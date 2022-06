Agenția românească Five elements digital, din nou între cele mai bune agenții SEO din lume. Are trei nominalizări la premiile Global Search Awards

Agenția Five elements digital reușește performanța de a ajunge încă o dată pe lista scurtă a celor mai bune agenții de SEO la nivel global. Agenția fondată de Steffen Heringhaus a primit chiar trei nominalizări la ediția din 2022 a Global Search Awards, ca primă răsplată a eforturilor depuse de către experții care au lucrat la diverse campanii, mai mici sau mai mari.

Ce nominalizări a primit Five elements digital la Global Search Awards

Vorbim în primul rând despre o nominalizare pe lista scurtă la categoria ”Best use of search B2C (SEO): Large” – pentru o campanie de amploare desfășurată de către Five elements digital cu și pentru Best Jobs. De asemenea, o a doua nominalizare pentru agenția românească vine la categoria ”Best low budget campaign (SEO): Small”. Există, într-adevăr, și campanii realizate cu bugete mici. Când ai la dispoziție oamenii potriviți pentru asta, însă, chiar și un buget redus poate fi arhisuficient. De data aceasta, agenția dirijată de către Heringhaus a lucrat alături de medicalwear.ro.

ADVERTISEMENT

Dacă aceste două nominalizări nu sunt suficiente, cea de-a treia este cea care atrage cele mai multe priviri. Asta pentru că Five elements digital a reușit, pentru a doua oară consecutiv, să ajungă pe lista scurtă a celor mai bune agenții SEO din lume la categoria ”sub 25 de angajați.” Aici, există alte 11 agenții care râvnesc același mare premiu. Până la aflarea câștigătorilor nu mai este foarte mult timp. În data de 21 iulie 2022, va avea loc de către Global Search Awards.

Five elements digital lucrează deja cu 30 de clienți, de la nivel start-up la enterprise

Această ceremonie este una deosebit de prestigioasă în lumea SEO, PPC și Content Marketing. Mii de participanți se înscriu în fiecare an în această competiție, iar experți de pe întreg mapamondul fac parte din juriu.

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește Five elements digital, vorbim despre o agenție care are în jur de 30 de clienți mijlocii spre mari, însă colaborează și cu clienți de nivel enterprise sau chiar start-up. Agenția activează în România de mai bine de 10 ani, iar începând cu 2018, a reușit să se extindă și dincolo de hotare, având parteneriate în SUA și urmărind deschiderea unui birou în Germania. În prezent, Steffen Heringhaus vizează o creștere cu 40% a cifrei de afaceri a agenției, dar și extinderea semnificativă a portofoliului de clienți.

Cum a primit Steffen Heringhaus vestea nominalizărilor la Global Search Awards

„Nominalizarea pentru Best SEO Agency sub 25 de angajați și prezența la Global Search Awards pentru al doilea an consecutiv înseamnă pentru noi o recunoaștere a rezultatelor obținute și a calității campaniilor SEO, chiar și în comparația mondială. Campania nominalizată în categoria „Best Use of Search – B2C (SEO): Large” arată că avem un know-how unic în zona de classifieds și cu site-uri mari care se luptă pentru clasamentul de top pe nivel național. Și categoria „Best Low Budget SEO Campaign” este o nominalizare bine-venită, confirmând că putem servi cu succes rezultate bune și pentru companii mai mici”, a declarat Steffen Heringhaus, fondator Five elements digital.