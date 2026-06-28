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Africa de Sud – Canada a intrat în istoria fotbalului!

Africa de Sud și Canada se întâlnesc în primul joc din 16-imile de finală ale Cupei Mondiale. Duelul este unul inedit și a înregistrat o premieră în istoria turneelor finale.
Traian Terzian
28.06.2026 | 22:03
Africa de Sud Canada a intrat in istoria fotbalului
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Ce premieră istorică s-a stabilit la partida Africa de Sud - Canada, de la Cupa Mondială. Sursă foto: fifa.com
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Odată încheiate grupele de la Cupa Mondială, emoțiile încep să crească pentru că de acum înainte nu mai este loc de greșeli. Sunt meciuri de care pe care și orice eroare se poate plăti cu eliminarea. Iar startul acestei faze îl dau Africa de Sud și Canada.

Premieră înregistrată în partida Africa de Sud – Canada de la Cupa Mondială

Pe lângă emoțiile inerente ale celor două formații, meciul de pe SoFi Stadium din Los Angeles vine și cu o premieră inedită. Canada va fi prima națiune gazdă din istoria Cupei Mondiale care nu va juca în propria țară.

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Acest lucru a fost posibil deoarece canadienii au terminat doar pe locul 2 în Grupa B și s-au văzut nevoiți să se mute pe coasta de Vest a Statelor Unite. Dacă și-ar fi câștigat grupa, trupa lui Jesse Marsch ar fi continuat să joace acasă.

Această problemă nu s-a pus când a existat o singură națiune gazdă, deoarece toate locațiile se aflau în interiorul granițelor țării respective, dar nu a existat nici atunci când au fost co-gazde, ca în 2002. Atunci, Coreea de Sud și Japonia nu și-au părăsit teritoriile, în ciuda faptului că s-ar fi putut întâmpla acest lucru conform programului.

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O altă premieră în jocul de la Los Angeles

Canada, care a jucat la Vancouver și Toronto în faza grupelor, a pierdut împotriva Elveției și asta a însemnat că și-a pierdut avantajul de a juca pe teren propriu și a fost nevoită să călătorească în țara vecină, unde va fi doar o altă echipă străină, precum Africa de Sud.

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O altă premieră înregistrată în jocul de la Los Angeles este faptul că două reprezentative care au trecut pentru prima dată de faza grupelor la o ediție de Cupă Mondială se duelează în fazele eliminatorii alte competiției.

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Programul 16-imilor de finală de la CM 2026

Așadar, canadienii au terminat pe locul secund în Grupa B și au plecat pe un alt traseu decât și-au închipuit în startul Cupei Mondiale. Ei vor da piept cu Africa de Sud, care a terminat pe 2 în Grupa A, după o victorie surprinzătoare în fața Coreei de Sud.

Învingătoarea partidei dintre Africa de Sud și Canada va juca mai departe împotriva câștigătoarei întâlnirii dintre Olanda și Maroc. Duelul din optimi este programat sâmbătă, 4 iulie, de la ora 20:00, la Houston.

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Ziua 1, 28 iunie:

  • Ora 22:00: Africa de Sud – Canada

Ziua 2, 29 iunie:

  • Ora 20:00: Brazilia – Japonia
  • Ora 23:30: Germania – Paraguay

Ziua 3, 30 iunie:

  • Ora 04:00: Olanda – Maroc
  • Ora 20:00: Coasta de Fildeș – Norvegia

Ziua 4, 1 iulie:

  • Ora 00:00: Franța – Suedia
  • Ora 04:00: Mexic – Ecuador
  • Ora 19:00: Anglia – DR Congo
  • Ora 23:00: Belgia – Senegal

Ziua 5, 2 iulie:

  • Ora 03:00: SUA – Bosnia și Herțegovina
  • Ora 22:00: Spania – Austria

Ziua 6, 3 iulie:

  • Ora 02:00: Portugalia – Croația
  • Ora 06:00: Elveția – Algeria
  • Ora 21:00: Australia – Egipt

Ziua 7, 4 iulie:

  • Ora 01:00: Argentina – Capul Verde
  • Ora 04:30: Columbia – Ghana

 

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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