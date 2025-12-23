Agenția care păzește companii de stat nu reușește să-și cheltuie propriul buget. Ce se întâmplă cu sumele rămase în conturi

ADVERTISEMENT

AMEPIP, super-agenția care supraveghează activitatea companiilor de stat, are un buget propriu de zeci de milioane de lei provenit din taxarea firmelor cu capital majoritar de stat. La al doilea an de activitate, agenția nu reușește încă să utilizeze toți banii care-i revin.

Buget colosal pentru AMEPIP

Rolul AMEPIP (Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice) este de a stabili politica de guvernanță corporativă, de a monitoriza și evalua performanța acestora și de a aplica sancțiuni, având ca scop eficientizarea administrării proprietății statului. Înființată printr-o HG în vara anului 2023, agenția a devenit operațională în luna martie a anului trecut.

ADVERTISEMENT

Înființarea acestei agenții s-a dovedit o problemă în plus pentru guvernele anterioare. Numirile politice din conducerea acestei super-agenții, care supraveghează practic 7% din întreaga economie a țării, au intrat în atenția Comisiei Europene (înființarea agenției figura în PNRR) care a blocat plata a 330 milioane de euro. Abia recent agenția a reușit să aibă o nouă conducere, fără apartenență politică.

Instituția a fost creată astfel încât să nu depindă de banii de la buget. În teorie, ea se autofinanțează – mai exact dintr-o taxă de 0,1% din veniturile totale ale companiilor de stat, plus 30% din sancțiunile pe care le aplică. Practic însă, banii care ar fi ajuns la bugetul de stat din profiturile companiilor statului se duc direct la această agenție.

ADVERTISEMENT

Pentru anul în curs, AMEPIP a avut aprobat un buget cu venituri de 55 milioane lei, din care cea mai mare parte urmau să se ducă pe salariile angajaților – 34 de milioane. Execuția bugetară pe anul în curs (până în luna noiembrie) arată că agenția a realizat venituri mult mai mari. Mai exact 83,8 milioane lei, sumă din care cheltuielile salariale au fost doar 15 milioane lei.

ADVERTISEMENT

Super-agenția companiilor de stat nu reușește să-și cheltuie bugetul anual

Cheltuielile totale realizate efectiv în primele 11 luni din an au fost de doar 19,1 milioane lei, ceea ce reprezintă mai puțin de un sfert din veniturile totale. Practic, agenția a avut venituri mult mai mari decât suma bugetată (cu 52% mai mult) și cheltuieli mult mai mici: în loc de 34 de milioane, salariile angajaților au fost doar 15 milioane. Chiar și sporurile acordate au fost sub suma stabilită inițial în buget: în loc de două milioane, s-au cheltuit doar 723.000 lei.

Practic, la finalul anului AMEPIP ar putea rămâne cu un excedent de circa 60 milioane lei.

ADVERTISEMENT

Situația este similară cu ce s-a întâmplat în anul 2024, primul an de activitate al AMEPIP. Inițial, bugetul instituției a fost de 18,2 milioane lei, sumă din care cheltuielile de personal fuseseră estimate la 14 milioane. La finalul anului trecut, cheltuielile totale efectuate de către agenție au fost de 14,9 milioane. Veniturile reale au fost mult mai mari: 91,1 milioane lei.

Practic, la finalul anului trecut AMEPIP a rămas cu un excedent de 76,2 milioane lei.

Ce se întâmplă cu banii rămași necheltuiți de AMEPIP

Agenția însărcinată să păzească companiile de stat a reușit și anul acesta să rămână cu o sumă importantă necheltuită, deși cele mai multe cheltuieli au crescut semnificativ față de anul anterior. Spre exemplu, salariile de bază în 2024, 10,7 milioane lei,

Practic, la finalul celor doi ani de funcționare, AMEPIP a rămas cu circa 150 de milioane lei necheltuiți. În actul normativ privind funcționarea agenției nu este specificat ce se întâmplă cu fondurile rămase. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, care stabilește cadrul general al bugetelor publice și executarea acestora în România, spune că în cazul instituțiilor finanțate de la bugetul de stat excedentele se regularizează – cu alte cuvinte se întorc la bugetul de stat.

În cazul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, așa cum este cazul AMEPIP, legea spune că excendentele se reportează în anul următor, cu aceeași destinație. Cu alte cuvinte, banii rămân în instituție. Practic, vorbim de bani care nu mai rămân în conturile companiilor de stat pentru investiții, de exemplu, sau nu mai ajung la buget, ca procent din profitul acestor companii.

Proiect de lege pentru desființarea AMEPIP

Săptămâna trecut ministrul economiei Radu Miruță (USR) a fost sancționat de către AMEPIP cu o amendă de 15.000 lei pentru numirile făcute la Avioane Craiova. Acesta din urmă a catalogat acțiunea agenție drept „un extrem al ridicolului” și a spus că Avioane Craiova avea conducere interimară încă din anul 2016.

Ministrul economiei din actualul guvern a fost primul ministru sancționat de AMEPIP. Deși Comisia Europeană a blocat plățile din PNRR pentru modul în care au fost făcute numirile la companiile din energie, niciun ministru din acest domeniu nu a fost sancționat până acum. Vorbim de un minister care în ultimii doi ani a făcut zeci de numiri interimare, iar după ce Comisia Europeană și-a exprimat .

USR este însă și partidul de la guvernare care cere expres desființarea AMEPIP, introducând un proiect de lege în acest sens. Inițiativa a ajuns al Cameră acum, care este for decizional, după ce a fost respinsă la Senat. Cristina Prună, inițiatoarea acestei legi, spune că AMEPIP s-a transformat într-o mega-instituție birocratică, ce poate fi înlocuită cu un simplu departament în cadrul SGG.

„Guvernul susţine instituţii inutile, care sfidează logica elementară şi banii contribuabililor. Instituţii de stat care pun beţe în roate funcţionării statului. Soluţia nu e ‘business as usual’, ci privatizarea sau listarea pe bursă a companiilor de stat. Apropo, Avioane Craiova e pe pierdere. O companie de stat care are ca principal client tot statul. Cu alte cuvinte, o mână o spală pe alta”, a comentat în urmă cu două zile Cristina Prună situația legată de AMEPIP.