarat diva, pentru FANATIK.

Așa cum ne-a obișnuit, Loredana a fost și luni seara, la gală, o apariție. Artista a îmbrăcat o rochie albă lungă, mulată pe trup, care îi punea în evidență silueta de invidiat. Întrebată cum reușește să-și mențină frumusețea și silueta, Loredana ne-a explicat că respectă anumite reguli.

“Good make-up, ha ha! Este vorba de a avea întotdeauna atenție să fii în formă. Să nu pierzi nopți, să mănânci ce trebuie. E o performanță, într-adevăr, să poți să respecți toate aceste reguli. Dar asta face diferența”, ne-a mai spus ea.

Adrian Titieni, Dorian Popa, Raluca Bădulescu, Loredana Groza: vedetele care joacă în comedia “Mentorii”

o comedie de succes. Umor de calitate, comic de situație, personaje bine conturate și o chimie extraordinară între actori, toate combinate într-o producție care reflectă tendințele și realitățile actuale.

Producătorul filmului, UNTOLD Universe, a ales actori și influenceri numai unul și unul, pentru acest lungmetraj. Printre aceștia se numără: Adrian Titieni, Dorian Popa, Raluca Bădulescu, Loredana Groza, Adrian Enache, Silviu Mircescu, Joseph Adam, Cătălin Bordea, Micutzu, Radu Bucălae, Nelu Cortea, Ioana State, Dan Frinculescu, Mira, Mario Fresh, Andi Moisescu, Cătălin Oprișan și alții.

Comedia “Mentorii” este un film pentru întreaga familie care arată, folosind umorul și ironia, fenomenul pe care îl întâlnim zi de zi pe rețelele sociale și nu numai – acela al “specialiștilor” mereu pregătiți să ne ofere cele mai rapide scurtături pentru a atinge bunăstarea materială, fizică sau spirituală.

Comedia își propune să arate spectatorilor întâmplări pe care le-au trăit și ei cel puțin odată în viață. Ideea și scenariul aparțin Magic Maker Media House, casa de producție ce face parte din grupul UNTOLD Universe. Regizorul acestui film este Adrian Tapciuc.

“Mentorii”, o comedie inspirată din realitatea cotidiană. Ce spune regizorul Adrian Tapciuc?

“Dacă vrei să faci o prăjitură delicioasă, secretul stă în ingredient, din punctul meu de vedere. Și ceea ce am făcut noi la filmare și la post producție înseamnă poate doar 20-30 % din total. Iar cea mai grea parte a fost la început când a trebuit să alegem ingredientele, respectiv, ce să joace cast-ul, cine să filmeze, cine să-i îmbrace, cine să le facă make-up, cine să producă muzica, cine să facă decorurile și așa mai departe. Deci secretul producției “Mentorii” stă în ingredientele sale de calitate.

Nu aș evalua proiectul nostru după volumul de muncă. Vreau să cred că poate n-am muncit foarte mult, dar am muncit cu cap, cu sens și totul s-a făcut într-un climat foarte relaxat. Am fost foarte prieteni la filmări și cred că asta se vede și acum pe produsul final, pe film”, a declarat Adrian Tapciuc, pentru FANATIK.

Regizorul mărturisește că în spate este o muncă de aproape doi ani. Personajele principale au fost alese din prima, iar ulterior au împărțit alte roluri.

Cum au fost alese cele patru vedete ce joacă personajele principale în “Mentorii”?

“Mărturisesc că cei patru actori principali i-am ales primii, au fost primii selectați. Vorbesc de Cătălin Bordea, Dorian Popa, Loredana și Radu Bucălae. Cu ei am început. Noi am scris primul draft la mijlocul lui 2023 și apoi am mers cu draftul către ei patru. Si după ce i-am confirmat, am început să adaptăm scenariul fix pe ei.

Și după aceea, pe ceilalți… ne-am gândit mereu cine ar fi mai potrivit și cumva au venit repede și natural. Nu știu, îmi amintesc acum episodul când am decis cine va fi matroana din film, Raluca Bădulescu. Imediat, noi, cei trei producători, alături de Edi și Călin, am fost la unison imediat cu alegerile.

Personajele au fost încântate, după ce au citit scenariul și au văzut premizele… Si, în spate, este și UNTOLD Universe… . Tot ce a făcut până acum grupul UNTOLD a fost la superlativ. Așa că și de data asta așteptările sunt foarte ridicate și credem că ne-am ridicat la înălțimea așteptărilor”, ne-a mai spus Adrian, unul din rezigorii filmului “Mentorii”.

Care este povestea filmului “Mentorii”, unde joacă vedete din showbiz?

Producția “Mentorii” spune povestea lui Johnny Baltă, interpretat de Cătălin Bordea, un bărbat mult prea imatur pentru vârsta lui, care întâmplător este viitorul moștenitor al celui mai mare imperiu financiar din țară: averea tatălui său, Dorin Baltă. Adrian Titieni este cel care interpretează personajul Dorin Baltă.

Nemulțumit de superficialitatea fiului său, Dorin îl dă afară din casă după ce acesta face încă un accident de mașină. Mai mult, îi dă o misiune lui Johnny – să demonstreze în maximum șase luni că poate deveni un adult responsabil, capabil să conducă imperiul financiar. Altfel va fi dezmoștenit.

Ajutat de sora sa Magda, personaj interpretat de artista Mira, Johnny găsește o soluție rapidă și ușoară pentru a rezolva problema. Mai exact, el va fi ”mentorat” de cei mai faimoși trei influenceri de dezvoltare personală din țară. Flex Barbarul – mentorul de fitness și viață sănătoasă (Dorian Popa), Sandra Senzorial – mentorul de wellbeing (Loredana Groza) și Robby Anonimul – mentorul de business și finanțe (Radu Bucălae) sunt cei trei mentori.

Răsplata de un milion de euro pusă la bătaie de Johnny va stârni o luptă acerbă între cei trei influenceri. Fiecare se va strădui să fie mentorul principal al lui Johnny, împărtășind din teoriile sale sau încercând să le demonteze pe cele ale concurenților. Din aceste conflicte se vor naște cele mai comice și neașteptate momente ale filmului. Finalul va arăta dacă Johnny devine cu adevărat un om schimbat. Fie datorită sfaturilor primite de la influenceri, fie datorită lecțiilor proprii pe care le învață în cele șase luni.