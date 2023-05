Africa de Sud, un nou actor în ecuația Ucraina. Apropierea de Rusia și riscurile uriașe ale sancțiunilor SUA

Comandantul forțelor terestre ale Africii de Sud a vizitat săptămâna aceasta Rusia, la câteva zile după ce Washingtonul a acuzat Pretoria că a livrat ilegal arme Moscovei. O succesiune de evenimente care subliniază poziționarea specială a guvernului lui Cyril Ramaphosa de la începutul războiului declanșat de Vladimir Putin în Ucraina.

Cooperare militară

Poziția Africii de Sud în războiul din Ucraina agită din ce în ce mai mult cancelariile occidentale. Îngrijorarea acestora a crescut de la prezența unei misterioase nave rusești într-un port militar din apropiere de Cape Town, în decembrie 2022, culminând, cinci luni mai târziu, cu vizita unei delegații militare sud-africane la Moscova, luni, 15 mai.

Lawrence Mbatha, șeful armatei sud-africane, s-a întâlnit cu omologul său rus, generalul Oleg Saliukov, comandantul forțelor terestre ruse, la sediul Comandamentului general din Moscova, pentru a discuta despre consolidarea ”cooperării militare și despre punerea în aplicare a proiectelor care vizează îmbunătățirea pregătirii de luptă a armatelor celor două țări”, potrivit Ministerului rus al Apărării.

Neutră dar nu prea?

Declarația a fost suficient de vagă pentru ca țările occidentale să se îngrijoreze în legătură cu faptul că Africa de Sud s-a alăturat în mod activ Rusiei în războiul din Ucraina, în ciuda neutralității declarate a Pretoriei. Armata sud-africană s-a grăbit să dea asigurări că vizita nu trebuie suprainterpretată. Ea a fost ”planificată de mult timp”, au dat asigurări autoritățile militare sud-africane, reamintind că țara ”trimite în mod regulat delegații militare în diferite țări pentru a discuta interese comune”.

”Este adevărat că Africa de Sud este obișnuită cu schimburile militare cu Rusia și cu alte țări, dar trebuie amintit că această deplasare a fost menținută chiar dacă Statele Unite au acuzat oficial guvernul sud-african, cu câteva zile mai devreme, că furnizează arme Moscovei”, a declarat Anurag Mishra, specialist în relații internaționale la International Team for the Study of Security (ITSS) Verona, un grup internațional de experți în probleme de securitate internațională.

Acuzații grave ale SUA

Joi, 11 mai, Reuben Brigety, ambasadorul SUA în Africa de Sud, a declarat că este dispus să ”parieze pe viața lui” că Pretoria a trimis într-adevăr arme la Moscova. Aici intervine o navă rusească misterioasă care a făcut escală în Africa de Sud la sfârșitul anului 2022. Armele la care face referire ambasadorul american ar fi fost expediate la 8 decembrie 2022 la bordul navei Lady R, un cargou deținut de o companie rusă care a fost plasată pe lista de sancțiuni a SUA, la scurt timp după începerea .

Motivele trecerii navei Lady R prin portul Simon’s Town nu au fost niciodată pe deplin clarificate. Guvernul președintelui Cyril Ramaphosa a acționat mult timp ca și cum nu ar fi fost la curent cu detaliile acestui periplu. Chestiunea a provocat furia partidelor de opoziție și neîncrederea țărilor occidentale. Portul Simon’s Town este principala bază navală a Africii de Sud, iar sosirea navei Lady R a fost însoțită de o creștere a activității la fața locului care a fost greu de ignorat.

Echipamente militare pentru armata rusă

După săptămâni de tergiversări, guvernul a asigurat în cele din urmă că era vorba de o comandă veche de muniție rusească pentru forțele speciale sud-africane. Dar, pentru Washington, nava Lady R nu a plecat goală. Statele Unite susțin că au dovezi că cargoul a fost folosit pentru a transporta echipamente militare pentru armata rusă.

Aliații occidentali ai Kievului au considerat, de asemenea, că exercițiile militare comune ale marinei chineze, ruse și sud-africane din largul coastelor Africii de Sud au fost inoportune și au fost privite cu îngrijorare, la aproape un an de la începutul marii ofensive rusești din Ucraina, așa zisa „operațiune specială” cum este denumită de Kremlin.

Vizitele lui Vladimir Putin

Atât de multe aspecte sunt neclare „în perdeaua de fum a neutralității pe care diplomația sud-africană a încercat să o mențină de la începutul conflictului din Ucraina”, notează Anurag Mishra, care a lucrat la impactul acestui război asupra relațiilor internaționale. Cyril Ramaphosa condamnase oficial intrarea trupelor rusești în Ucraina la 24 februarie 2022. ”Era logic ca o democrație liberală precum Africa de Sud să condamne încălcarea suveranității naționale a unui stat de către un alt stat”, notează Anurag Mishra.

Dar Pretoria nu a avut nicio intenție de a vota la ONU în favoarea unor rezoluții de condamnare a acțiunilor armatei ruse. Și aici, nimic surprinzător pentru cei care cunosc istoria relațiilor dintre Africa de Sud și Rusia. ”Pentru Vladimir Putin, există două țări deosebit de importante pe continentul african: Egipt și Africa de Sud. Atâta timp cât are relații bune cu ambele, el crede că este capabil să își mențină influența pe continent”, spune Anurag Mishra.

