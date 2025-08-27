AGDE, apel public către UPFR să respecte legea şi drepturile editorilor de publicații de presă! Publisherii din România solicită revizuirea calităţii de colector unic deţinută de UPFR

Drepturile prevăzute de lege ale editorilor de publicații din presă din România sunt încălcate! Acest subiect a fost făcut public de către AGDE care solicită UPFR aplicarea imediată a prevederilor legale după o lungă perioadă de nerespectare a voinţei legiuitorului.

ADVERTISEMENT

Cine este AGDE şi ce drepturi au, de fapt, editorii de presă, conform legii

Asociația pentru Drepturile Editorilor – AGDE este un organism de gestiune colectivă înființat potrivit Legii nr. 8/1996, din care fac parte cele mai importante trusturi de presă şi publisheri din România, care „colectează și repartizează remunerații pentru toți editorii de publicații de presă din țară.” Într-un comunicat de presă, AGDE atrage atenția opiniei publice cu privire la drepturile editorilor de presă pe care, în mod constant, UPFR nu le respectă, în conformitate cu prevederile legale!

Mai exact, este vorba despre faptul că editorii de sunt în prezent privați de un drept patrimonial recunoscut expres prin lege. Într-un demers ferm, susţinut public de , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AGDE precizează faptul că în urma pronunțării Deciziei nr. 709/06.08.2024 a Curții de Apel București în dosarul nr. 36722/3/2019, nu mai există niciun impediment legal pentru aplicarea directă și integrală a prevederilor art. 116 alin. (2) din Legea nr. 8/1996. Acest articol de lege stabilește în mod clar dreptul editorilor de presă la 25% din remunerația compensatorie pentru copia privată. În ciuda acestui lucru, UPFR refuză să aplice legea!

ADVERTISEMENT

UPFR, colectorul unic ce refuză să distribuie editorilor de publicaţii de presă din România remunerația compensatorie prevăzută de lege

În realitate, colectorul unic desemnat, adică Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (UPFR), refuză să distribuie aceste sume editorilor de presă. În ceea ce privește motivele invocate, sunt aduse în discuție ”poziții contrare legii”. UPFR încearcă să impună ”o împărțire arbitrară a remunerației între organismele beneficiare”. Având în vedere refuzurile, ADGE menționează că această abordare ”încalcă legislația în vigoare si creează prejudicii directe editorilor de presă, privați de venituri esențiale pentru susținerea activității lor economice și editoriale”.

În același timp, refuzul acestor prevederi legale reprezintă în primul rând . Totodată, constituie și un semnal grav privind modul în care colectorul unic înțelege să își exercite atribuțiile. „Această situație este incompatibilă cu rolul pe care legea i-l conferă si expune întreaga industrie la litigii și daune rezultate din neaplicarea sau aplicarea întârziată a legii.

ADVERTISEMENT

AGDE reamintește că editorii de publicații de presă sunt deja recunoscuți ca beneficiari ai remunerației compensatorii pentru copia privată în alte forme (exemplu: copia privată pe hârtie), unde aplicarea aceleiași legislații s-a făcut fără dispute sau întârzieri. Singura opoziție provine în cazul copiei private audio și video, unde UPFR și o parte dintre organismele beneficiare contestă dreptul prevăzut expres de legiuitor.

ADVERTISEMENT

În contextul transformărilor tehnologice și al creșterii consumului de conținut in mediu online, editorii de publicații de presă joacă un rol esențial în furnizarea de conținut protejat prin drepturi de autor. Lipsa accesului la remunerațiile legale pune sub presiune sustenabilitatea economică a redacțiilor și capacitatea acestora de a-și continua activitatea în interesul public”, transmite ADGE.

ADGE solicită în mod public Statului român revizuirea calităţii de colector unic deţinută de UPFR

Asociația pentru Drepturile Editorilor vine cu două solicitări ferme în acest sens. Prima dintre ele este aplicarea imediată a legii. Acest lucru înseamnă practic repartizarea procentului legal de 25% din remunerația pentru copia privată audio și video către editorii de presă, cu recalcularea și plata sumelor restante.

ADVERTISEMENT

ADGE solicită revizuirea calității de colector unic a UPFR, în condițiile în care acesta refuză să respecte cadrul legal. „Editorii de publicații de presă nu pot fi tratați ca beneficiari de rang secundar. Drepturile lor sunt recunoscute prin lege și trebuie respectate întocmai. AGDE va folosi toate instrumentele legale și instituționale pentru apărarea intereselor legitime ale editorilor și pentru a obține despăgubiri pentru întârzierile deja produse.

AGDE solicită organismelor de gestiune colectivă invitate la întâlnirea convocată de UPFR pe data de 28 august 2025 să includă pe agenda discuțiilor respectarea strictă a prevederilor legale și să pună capăt practicilor care prejudiciază editorii de publicații de presă.

Drepturile editorilor publicațiilor de presă vor contribui la crearea unui peisaj media sustenabil și pluralist, în care întreaga industrie va beneficia de mecanismele economice necesare pentru a susţine obiectivul său central, acela de a informa cetățenii și de a contribui la o democrație sănătoasă”, arată sursa citată.

Cine face parte din Asociația pentru Drepturile Editorilor, organizaţia ce colectează și repartizează remunerații pentru toți editorii de publicații de presă din țară

Menționăm faptul că este organismul de gestiune colectivă care reprezintă drepturile patrimoniale ale editorilor de publicații de presă din România, înființat conform Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

Organismul a fost constituit în anul 2023 prin asocierea următorilor editori de presă: Ringier Romania S.R.L., cu toate publicaţiile aferente, printre care Libertatea şi gsp.ro, Antena TV Group S.A.; PRO TV S.R.L.; Antena 3 S.A.; Campus Media (editorul Digi24), Media Bit Software S.R.L. (editorul Hotnews); Adevarul Holding S.R.L.; Dogan Media International S.A.; eAd.ro Interactive S.R.L.; Ringier Sportal S.R.L.; Bihor Media S.R.L.; Fanatik Online S.R.L.; Desprecopii.com Shop S.R.L.; Inform Media Press S.R.L.; Comparty S.R.L.; Independent SRL., Zi de Zi Mures, ODS SRL. În prezent A.G.D.E. colectează și repartizează remunerații pentru toți editorii de publicații de presă din țară.