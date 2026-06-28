Africa de Sud – Canada, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

ADVERTISEMENT

Africa de Sud și Canada se întâlnesc în primul meci eliminatoriu de la CM 2026, în 16-imi. Pentru ambele echipe e prima dată când reușesc să iasă din grupe la un turneu final. Africanii sunt la a patra participare, în timp ce pentru americani este a treia.

Africa de Sud – Canada LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Africa de Sud 2026-06-28T19:00:00Z Canada

Clasamentul grupelor la CM 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Group Stage Locul 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Mexic 3 3 0 0 6 0 +6 9 2 ▲ Africa de Sud 3 1 1 1 2 3 -1 4 3 ▼ Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3 4 ▼ Cehia 3 0 1 2 2 6 -4 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Elveția 3 2 1 0 7 3 +4 7 2 Canada 3 1 1 1 8 3 +5 4 3 Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4 4 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Brazilia 3 2 1 0 7 1 +6 7 2 Maroc 3 2 1 0 6 3 +3 7 3 Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3 4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 SUA 3 2 0 1 8 4 +4 6 2 Australia 3 1 1 1 2 2 0 4 3 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 4 Turcia 3 1 0 2 3 5 -2 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Germania 3 2 0 1 10 4 +6 6 2 Coasta de Fildeș 3 2 0 1 4 2 +2 6 3 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4 4 Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Olanda 3 2 1 0 10 4 +6 7 2 Japonia 3 1 2 0 7 3 +4 5 3 Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4 4 Tunisia 3 0 0 3 2 12 -10 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Belgia 3 1 2 0 6 2 +4 5 2 ▼ Egipt 3 1 2 0 5 3 +2 5 3 ▼ Iran 3 0 3 0 3 3 0 3 4 Noua Zeelandă 3 0 1 2 4 10 -6 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Spania 3 2 1 0 5 0 +5 7 2 ▲ Capul Verde 3 0 3 0 2 2 0 3 3 ▼ Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2 4 Arabia Saudită 3 0 2 1 1 5 -4 2 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Franța 3 3 0 0 10 2 +8 9 2 Norvegia 3 2 0 1 8 7 +1 6 3 Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3 4 Irak 3 0 0 3 1 12 -11 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Argentina 3 3 0 0 8 1 +7 9 2 Austria 3 1 1 1 6 6 0 4 3 Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4 4 Iordania 3 0 0 3 3 8 -5 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Columbia 3 2 1 0 4 1 +3 7 2 Portugalia 3 1 2 0 6 1 +5 5 3 RD Congo 3 1 1 1 4 3 +1 4 4 Uzbekistan 3 0 0 3 2 11 -9 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Anglia 3 2 1 0 6 2 +4 7 2 ▲ Croația 3 2 0 1 5 5 0 6 3 ▼ Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 4 Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ SUA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ RD Congo 3 1 1 1 4 3 +1 4 2 ▼ Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4 2 ▼ Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1 3 ▼ Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1 3 ▼ Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1 3 ▼ Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 3 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4 4 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1 5 ▼ Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1 5 ▼ Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4 6 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4 6 ▼ Spania 1 0 1 0 0 0 0 1 7 ▼ Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 7 ▼ Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3 7 ▼ Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1 7 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3 8 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1 9 ▼ Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1 9 ▼ Iran 3 0 3 0 3 3 0 3 10 ▼ Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2 10 ▼ Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3 10 ▼ Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2 11 ▼ Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0 11 ▼ Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3 11 ▼ Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0 12 ▼ Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2 12 ▼ Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe Africa de Sud – Canada

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Africa de Sud – Canada LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în 16-imi

Africa de Sud a avut un parcurs ascendent la CM 2026, în grupa A. A început prost, 0-2 cu Mexic, meci în care a avut și doi eliminați. Apoi a revenit de la 0-1 cu Cehia și a luat un punct grație penalty-ului transformat de Mokoena în minutul 86. Pentru ca, în final, să învingă pe Coreea de Sud cu 1-0 și să-și asigure poziția secundă în grupă, în spatele Mexicului, dar peste coreeni și cehi. Astfel, africanilor, a devenit cel mai vârstnic tehnician la un meci eliminatoriu de Mondial.

ADVERTISEMENT

Canada a făcut și ea tot patru puncte într-o grupă cu Elveția, Bosnia și Qatar. Nord-americanii au debutat contra Bosniei, scor final 1-1, revenind pe tabelă prin golul lui Larin. În meciul secund, Canada a spulberat Qatarul cu 6-0, dar l-a pierdut pe Kone, care a ieșit din teren cu dublă fractură, tibie și peroneu. În partida de locul 1, La final, Canada a terminat grupa B pe locul 2, grație golaverajului superior în fața Bosniei.

La ce oră se joacă Africa de Sud – Canada și cine transmite la TV

Partida Africa de Sud – Canada se dispută pe 28 iunie 2026, la Los Angeles, Statele Unite. În România, va fi transmisă la tv pe Antena 1, dar poate fi urmărită inclusiv online prin AntenaPLAY.

ADVERTISEMENT

Când și cu cine joacă în optimi

Câștigătoarea meciului Africa de Sud – Canada va întâlni în turul următor învingătoarea din duelul Olanda Maroc. Meciul din optimi este programat pe 4 iulie, în Texas.

ADVERTISEMENT

Cote pariuri Africa de Sud – Canada

Prima șansă la calificarea în optimi, cel puțin în viziunea caselor de pariuri, o are Canada. La SUPERBET, cotele sunt 5,30 pentru „1”, 3,65 pentru „X” și 1,72 pentru „2”. După trei partide jucate acasă, la Vancouver și Toronto, Canada va evolua pentru prima dată la CM 2026 în afara granițelor sale. Suportul publicului va scădea, iar asta s-ar putea să se vadă în jocul echipei pregătite de Jesse Marsch.

ADVERTISEMENT