Moștenirea sprijinului URSS

În cazul Africii de Sud, liderul de la Kremlin poate conta pe moștenirea din epoca sovietică. URSS a fost unul dintre principalii susținători ai ANC-ului (Congresul Național African) al lui Nelson Mandela, în timpul regimului rasist de apartheid. ”Acest lucru își lasă amprenta, iar vechii lideri ai ANC, precum Cyril Ramaphosa, simt că au încă o anumită datorie de loialitate față de marele aliat din acea perioadă”, spune Anurag Mishra.

Mai ales că Vladimir Putin a făcut totul pentru a consolida aceste legături. Africa de Sud este singura țară africană la sud de Sahel pe care a vizitat-o (2006, 2013, 2018). Există, de asemenea, un proiect de centrală nucleară pe care Rosatom, agenția rusă pentru energie atomică, vrea să o construiască în această țară.

”Rusia este, de asemenea, importantă pentru securitatea alimentară a Africii de Sud”, adaugă Anurag Mishra. Într-adevăr, o proporție semnificativă din grâul importat provine din Rusia. În cele din urmă, ANC are un interes financiar direct în menținerea unor relații bune cu Moscova, scrie . Partidul lui Cyril Ramaphosa a fost acuzat că este beneficiarul norocos al unor contribuții generoase din partea unei companii miniere deținute de Viktor Vekselberg, un antreprenor rus apropiat de Vladimir Putin.

Alegerea Pretoriei

Cu toate acestea, atitudinea conciliantă față de Rusia ar putea, de asemenea, să coste scump Africa de Sud. ”Peste 15 miliarde de dolari în exporturi către SUA sunt în joc”, afirmă Financial Times. ”Poziția internațională a Africii de Sud ar putea avea de asemenea de suferit. Posibilitatea ca țara să obțină un loc permanent în Consiliul de Securitate al ONU (o idee care a fost evocată în ultimii zece ani) ar putea deveni mult mai puțin probabilă”, rezumă Anurag Mishra.

Dar, pentru acest specialist, Africa de Sud a început să se distanțeze de SUA de mai mulți ani. ”Din punct de vedere economic, țările din alianța BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud) sunt mai importante decât SUA pentru Pretoria. Iar din punct de vedere diplomatic, țara a fost întotdeauna în favoarea unei lumi multipolare și nu dorește ca relațiile internaționale să fie dominate de Washington”, spune Anurag Mishra.

„Perdeaua de fum a neutralității”

Războiul din Ucraina ar putea servi astfel drept un test pentru ceea ce ar costa Africa de Sud dacă ar decide în favoarea Rusiei. Ar fi dispusă China să compenseze potențiala pierdere a piețelor americane pentru exporturile sud-africane? Ar permite Moscova ca Pretoria să primească o bucată din „plăcinta” energetică rusă? Cât de răzbunătoare ar putea fi SUA?

Acesta este motivul pentru care Pretoria face tot posibilul să mențină ceea ce Anurag Mishra numește ”perdeaua de fum a neutralității”. Este posibil ca politicienii sud-africani să fie nevoiți să aleagă mult mai deschis taberele dacă Vladimir Putin decide să viziteze summitul BRICS ce va avea loc în Africa de Sud, în august. Unde, în baza unui mandat de arestare internațional emis de , (Africa de Sud este membru) autoritățile locale l-ar putea aresta sub acuzația de crime de război. Potrivit presei, președintele sud-african a decis să creeze o comisie specială pentru a revizui mandatul internațional de arestare împotriva liderului de la Kremlin.

Misiune africană de pace în Ucraina

O misiune de pace condusă de șase lideri africani va pleca ”cât mai curând posibil” în Ucraina și Rusia cu scopul de a încerca ”să găsească o soluție pașnică la acest conflict devastator”, a anunțat, pe de altă parte, marți, Cyril Ramaphosa. Vladimir Putin și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au ”acceptat să primească misiunea și pe șefii de stat africani la Moscova și Kiev”, a precizat el.

”Am convenit cu președintele Putin și cu președintele Zelenski să începem să pregătim angajamentele cu șefii de stat africani”, a continuat el. Misiunea va include, pe lângă Africa de Sud, Senegal, Zambia, Congo, Uganda și Egipt. Țările africane au fost mai puțin unanime decât marile puteri occidentale în denunțarea invaziei rusești în Ucraina. Senegal și Africa de Sud s-au abținut de la votul asupra unei rezoluții ONU care o condamna.

Ramaphosa, care a declarat că a vorbit cu omologii săi rus și ucrainean în ”convorbiri telefonice separate”, a spus că speră să aibă ”schimburi susținute cu ambii lideri” în timpul misiunii. Anterior Ramaphosa și-a exprimat indignarea că Pretoria a fost supusă unei ”presiuni extraordinare” pentru a alege o tabără. Apropiată de Kremlin încă din timpul luptei împotriva apartheidului, Africa de Sud a refuzat întotdeauna să condamne invazia Ucrainei, pretinzând că rămâne ”neutră” și că dorește să acorde prioritate dialogului.