Agentul lui Ousmane Dembele pune tunurile pe șefii Barcelonei: ”Presiunea nu funcționează cu oameni ca noi”

Deși a fost o după sosirea lui Xavi, internaționalul francez pare să nu accepte oferta făcută de Joan Laporta și se pregătește să plece gratis la vară.

Presa spaniolă a dezvăluit că Barcelona i-a dat un termen de două zile atacantului să dea un răspuns dacă este de acord să continue pe Camp Nou în condițiile clubului.

Conducătorii Barcelonei, criticați vehement de agentul lui Ousmane Dembele

Tocmai acest termen limită impus de șefii Barcelonei l-a înfuriat pe agentul lui Ousmane Dembele, care a lansat o adevărată tiradă la adresa catalanilor într-un interviu acordat francezilor de la RMC Sport.

În cazul în care nu își prelungește contractul, gruparea blaugrana ar intenționa să-l vândă pe internaționalul francez în această iarnă pentru a mai recupera o parte din investiție și l-ar fi amenințat pe jucător că nu va mai fi folosit dacă nu acceptă una dintre cele două variante.

”Este o mișcare de presiune care nu funcționează cu oameni ca noi. Poate că funcționează cu agenți de casă pentru FC Barcelona, dar nu este cazul meu. Sunt aici să apăr interesele jucătorului meu”, a declarat impresarul Moussa Sissoko, conform .

Impresarul îi acuză pe catalani că folosesc forța

Agentul fotbalistului francez consideră că șefii Barcelonei se fac vinovați de faptul că Ousmane Dembele este aproape de o plecare de pe Camp Nou și dezvăluie că nu au existat niciun fel de negocieri.

”Nu suntem aici pentru a alimenta dezbaterile pe rețelele de socializare, dar adevărul trebuie spus. Da, avem pretenții exigente, dar am arătat deja că opțiunile lui Ousmane nu sunt dictate de bani, altfel nu ar fi aici.

Deci, dacă Barcelona ar fi vrut să negocieze ar fi putut încerca să stea la masă cu noi pentru a discuta. Doar că nu există nicio discuție, ci doar amenințări că nu o să mai joace în echipa lor. Și asta este inacceptabil. Vom revendica drepturile lui Ousmane Dembele dacă necesar”, a spus Sissoko.

Listă lungă de oferte pentru Dembele

Impresarul lui Ousmane Dembele a evitat să vorbească deschis despre ofertele pe care le are pentru atacantul de 24 de ani: ”Nu știm ce vom face, nu am stabilit nimic. Am arătat încă de la început că vrem să discutăm, cu condiții clare, dar fără să închidem ușa”.

În timp ce internaționalul francez reiterează în vestiar că intenționează să continue la Barcelona, Moussa Sissoko nu doar că ține în stand-by clubul, ci pentru gestionarea tânărului fotbalist, înaintea derby-ului cu Real Madrid din semifinalele Supercupei Spaniei.

Ousmane Dembele nu duce lipsă de oferte, mai multe cluburi din Premier League, printre care și Chelsea, ar fi interesate de aducerea sa gratis la vară. , care încearcă să-și refacă lotul pentru sezonul viitor.