Agenția Fitch menține ratingul pentru România. Cum a evitat țara noastră retrogradarea prin măsurile lui Bolojan

România se menține la calificativul BBB-, ca urmarea a reanalizării calificativului de către agenția Fitch, evitând, astfel, retrogradarea la nivelul de țară nepotrivită pentru investiții. Acest lucru se datorează măsurilor de austeritate impuse de Guvernul lui Ilie Bolojan.

Agenția Fitch menține ratingul pentru România

Ratingul BBB- este la , cu perspectivă negativă, însă menținerea României la acest prag reprezintă o reușită, după mai multe săptămâni în care analiștii au transmis că este foarte posibil să ne încadrăm la cel mai negativ scenariu.

„De remarcat că S&P a efectuat deja o revizuire extraordinară, confirmând ratingul actual al României. Cu toate acestea, perspectiva negativă ar putea persista din cauza riscurilor legate de implementarea măsurilor fiscale, în special în 2026, când ar putea apărea dificultăți. Presupunând că Fitch confirmă ratingul de investiții, ne așteptăm ca România să revină pe piețele internaționale încă din septembrie”, a explicat Ciprian Dascălu, economistul șef al BCR.

Ratingul „BBB” al României este susținut de calitatea de membru al UE și de intrările de capital aferente care susțin convergența veniturilor și finanțele externe. Un punct forte îl reprezintă faptul că Produsul Intern Brut pe cap de locuitor și modul de guvernare sunt peste alte țări aflate în categoria BBB.

Ce a ajutat România să nu retrogradeze

Cu toate acestea, minusurile sunt reprezentate de deficitul mare și persistent la bugetul statului și la contul curent, creșterea rapidă a datoriei publice, polarizarea politică și datoria externă netă mare.

Perspectiva negativă reflectă deteriorarea semnificativă a finanțelor publice ale României, demonstrate de un deficit fiscal mare și creșterea rapidă a datoriei guvernamentale/PIB. Faptul că incertitudinea politică a scăzut odată cu venirea la conducere a unui nou Executiv și introducerea unor măsuri pe cât de dure, pe atât de ambițioase au făcut ca situația să se stabilizeze.

Potrivit Fitch, pe termen mediu provin din creșterea slabă, provocările de implementare, oboseala fiscală și polarizarea politică ridicată.

Cum descrie Fitch situația politică și economică din România

De asemenea, agenția descrie situația politică din România ultimelor luni în felul următor: „Nicușor Dan, un politician centrist independent, pro-UE, a câștigat alegerile prezidențiale din mai împotriva candidatului populist, George Simion. Un guvern de patru partide, pro-occidental, a fost format cu o majoritate confortabilă și cu sprijinul președintelui”.

În ceea ce privește discrepanța între părerile partidelor cu privire la măsurile fiscale adoptate de Guvern, Fitch transmite:

„Un pachet ambițios de consolidare fiscală a fost anunțat și legiferat rapid în iulie pe baza activității comune a președintelui și a guvernului. Cu toate acestea, costul socio-economic al ajustării fiscale, tensiunile din cadrul coaliției guvernamentale și sprijin puternic pentru partidele populiste de extremă dreaptă rămân provocări politice semnificative. În plus, cele mai mari două partide de coaliție – PNL -ul de centru -dreapta al lui Bolojan și PSD -ul de centru -stânga – au convenit că Bolojan va face loc unui nou prim -ministru de la PSD în 2027, ceea ce ar putea duce la incertitudinea politicii”.