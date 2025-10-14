Africa de Sud, la Campionatul Mondial după 16 ani! Motivul uluitor pentru care Ngezana nu a fost convocat de selecționer și a ratat petrecerea calificării

După ce Joao Paulo, jucătorul de la Oțelul, s-a calificat la Campionatul Mondial de anul viitor, a venit și rândul lui Ngezana să sărbătorească. El nu a făcut-o însă pe teren, alături de colegii din naționala Africii de Sud, întrucât nu a fost convocat de selecționer pentru dubla din luna octombrie, dintr-un motiv incredibil.

Africa de Sud merge la Campionatul Mondial după 16 ani!

Dramatismul a atins cote uriașe în ultima rundă din Grupa C a preliminariilor Campionatului Mondial. Africa de Sud a câștigat grupa după victoria clară, scor 3-0, pe teren propriu, în fața reprezentativei statului Rwanda, și a devansat-o pe Benin, națională la care joacă Kiki, fundașul celor de la FCSB.

Africa de Sud revine la Campionatul Mondial după 16 ani. Ultima ediție la care a participat a fost chiar cea organizată la ea acasă, însă de atunci nu a mai reușit să obțină biletele pentru turneele finale. Acum, naționala Bafana Bafana merge în America de Nord și speră să facă o figură frumoasă.

Ngezana merge la mondial, Kiki rămâne acasă

Jucătorii din naționala Africii de Sud au sărbătorit la finalul celor 90 de minute calificarea la Campionatul Mondial. A fost spectacol total pe stadionul Mbombela, cu o capacitate de 43.000 de locuri.

Totuși, Ngezana, , s-a bucurat de succes din România. El nu a fost convocat de selecționer dintr-un motiv greu de crezut. A văzut un cartonaș galben în runda cu numărul 7 și a fost automat suspendat pentru partida din etapa precedentă cu Zimbabwe. Totuși, el ar fi putut pune umărul la calificare în ultimul joc.

De ce nu a fost convocat, de fapt, Ngezana la echipa națională

după înfrângerea suferită de Africa de Sud la masa verde în fața celor din Lesotho. Atunci a fost utilizat Teboho Mokoena, deși era suspendat, însă selecționerul nu și-a dat seama.

„Reiterez, nimeni nu trebuie învinuit pentru aceasta, pentru că a fost o greșeală. Adică, în momentul în care nici jucătorul însuși nu își amintește că a primit un cartonaș galben în noiembrie 2023, iar apoi a fost suspendat doi ani mai târziu, trebuie să înțelegem că a fost greșeala tuturor.

Dar recunosc că a fost o mare greșeală din partea noastră, a tuturor. Și acum toată lumea știe că o astfel de greșeală nu ar trebui să se mai întâmple niciodată. Și nu se va mai întâmpla, pentru că Ngezana este suspendat și toți am luat la cunoștință asta”, spunea selecționerul naționalei Africii de Sud, Hugo Broos.